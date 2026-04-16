'अजितदादांच्या विमान अपघाताचा मास्टरमाइंड...'; अमोल मिटकरींकडून नावं घेत गंभीर आरोप

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी अमोल मिटकरी यांनी पुन्हा केलं गंभीर वक्तव्य. जाहीर कार्यक्रमातच बोलून दाखवली मनातली खदखद, अन् घेतलं कोणाचं नाव? 

सायली पाटील | Updated: Apr 16, 2026, 07:42 AM IST
Ajit Pawar Plane Crash Mastermind VRS VK Singh and DGCA claims MLA Amol Mitkari

Ajit Pawar Plane Crash : 28 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्रात एक अनपेक्षित घटना घडली आणि राजकीय वर्तुळापासून सामान्य नागरिकांच्या आसवांचा बांध फुटला. ही एक अशी दुर्घटना होती, ज्यामुळं अजित पवारांसारखा नेता नियकीनं कायमचा हिरावला. अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर ही मनाला चटका लावून गेलेली घटना कोणीही विसरलेलं नसलातनाच त्यांचे खंदे समर्थ आणि राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी पुन्हा एकदा बारामती विमान दुर्घटनाप्रकरणी काही गंभीर आरोप केले आहेत. यावेळी थेट नावांचाच उल्लेख करत या विमान अपघातामागच्या मास्टरमाईंडलं नाव ज्यांनी जाहीर केलं. 

अजितदादांच्या विमान अपघाताचा मास्टरमाइंड कोण? 

'अजितदादांच्या विमान अपघाताचा मास्टरमाइंड व्हीआरएस विमान कंपनी व त्याचा मालक व्ही के सिंग आणि डीजीसीएचे अधिकारी आहेत', असा थेट आरोप राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी केला. या साऱ्यांवर सदोषम नुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत आपण गप्प बसणार नाही, असं देखील आमदार मिटकरींनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर व्हीआरएस कंपनी, मालक आणि डीजीसीए अधिकाऱ्यांना कोण वाचवतंय? असा सवाल देखील मिटकरींनी उपस्थित करत अशोक खरात आणि व्हीके सिंग यांच्यात संबंध असल्याचे फोटो समोर आल्याचाही दावा केला. सांगलीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्ताने आयोजित व्याख्यान प्रसंगी ते बोलत होते

"जस्टिस फॉर दादा" संवाद यात्रा

दरम्यान, अजित पवारांना न्याय देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात जस्टिस फॉर दादा संवाद यात्रा काढण्यात येणार असल्याचंही अमोल मिटकरींनी सांगितलं. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी, 14 मे  रोजी या यात्रेला सुरुवात होणार असून प्रत्येक गावात जाऊन अजितदादांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव देखील घेण्यात येणार असल्याचं अमोल मिटकरी यांनी स्पष्ट केलं. 

युवा नेते जय पवारांच्या  कृतीनं अजितदादांची आठवण

एकिकडे मिटकरींनी अजित पवारांच्या अपघाती निधनावर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित केले असतानाच दुसरीकडे पवारांची पुढची पिढी या नेत्याचा वारसा पुढे नेताना दिसत आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारार्थ युवा नेते आणि अजित पवारांचे सुपुत्र जय पवार हे बारामती तालुक्याच्या ग्रामीण भागाचा दौरा करत आहेत. स्थानिक पातळीवरील समस्या समजून घेतानाच ग्रामस्थांशी ते संवाद साधत आहेत. ज्याअंतर्गत ते सिद्धेश्वर निंबोडी इथं गावभेट दौऱ्यादरम्यान ग्रामस्थांशी संवाद साधत असताना अजान सुरु झाली. त्यावेळी जय पवार यांनी आपलं भाषण थांबवलं. अजान संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांनी अजितदादांच्या आठवणींनाही उजाळा दिला. जय पवार यांची ही कृती उपस्थितांना अजितदादांची आठवण करुन देणारी ठरली. दरम्यान, गाव भेट दौऱ्याच्या निमित्तानं संवाद साधताना जय पवार हे अजित पवारांच्या आठवणीत भावूक झाल्याचं पहायला मिळालं.                            

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

