अजित पवारांचा विमान अपघात कोणामुळे झाला? VSR च्या मालकाने CID समोर घेतलं एकाच व्यक्तीचं नाव

Ajit Pawar Plane Crash CID Inquiry Update: अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणामध्ये सीआयडीकडून मागील तीन दिवसांपासून एका व्यक्तीची कसून चौकशी केली जात होती. याच चौकशीमध्ये या व्यक्तीने धक्कादायक खुलासा केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 9, 2026, 10:48 AM IST
अजित पवारांच्या विमान अपघात कोणामुळे झाला? VSR च्या मालकाने CID समोर घेतलं एकाच व्यक्तीचं नाव
अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात मोठी अपडेट (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Plane Crash CID Inquiry Update: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात  प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अजित पवार 28 जानेवारी रोजी ज्या व्ही एस आर कंपनीच्या विमानाने प्रवास करत होते ते विमान कोसळण्यामागे कोणाची चूक होती? या प्रश्नाचं उत्तर अखेर तपास यंत्रणांना मिळालं असून हे उत्तर विमान कंपनीच्या मालकानेच दिलं आहे. व्ही एस आर कंपनीचा मालक व्ही के सिंग अजित पवारांचं विमान कोसळण्यासाठी एकच व्यक्ती कारणीभूत होती असं सांगताना थेट त्या व्यक्तीचं नाव घेतलं आहे.

तीन दिवस झाली कंपनी मालकाची चौकशी

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणाचा सीयआडीकडून तपास केला जात असून, व्हीएसआर कंपनीचा मालक व्ही के सिंग याचीही चौकशी करण्यात आली. व्हीएसआर विमान खरेदीची सीआयडीने सखोल चौकशी केली आहे. पहिल्या दिवशी एकूण 8 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आलं. विमानातील तांत्रिक बाबी सुरक्षा नियमांचे पालन आणि अपघाताच्या संबंधित मुद्द्याबाबत चौकशी करण्यात आल्याची माहिती सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दिली. यानंतर पुढील तीन दिवस व्ही के सिंगची चौकशी झाली. या चौकशीदरम्यानच व्ही. के. सिंगने नोंदवलेल्या जबाबासंदर्भात नवा खुलासा समोर आला आहे. 

व्ही के सिंगला कोणते प्रश्न विचारले?

व्हीएसआर विमान भारतात कधी आणले? कोणाकडून खरेदी केले? याची सीआयडीने चौकशी केली आहे. व्हीएसआर कंपनीचे विमान किती तास चाललं? याचीही विचारणा करण्यात आली. व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाच्या देखभालीबाबतही प्रश्न विचारण्यात आले. 

व्ही. के. सिंगने कोणाला ठरवलं दोषी?

अजित पवार यांच्या विमान अपघातात प्रकरणात पायलट सुमित कपूर याची चूक होती, असं व्ही के सिंगने म्हटलं आहे. अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणात माझी चूक असेल तर मला कठोर शिक्षा करा, असंही व्ही के सिंगने सीआयडीला सांगितलं आहे. 

त्या दिवशी घडलं काय?

28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून बारामतीकडे जाणाऱ्या लेरजेट 45 (नोंदणी व्हिटी-एसएसके) या चार्टर्ड विमानाचा मुख्य पायलट सुमित कपूर होता. विमानात अजित पवार, सह-पायलट शांभवी पाठक, सुरक्षा रक्षक विदिप जाधव आणि फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माली असे एकूण पाचजण होते. बारामती विमानतळावर विमान उतरण्याच्या प्रयत्नादरम्यान सकाळी पावणे नऊच्या सुमारात विमानाचा भीषण अपघात झाला झाला. लँडिंगच्या दुसऱ्या प्रयत्नात खराब दृश्यमानता कमी असल्याने विमान धावपट्टीवर पोहोचण्यापूर्वी कोसळले आणि आग लागली. विमानातील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला.

सुमित कपूर त्या दिवशी विमान उडवण्यासाठी मूळ नियोजित पायलट नव्हता. मूळ पायलट साहिल मदान ट्रॅफिकमध्ये अडकल्याने काही तास आधी सुमित कपूरला कॉल आला आणि त्याने अजित पवारांचं विमान बारामतीला घेऊन जाण्याची जबाबदारी स्वीकारली. 

पायलटसंदर्भात काय विचारण्यात आलं?

पायलट सुमित कपूर यांनी अजित पवार यांना मुंबईवरून बारामतीला आणलं, तेव्हा त्याआधी त्यांचं कुटुंबातील सदस्यांसोबत वाद किंवा भांडण झालं होतं का? याचीदेखील विचारणा चौकशीदरम्यान करण्यात आली. तसंच पायलटचा स्वभाव कसा होता? त्याचा विमान चालवण्याचा परवाना किती वेळा रद्द झाला? त्यावर काय काय कारवाई केली? अपघाताच्या दिवशी त्याची ड्युटी कशी व कोणी लावली? याबाबतची देखील सीआयडी कडून चौकशी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

