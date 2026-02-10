'विमानात 50-50 लीटरचे दोन...', अजित पवारांच्या विमानासंदर्भात रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा; म्हणाले 'ते बॉम्बसारखं...'

Rohit Pawar Press Conference on Ajit Pawar Plane Crash: रोहित पवारांनी अजित पवारांची दुर्घटना घातपात होता असा संशय व्यक्त केला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांनी अनेक खळबळजनक दावे केले आहेत. यादरम्यान त्यांनी व्हीएसआर कंपनीवर अद्याप कारवाई का करण्यात आलेली नाही अशी विचारणा केली आहे. तसंच विमानासोबत फ्यूएल टँक नेले जात होते असं माजी पायलटने सांगितल्याचा दावा केला आहे. व्हीएसआरचे सीसीटीव्ही तपासले पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
व्हीएसआर संदर्भातील गंभीर बाबी आणि बारामती अपघात संदर्भातील काही प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सांगितलं की, "व्हीएआरची एक सवय आम्हाला कळली आहे आणि ती सीसीटीव्ही पाहिल्य़ाशिवाय समजणार नाही. दादा ज्या विमानात बसले होते तिथे मागे बॅग ठेवायला जागा असायची. यांच्याच एका पायलटने, अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की, आम्ही अतिरिक्त कॅन न्यायचो. डीजीसीए यासाठी परवानगी देत नाही. आम्ही 50-50 लीटरचे अतिरिक्त कॅन आत ठेवायचो. म्हणजे जिथे लँड होऊ तिथे टँकर आणून पैसे देण्यापेक्षा आम्ही पेट्रोल ओतलं तर बरं पडेल असं आम्हाला त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या एका माजी पायलटने संगितलं. त्याने व्हीएसआरसोबत काम केलं आहे.".
गेल्या वर्षभरात व्हीएसआरची विमानं जिथे कुठे उतरली तेथील टेक ऑफच्या आणि मेंटेनन्सच्या आधीचे सीसीटीव्ही तपासले पाहिजेत. जर हे खरं असेल तर विमानात पेट्रोल बेकायदेशीरपणे ठेवलं तर ते बॉम्बसारखच असतं असं आमचं म्हणणं आहे.
डेजन नावाच्या पुस्तकात एक मजूकर आहे. एखाद्या व्यक्तीला मारायचे असेल तर त्या व्यक्तीच्या चालकाला मारायचं. गाडीत असेल तर ड्रायव्हर, विमानात असेल तर पायलटला मारायचं, असं एका पुस्तकात म्हटलं आहे. आदल्या दिवशी 27 जानेवारीच्या वेळापत्रकानुसार अजित पवार संध्याकाळी मुंबईहून पुण्याला येणार होते. एक मोठे नेते अजित पवारांना भेटायला येणार होते. पण त्यांना उशीर झाला. एक फाईल अजित पवारांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात होती. ती फाईल येईपर्यंत उशीर झाला. त्यावर सही करायची होती. या सर्वात दादांना आपला प्लान बदलावा लागला असं रोहित पवार म्हणाले.