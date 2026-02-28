अजित पवारांच्या निधनाला एक महिना पूर्ण! रोहित पवारांनी शेअर केला 28 जानेवारीचा Whatsapp Screenshot

Ajit Pawar Whatsapp Screenshot With Rohit Pawar: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाला आज एक महिना पूर्ण झाला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळावरील 11 नंबरच्या धावपट्टीजवळ झाला. या अपघातामध्ये अजित पवारांसहीत विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरुन गेला. 'कामाचा माणूस' अशी स्वत:ची ओळख सांगणारा तळागाळातील लोकांपर्यंत संपर्क असलेला मोठा नेता अचानक गेल्याने सर्वच पक्षांकडून खेद व्यक्त करण्यात आला. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनानंतर त्यांच्याकडील उपमुख्यमंत्रिपद त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवारांकडे सोपवण्यात आलं. तसेच पक्षाचं राष्ट्रीय अध्यक्षपदही सुनेत्रा पवारांकडे सोपवण्यात आलं आहे.
दुसरीकडे अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरींबरोबरच शरद पवारांच्या पक्षाचे कर्जत-जामखेडचे आमदार तसेच अजित पवारांचे पुतणे रोहित पवार यांनी मागील महिन्याभरामध्ये अनेक पत्रकार परिषदांमध्ये या विमान अपघातासंदर्भात शंका उपस्थित करताना हा घातपात असून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. रोहित पवारांना अजित पवारांचं पार्थिव पाहायला जाताना रडतानाचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत ठरले. आता काकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुतण्या लढत असल्याची भावना व्यक्त केली जात असतानाच आज अजित पवारांच्या मृत्यूला एक महिना झाल्यानिमित्त रोहित पवारांनी त्यांच्या मोबाईलमधील एक स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे.
ऱोहित पवार यांनी अजित पवारांना 28 जानेवारी रोजी म्हणजेच विमान अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने व्हॉट्सअप कॉल केला होता. त्याचाच पुरावा त्यांनी आपल्या व्हॉट्सअपवरील अजित पवारांसोबतच्या व्हॉट्सअप चॅटचा स्क्रीनशॉट जोडून दिला आहे. अजित पवारांचं विमान सकाळी 8 वाजून 46 मिनिटांनी कोसळल्याचं सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झालं आहे. त्यानंतर दहाव्या मिनिटाला म्हणजेच 8 वाजून 56 मिनिटांनी रोहित पवारांनी अजित पवारांना व्हॉट्सअप कॉल केला होता. त्याचाच स्क्रीनशॉट त्यांनी शेअर केला आहे. "जे घडलंय ते झोपेत पडलेलं एक वाईट स्वप्न होतं, असं अजूनही वाटतं आणि म्हणूनच त्या काळ्या दिवशी अजितदादांच्या या नंबरवर कॉल केला. पण कॉलही उचलला गेला नाही आणि नेहमीचा तो भारदस्त आवाजही ऐकू आला नाही," असं रोहित पवारांनी हा स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हटलं आहे. हे सारं "खूप वेदनादायी..!" असल्याचं रोहित पवारांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. विशेष म्हणजे या पोस्टमध्ये रोहित पवारांनी जस्टीस फॉर अजितदादा म्हणजेच अजितदादांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे, अशा अर्थांचा हॅशटॅग वापरला आहे.
दरम्यान, अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणामध्ये व्हिएसआर विमान कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल करुन घेण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठी रोहित पवार आणि त्यांच्यासोबत इतरही अनेक सहकारी आमदारांनी आधी मुंबईतील मरीन लाइन्स पोलीस स्टेशन आणि नंतर बारामतीमधील पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आग्रही भूमिका घेतली होती. मात्र त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.