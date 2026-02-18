English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'अजित पवारांचं विमान मुद्दामून खाली आदळण्यात आलं,' रोहित पवारांनी पुराव्यांसह केला खळबळजनक दावा, 'आत टॉयलेटमागे...'

Rohit Pawar Press Conference 2.0: अजित पवार यांच्या विमानाचा जाणुनबुजून अपघात करण्यात आला असा खळबळजनक आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. रोहित पवारांनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत नव्याने आपले मुद्दे मांडत शंका उपस्थित केल्या आणि आरोपही केले.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 18, 2026, 11:22 AM IST
Rohit Pawar Press Conference 2.0: अजित पवार यांच्या विमानाचा जाणुनबुजून अपघात करण्यात आला असा खळबळजनक आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. रोहित पवारांनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत नव्याने आपले मुद्दे मांडत शंका उपस्थित केल्या आणि आरोपही केले. विमानात अधिक इंधन असल्यानेच मोठा स्फोट झाल्याची आमची शंका खरी ठरत असल्याचं म्हटलं आहे. टॉयलेटच्या मागे असणाऱ्या जागेत अधिक इंधन ठेवण्यात आलं होतं. तिथेच हा ब्लॅक बॉक्स असतो. आधी हे कॅन आणि नंतर पंख्यातील इंधन जळालं असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. 

'विमान मुद्दामून आदळण्यात आलं'

"मुंबईवरुन हे विमान जात असताना इंधन भरलं होतं. हैदराबादला इंधन भरु शकला असता. महाराष्ट्रात इंधन स्वस्त मिळतं असा युक्तिवाद असेल तर सूरतमध्येही इंधन स्वस्त आहे. टाकीत आणि आतपण इंधन घेऊन बारामतीच्या दिशेने जाण्याचं कारण काय होतं? मुद्दामूनच त्याचा वापर करुन हा घातपात झाला असावा. या घातपात असून इंधन जास्त असल्याने स्फोट होईल ही शंका खरी ठरताना दिसत आहे. त्यांनी अधिकृतपणे डीजीसीएला सांगितलं नव्हतं. एकतर उड्डाण करायला नको होतं. विमान मुद्दामून आदळण्यात आलं अशी आम्हाला शंका आहे," असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. 

'लेहरजेट विमान भारतात रजिस्टरच होऊ शकत नाही'

विमानाला रंग द्यायचा असेल तर ते पुन्हा कंपनीत पाठवावं लागतं. मात्र N80PQ हा नंबर रंग मारल्यानंतर दिसत नव्हता. आग लागल्यानंतर तो दिसू लागला. आम्ही चौकशी केली असता हा अमेरिकी रजिस्स्ट्रेशन नंबर आहे असं रोहित पवारांनी सांगितलं. लेहरजेट विमान भारतात रजिस्टरच होऊ शकत नाही. डीजीसीएच्या काही अधिकाऱ्यांचा वापर करुन त्यांनी रजिस्टर करुन घेतलं आहे असा दावाही त्यांनी केला. 

'ब्लॅक बॉक्सजवळची बॉडी जळालेली नाही'

ब्लॅक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सिअसला तरच फटका बसू शकतो. त्यात वॉइस रेकॉर्डिंग, आणि एफडीआर असतो. ते 6 हजार मीटर खोलीपर्यंत 1 महिना पाण्यात टिकू शकतं. आपल्याला तिथे बरेचसे कागद न जळालेले दिसले. कारण आगीचा भपका काही वेळासाठी असतो. विमानीची बॉडी 635 डिग्रीला वितळते. ब्लॅक बॉक्सजवळची बॉडी जळालेली नाही. त्यामुळे छेडछाड झाली असं आमचं ठाम मत आहे. आमचं आज प्रेझेंटेशन होतं म्हणून उगाच काहीतरी माहिती दिली असावी असाही दावा त्यांनी केला.

'तपासाला इतका वेळ का लागत आहे?'

तपासाला इतका वेळ का लागत आहे? मी सत्तेत नसतानाही इतकी माहिती मिळवू शकतो मग तुम्हाला का मिळत नाही? 2 दिवसात येऊ शकणारा रिपोर्ट अजून का आलेला नाही? जो यामागे आहे त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? असे अनेक प्रश्न रोहित पवारांनी विचारले आहेत. 

व्हीएसआरवर कारवाई का होत नाही?

"रोहित सिंग नावाचा जो व्ही के सिंगचा मुलगा आहे. त्याचं जयपूरला लग्न होतं. या लग्नात महाराष्ट्रातील सत्तेतील अनेकजण होते. आंध्र प्रदेशातील टीडीपी पक्षाचे प्रमुख नेतेही होते. मग व्हीएसआरच्या मालकाच्या मुलाच्या लग्नाला जाता आणि आज जेव्हा कंपनीवर कारवाई करायची असते तेव्हा ती का केली जात नाही? दादांचा अपघात झाल्यापासून राज्याचे मंत्री व्हीएसआरने प्रवास का करत आहेत. इतर राज्यातही ते का चालू आहे? सत्तेतील बरेच लोक व्हीएसआरच्या मालकांशी निगडीत आहेत त्यांच्यासोबत अनेक व्यवसाय आहेत. कोण आहे हा माणूस?," अशी विचारणा रोहित पवारांनी केली आहे. 

रोहित सिंग आज भारतात नाही. अपघात झाल्यानंतर अमेरिकेत गेला आहे. ज्या कंपनीच्या माध्यमातून अपघात झाला तो भारतात नाही. त्याला बाहेर जाण्यास मदत कोणी केली? या कंपनीला वाचवण्याचं काम केलं जात आहे. पैसा, मैत्री टिकवण्यासाठी मदत केली जात आहे. व्हीएसआर कंपनीवर बंदी घातली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

