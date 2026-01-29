English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Ajit Pawar Plane Crash: तुम्ही इतक्या खालच्या..., ममता बॅनर्जींनी घातपाताचा संशय व्यक्त केल्यानंतर फडणवीसांनी दिलं उत्तर

Ajit Pawar Plane Crash: 'तुम्ही इतक्या खालच्या...', ममता बॅनर्जींनी घातपाताचा संशय व्यक्त केल्यानंतर फडणवीसांनी दिलं उत्तर

Devendra Fadnavis answer to Mamata Banerjee: अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी 'घाणेरडे आणि नीच राजकारण' करत असल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 29, 2026, 09:51 AM IST
Ajit Pawar Plane Crash: 'तुम्ही इतक्या खालच्या...', ममता बॅनर्जींनी घातपाताचा संशय व्यक्त केल्यानंतर फडणवीसांनी दिलं उत्तर

Devendra Fadnavis answer to Mamata Banerjee: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यासह जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही अशीच मागणी केली आहे. ही दुर्घटना फक्त एक अपघात असल्याचं अमान्य करत त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ममता बॅनर्जींच्या आरोपांना उत्तर दिलं आहे.  ममता बॅनर्जी यांनी 'गलिच्छ आणि घृणास्पद राजकारण' केल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली. 

ममता बॅनर्जी यांची विधानं 'अत्यंत दुर्दैवी' असल्याचं सांगत फडणवीस म्हणाले की, जेव्हा देशभरातील नेते महाराष्ट्राच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत, तेव्हा अशा दुःखद घटनेचे राजकारण करणे चुकीचे आहे.

"ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्वतःच हे अगदी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, अपघात घडला आणि दुर्दैवाने त्या अपघातात काही लोकांचा जीव गेला, आणि यावर राजकारण केले जाऊ नये. आपण अशा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत की, एखाद्याच्या मृत्यूवरही इतके घाणेरडे आणि नीच राजकारण केले जात आहे, याचे मला खूप दुःख होत आहे," अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

ते पुढे म्हणाले, "ममता दीदी राजकारणात इतक्या खालच्या पातळीवर उतरल्या आहेत, याचे मला खूप वाईट वाटते. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यांनी असे विधान करायला नको होते. महाराष्ट्राच्या एका अत्यंत जवळच्या आणि प्रिय नेत्याच्या मृत्यूचे अशा प्रकारे राजकारण करून त्यांचा अपमान करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे."

ममता बॅनर्जींनी नेमकं काय म्हटलं?

ममता बॅनर्जी यांनी अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं आहे की, "अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. ही बातमी समजल्यावर मला खूप धक्का बसला आहे. देशातील लोकांच्या आणि नेत्यांच्या सुरक्षेचा काही भरवसा नाही. अजित पवारांच्या निधनाची योग्य चौकशी झाली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही चौकशी झाली पाहिजे". 

अजित पवार सत्ताधारी महायुतीपासून दूर जात होते असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. "ते सत्ताधाऱ्यांसोबत होते. पण काही दिवसांपूर्वी मी एक विधान वाचलं होतं, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोरील पक्षातील कोणीतरी विधान केलं होतं की, अजित पवार यांना भाजपाला सोडायचं आहे. त्यात आता जे झालं आहे त्याची योग्य चौकशी होण्याची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखालीच ही चौकशी झाली पाहिजे. इतर कोणतीही यंत्रणा नको. सर्व यंत्रणा विकत घेण्यात आल्या आहेत".

देशासाठी हे खूप मोठं नुकसान आहे. ते दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र करणार होते. त्यांच्या कुटुंबाप्रती माझं दु:ख आणि संवेदना आहेत असंही त्यांनी म्हटलं. 

शरद पवार यांचं नेत्यांना आवाहन: दुर्घटनेचे राजकारण करू नका

या वादावर प्रतिक्रिया देताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी राजकीय नेत्यांना या दुर्घटनेचे राजकीय भांडवल न करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, हा एक अपघात होता आणि महाराष्ट्राने एक 'गतिशील आणि निर्णायक नेता' गमावला आहे. "यात कोणतेही राजकारण नाही. तो एक अपघात होता. मी विनंती करतो की यात राजकारण आणू नका," असे पवार यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले.

