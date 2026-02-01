'लुका छुपी बहुत हुई...'; अजित पवारांच्या निधनानंतर माय हादरलीच! आईचा काळीज पिळवटून टाकणारा फोटो समोर

Ajit pawar Mother Photo : अजित पवार यांच्या अपघाती निधानं संपूर्ण राज्य हादरलेलं असतानाच त्यांच्या कुटंबासाठी हा अतिशय आव्हानात्मक प्रसंग. मात्र या प्रसंगापुढीही डोंगर होऊन उभ राहत कुटुंबानं राज्यहिताचा निर्णय घेतला, ज्यानुसार अजित पवारांच्या पत्नी, सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अनेकांसाठी हे अनपेक्षित होतं, तर काहींनी सुनेत्रा पवारांच्या धाडसाचं कौतुक केलं. अजित पवार यांच्या निधनानं एक कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली, हे सामान्य नागरिकांसमवेत खुद्द त्यांच्या मातोश्रींनाही भासत असणार यात वाद नाही. सोशल मीडियावर आपल्या डोळ्यांदेखत मुलाला गमावणाऱ्या या माऊलीचा फोटो समोर आला आणि तो पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्याच काळजात चर्रsss झालं. (Baramati News)
अजित पवार यांचं निधन आणि त्यानंतर घडणाऱ्या असंख्य घडामोडींमध्येच शिवसेनेच्या उबाठा पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावर अतिशय हृदयद्रावक पोस्ट लिहिली. ज्यामध्ये त्यांनी दादांच्या निधनानं कोलमडलेल्या त्यांच्या मातोश्रींच्या मनातील घालमेल शब्दांत मांडण्याचा प्रयत्न केला.
दानवे लिहितात,
'आशाताई पवार
या माऊलीचं दुःख शब्दांच्या पलीकडचं आहे.
जिवाचा तुकडा गेला, आयुष्याचं भविष्य उद्ध्वस्त झालं.
जिवंतपणी मुलाचा मृत्यू पाहण्याइतकी
नियती कोणावरही निर्दयी नसावी…
शेवटचा स्पर्शही करू न देणं म्हणजे क्रूरतेची परिसीमा!
13 दिवसांवर चर्चा करणाऱ्यांनी
आईच्या आयुष्यभराच्या वेदनेची तरी लाज ठेवावी.
या क्षणी राजकारण नाही, माणुसकी लागते!
कुणी पाठ फिरवली म्हणून आपण गप्प बसायचं नाही.
कर्म कुणालाच चुकत नाही…
आज श्वास मिरवतोय, उद्या मरणाची पाळी ठरलेलीच आहे!'
सध्या सुरू असणाऱ्या राजकीय घडामोडी मन हेलावणाऱ्या असून, या मातेचं दु:ख तरी कोणी विचारात घ्यावं असं म्हणत यासाठी माणुसकीची गरज लागते, जी सध्या कोणातच पाहायला मिळत नाहीये असा अप्रत्यक्ष टोलाही दानवेंनी लगावला. दरम्यान त्यांच्या या पोस्टनंतर अजित पवार यांच्या मातोश्रींबद्दल अनेकांनीच काळजीचा सूरही आळवला.