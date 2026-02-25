BREAKING NEWS: बारामती पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीचा उमेदवार ठरला; अजित पवारांच्या मतदारसंघात नवा चेहरा

Ajit Pawar Death Baramati Vidhan Sabha By Election: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी बारामतीमध्ये झालेल्या भीषण विमान अपघातामध्ये निधन झालं. मुंबईहून बारामतीला निघालेल्या अजित पवारांचं विमान बारामती विमानतळावरील 11 नंबरच्या धावपट्टीपासून 500 मीटर अंतरावर कोसळलं. या अपघातामध्ये अजित पवारांसहीत दोन्ही वैमानिक, त्यांचा अंगरक्षक आणि फ्लाइट अटेंडंटचा होरपळून मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनामुळे राज्यभरातून हळहळ व्यक्त झाली. या घटनेला महिना उलटत आला तरी अनेकांना अजित पवारांच्या निधनावर विश्वास बसत नाही अशी स्थिती आहे. एकीकडे अजित पवारांच्या निधनाच्या वृत्तातून सावरण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या विधानसभेच्या जागेसाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने उमेदवार निश्चित केला आहे.
अजित पवार हे बारामतीमधून सलग आठ वेळा आमदार राहिले होते. 1991 पासून ते 2024 पर्यंत बारामती हा त्यांचा हक्काचा मतदारसंघ अजिंक्य ठेवत किल्ला लढवला. अजित पवारांनी अगदी विक्रमी मताधिक्याने बारामतीमधून विजय मिळवला. 1991 मध्ये आधी लोकसभेमध्ये खासदार म्हणून निवडून गेलेल्या अजित पवारांनी सहा महिन्यांमध्येच खासदारकीचा राजीनामा देत पोटनिवडणुकीमधून पहिल्यांदा बारामतीचा आमदार होण्याचा मान मिळवला. त्यानंतर ते इथून सलग आठ वेळा निवडून आले. 2024 च्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्यासमोर त्यांचाच पुतण्या योगेंद्र पवार उभा होता. मात्र अजित पवारांनी पुतण्याचाही सहज पराभव केला. अजित पवारांनी बारामतीमधून 1991, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 साली विधानसभेची निवडणूक जिंकली. अजित पवार हे सर्वाधिक वेळा म्हणजेच सहा वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले.
अजित पवारांच्या निधनामुळे बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली असून या ठिकाणाहून कोण लढणार हे पक्षाने निश्चित केलं आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर तिसऱ्या दिवशीच उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी घेतली. त्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या. पक्षाचं राष्ट्रीय अध्यक्षपदही सुनेत्रा पवारांकडे जाणार असल्याचं जवळपास निश्चित झालं आहे. असं असतानाच आता बारामतीमध्ये अजित पवारांच्या विधानसभेच्या जागेवरुनही सुनेत्रा पवारच उभ्या राहणार असल्याचं पक्षाने निश्चित केलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत बारामतीमधून सुनेत्रा पवारच पोटनिवडणूक लढवतील यावर एकमत झालं आहे. बारामती विधानसभेची प्रारूप मतदार यादी 10 मार्चला प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणत्याही क्षणी निवडणुकीची घोषणा होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा निवडणूक बिनविरोध करण्यावर भर असणार आहे.
रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल अॅक्ट, 1951 च्या कलम 151 अ नुसार, विधानसभा जागा रिक्त झाल्यापासून उरलेला कार्यकाळ एका वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर 6 महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. अजित पवार यांचा मृत्यू 28 जानेवारी 2026 रोजी झाला, त्यामुळे जागा रिक्त होण्याची हीच तारीख ग्राह्य धरली जाणार. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत असल्याने सहा महिन्यांचा नियम लागू होतो. त्यामुळेच बारामतीमधील पोटनिवडणूक प्रक्रिया 28 जुलै 2026 च्या आधी पूर्ण करावी लागणार आहे. जूनमध्ये पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी निवडणूक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल अशी चर्चा आहे. त्यामुळेच एप्रिल-मे 2026 मध्ये निवडणूक होण्याची जास्त शक्यता आहे.