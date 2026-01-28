Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेसंदर्भातील A टू Z सर्व माहिती; जाणून घ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं

FAQ About Ajit Pawar Death: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं निधन झाल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. विमान दुर्घटनेत अजित पवारांचं अकाली निधन झाल्याने महाराष्ट्रात एकच हळहळ व्यक्त होत आहे. एकीकडे बारामतीत कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयाबाहेर तुफान गर्दी केली असताना, दुसरीकडे राज्यभरात लोक वेगवेगळ्या माध्यमातून शोक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान राज्य सरकारने आज शासकीय सुट्टी आणि तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे.
अजित पवार यांचं विमान बारामतीत लँडिंगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त झालं. अजित पवार यांच्यासह एकूण 6 जणांनी विमान दुर्घटनेत आपले प्राण गमावले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सर्वसामान्यांना अनेक प्रश्न पडले आहेत. त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या.
1) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात नेमका कोणत्या तारखेला आणि किती वाजता झाला?
उत्तर - अजित पवारांचं विमान 28 जानेवारीला सकाळी 8.46 वाजता दुर्घटनाग्रस्त झालं.
2) हा अपघात महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्या जिल्हयात आणि कोणत्या ठिकाणी झाला?
- ही दुर्घटना बारामतीमध्ये घडली आहे. बारामती विमानतळापासून काही अंतरावर विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं
3) अपघातावेळी विमान कोणत्या विमानतळावर उतरण्याचा प्रयत्न करत होते?
- विमान बारामती विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी तांत्रिक बिघाड झाल्याने विमानतळापासून काही अंतरावर ते दुर्घटनाग्रस्त झालं.
4) विमानाने मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून नेमके कधी उड्डाण केले होते?
- विमानाने सकाळी 8.10 वाजता मुंबईतून उड्डाण केलं होतं.
5) या भीषण अपघातात अजित पवारांसह एकूण किती जणांचा मृत्यू झाला आहे?
- अजित पवारांसह एकूण 6 जणांनी या दुर्घटनेत जीव गमावला आहे.
6) अपघातातील मृतांची (सुरक्षा अधिकारी, वैमानिक आणि कर्मचारी) नावे काय आहेत?
- मृत्यू झालेल्यांमध्ये अजित पवारांसह, विदीप जाधव, पिंकी माळी, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश आहे.
7) अजित पवार कोणत्या राजकीय कारणासाठी मुंबईहून बारामतीला चालले होते?
अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने बारामतीला निघाले होते.
8) अपघातावेळी विमानाचे वैमानिक (Pilot-in-Command) कोण होते आणि त्यांना किती तासांचा अनुभव होता?
विमान कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, वैमानिकाला 16 हजार तासांचा आणि सहवैमानिकाला 1500 तास उड्डाणाचा अनुभव होता.
9) ज्या विमानाचा अपघात झाला, त्या विमानाचे मॉडेल (Aircraft Model) कोणते होते?
उत्तर - महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री ज्या खासगी विमानानं प्रवास करत होते, ते कोणतं सामान्य विमान नसून Bombardier Learjet 45 विमान होतं.
10) अपघाती विमानाचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) काय होता?
उत्तर - चार्टर्ड विमानांच्या श्रेणीत 'लिअरजेट' हे एक मोठं नाव असून, या कंपनीची सुरुवात 1960 मध्ये विलियम पॉवेल लियर यांनी सुरू केली होती.
विमानाचा प्रकार: Bombardier Learjet 45XR
• टेल नंबर: VT-SSK
11) हे विमान कोणत्या खाजगी कंपनीच्या (Operator) मालकीचे होते?
उत्तर - आजच्या घडीला ही कंपनी कॅनडाती दिग्गज संस्था 'बॉम्बार्डियर एअरोस्पेस'चा एक भाग आहे. या कंपनीकडून 2021 मध्येच सदरील विमानांची निर्मिती थांबवण्यात आली होती.
ऑपरेटर: M/s VSR Ventures Pvt. Ltd. (दिल्लीस्थित खासगी एव्हिएशन कंपनी, स्थापना 2011)
• मालक: कॅप्टन विजय सिंह आणि कॅप्टन रोहित सिंह
12) प्रत्यक्षदर्शींनी अपघाताच्या वेळी विमानाची स्थिती कशी पाहिली आणि काय वर्णन केले?
उत्तर - "विमान वरुन गेलं तेव्हा ठीक होतं. आम्ही गुरांना चार देत असल्याने घराबाहेर होते. तेव्हा 8.45 झाले होते. त्यानंतर काही वेळात ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. स्फोट इतका मोठा होता की आमच्या घऱापर्यंत आलं. ते विमान फिरलं आणि खाली पडलं. ते धावपट्टीपर्यंत गेलंच नाही. आम्ही फार घाबरलो होतो. पोलीस आल्यानंतर आम्ही तिथे गेलो. आम्ही घरुन पाणी आणून त्यांना दिलं. तिथे मृतदेह पडले होते. आम्ही ते झाकण्यासाठी ब्लँकेट दिले. काही वेळाने ते मृतदेह नेण्यात आले," असं एका महिला प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं.
