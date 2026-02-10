English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • विमानात 50-50 लीटरचे दोन..., अजित पवारांच्या विमानासंदर्भात रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा; म्हणाले ते बॉम्बसारखं...

'विमानात 50-50 लीटरचे दोन...', अजित पवारांच्या विमानासंदर्भात रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा; म्हणाले 'ते बॉम्बसारखं...'

Rohit Pawar Press Conference on Ajit Pawar Plane Crash: रोहित पवारांनी अजित पवारांची दुर्घटना घातपात होता असा संशय व्यक्त केला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांनी अनेक खळबळजनक दावे केले आहेत. यादरम्यान त्यांनी व्हीएसआर कंपनीवर अद्याप कारवाई का करण्यात आलेली नाही अशी विचारणा केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 10, 2026, 06:10 PM IST
'विमानात 50-50 लीटरचे दोन...', अजित पवारांच्या विमानासंदर्भात रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा; म्हणाले 'ते बॉम्बसारखं...'
Rohit Pawar Press Conference (फोटो- Zee 24 Taas)

Rohit Pawar Press Conference on Ajit Pawar Plane Crash: रोहित पवारांनी अजित पवारांची दुर्घटना घातपात होता असा संशय व्यक्त केला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांनी अनेक खळबळजनक दावे केले आहेत. यादरम्यान त्यांनी व्हीएसआर कंपनीवर अद्याप कारवाई का करण्यात आलेली नाही अशी विचारणा केली आहे. तसंच विमानासोबत फ्यूएल टँक नेले जात होते असं माजी पायलटने सांगितल्याचा दावा केला आहे. व्हीएसआरचे सीसीटीव्ही तपासले पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

व्हीएसआर संदर्भातील गंभीर बाबी आणि बारामती अपघात संदर्भातील काही प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सांगितलं की, "व्हीएआरची एक सवय आम्हाला कळली आहे आणि ती सीसीटीव्ही पाहिल्य़ाशिवाय समजणार नाही. दादा ज्या विमानात बसले होते तिथे  मागे बॅग ठेवायला जागा असायची. यांच्याच एका पायलटने, अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की, आम्ही अतिरिक्त कॅन न्यायचो. डीजीसीए यासाठी परवानगी देत नाही. आम्ही 50-50 लीटरचे अतिरिक्त कॅन आत ठेवायचो. म्हणजे जिथे लँड होऊ तिथे टँकर आणून पैसे देण्यापेक्षा आम्ही पेट्रोल ओतलं तर बरं पडेल असं आम्हाला त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या एका माजी पायलटने संगितलं. त्याने व्हीएसआरसोबत काम केलं आहे.".

गेल्या वर्षभरात व्हीएसआरची विमानं जिथे कुठे उतरली तेथील टेक ऑफच्या आणि मेंटेनन्सच्या आधीचे सीसीटीव्ही तपासले पाहिजेत. जर हे खरं असेल तर विमानात पेट्रोल बेकायदेशीरपणे ठेवलं तर ते बॉम्बसारखच असतं असं आमचं म्हणणं आहे. 

'...तर त्या व्यक्तीच्या चालकाला मारायचं'

डेजन नावाच्या पुस्तकात एक मजूकर आहे. एखाद्या व्यक्तीला मारायचे असेल तर त्या व्यक्तीच्या चालकाला मारायचं. गाडीत असेल तर ड्रायव्हर, विमानात असेल तर पायलटला मारायचं, असं एका पुस्तकात म्हटलं आहे. आदल्या दिवशी 27 जानेवारीच्या वेळापत्रकानुसार अजित पवार संध्याकाळी मुंबईहून पुण्याला येणार होते. एक मोठे नेते अजित पवारांना भेटायला येणार होते. पण त्यांना उशीर झाला. एक फाईल अजित पवारांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात होती. ती फाईल येईपर्यंत उशीर झाला. त्यावर सही करायची होती. या सर्वात दादांना आपला प्लान बदलावा लागला असं रोहित पवार म्हणाले. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