13) लँडिंगच्या वेळी विमानाने 'गो-अराउंड' (Go-around) किंवा लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न केला होता का?
उत्तर - विमानाच्या लँडिंगमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि संभाव्यं संकट पाहता 'मेडे, मेडे' असा संदेश पायलटनं दिला होता. त्यानंतर काही सेकंदांतच हा अपघात झला. विमान लँड करण्याच्या प्रयत्नांत असताना पहिलं लँडिंग अपयशी ठरलं. दुसऱ्या लँडिंगच्याच वेळी दरीसदृश्य भागात हे विमान कोसळलं आणि लँडिंगआधी विमान हवेतच घिरट्या घालत राहिलं आणि त्यानंतर ते कोसळून भीषण स्फोट झाला ज्यामध्ये विमानातील साऱ्यांचाच मृत्यू ओढावला.
14) विमान कोसळल्यानंतर नेमके काय घडले?
उत्तर - "विमान खाली येत असताना आम्हाला ते लँड होईल असं वाटत होतं. पण ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. खाली पडल्यानंतर जबरदस्त स्फोट झाला. त्यानंतर विमानाला आग लागली. आग लागल्यानंतर चार ते पाच स्फोट झाले. अनेक लोक आले आणि बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. पण आग मोठी असल्याने कोणीही मदत करु शकलं नाही. त्यात अजित पवार होते ही आमच्यासाठी फार दु:खाची बाब आहे," असं प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं आहे.
15) अपघाताचे प्राथमिक कारण म्हणून तांत्रिक बिघाड की खराब हवामान यापैकी कशाची चर्चा आहे?
उत्तर - तांत्रिक बिघाड झाल्याने विमान दुर्घटना झाल्याची चर्चा आहे.
16) या घटनेची चौकशी करण्यासाठी कोणत्या राष्ट्रीय संस्था (उदा. DGCA, AAIB) तपास करत आहेत?
उत्तर - DGCA कडून अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा आहे. अपघाताची तांत्रिक व हवामान परिस्थितीची चौकशी केली जात असून, सार्वजनिक विश्वासासाठी सुरक्षितता सुधारणा व नियमांचे पुनरावलोकन केलं जात आहे.
17) या विमानाचा 'ब्लॅक बॉक्स' (Flight Data Recorder) तपास पथकाला मिळाला आहे का?
उत्तर - ब्लॅक बॉक्स अद्याप मिळालेला नाही.
18) अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकारने किती दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर केला आहे?
उत्तर - अजित पवारांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यात दुखवटा म्हणून शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात आल्याची घोषणा केली. तसेच पुढील तीन दिवस राज्यात शासकीय दुखवटा घोषित करण्यात आला आहे.
19) ज्या कंपनीचे (VSR Ventures) हे विमान होते, त्यांच्या विमानांचा यापूर्वी कधी अपघात झाला होता का?
उत्तर - महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री ज्या खासगी विमानानं प्रवास करत होते, ते कोणतं सामान्य विमान नसून हे विमान होतं, Bombardier Learjet 45. हे एक बिझनेस जेट असून, या विमान कंपनीचा इतिहास काहीसा चिंतेत टाकणारा आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार जगभरात या कंपनीच्या विमानांचे आतापर्यंत 200 लहानमोठे अपघात नोंदवण्यात आले आहेत.
20) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेवर काय अधिकृत प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर - "महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या दुःखद विमान अपघातामुळे मी व्यथित झालो आहे. या अपघातात ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले, त्या सर्वांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. या गहन दुःखाच्या क्षणी शोकाकुल कुटुंबांना सामर्थ्य आणि धैर्य मिळो, यासाठी मी प्रार्थना करतो," असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. तसंच देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला जवळचा मित्र गेल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
21) अजित पवारांचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी कोणत्या रुग्णालयात नेण्यात आले होते?
उत्तर - अजित पवारांचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात
22) त्यांच्या निधनानंतर बारामती आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात कोणती खबरदारी घेण्यात आली आहे?
उत्तर - अजित पवारांच्या निधनानंतर दोन दिवस पुणे बंदची हाक देण्यात आली आहे. तसंच बारामतीही बंद आहे.
23) या घटनेचा आगामी जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
उत्तर - अजित पवारांच्या निधनानंतर जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत वेगळं चित्र पहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी भावनिक लाट येण्याची शक्यता नाकारु शकत नाही.
24) अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची (NCP) जबाबदारी कोणावर येण्याची शक्यता आहे?
उत्तर - अजित पवारांच्या निधनानंतर अनेक राजकीय शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. यासंदर्भात ठोस असं काहीही सांगितलं जाऊ शकत नाही.
25) अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार कोठे होणार?
उत्तर - अजित पवारांच्या पार्थिवावर बारामतीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. गुरुवारी सकाळी 9 वाजता अंत्ययात्रा निघणार आहे.
26) आज शाळा आणि सरकारी कार्यालयांना सुट्टी आहे का?
उत्तर - आज सरकारी कार्यालयांना सुट्टी आहे. शाळा मात्र नियमितपणे सुरु आहेत.
