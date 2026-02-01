English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांच्या विमानाचं नोज क्रॅश! एकदा पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी पायलटने मुद्दामून केलं होतं असं काही?

अजित पवारांच्या विमानाचं 'नोज क्रॅश'! एकदा पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी पायलटने मुद्दामून केलं होतं असं काही?

Ajit Pawar Airplane Nose Crash: जेव्हा विमान त्याच्या टोकदार पुढच्या बाजूला (नाकावर) कोसळते तेव्हा त्याला 'नोझ क्रॅश' म्हणतात. अजित पवारांच्या विमानाबद्दलही असंच म्हटलं जात आहे. एकदा पंतप्रधान विमानात होते आणि एक छोटे विमान कोसळणार होते, तेव्हा पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी वैमानिकांनी जाणूनबुजून असं केलं आणि आपलं बलिदान दिलं होतं.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 1, 2026, 10:36 AM IST
अजित पवारांच्या विमानाचं 'नोज क्रॅश'! एकदा पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी पायलटने मुद्दामून केलं होतं असं काही?

Ajit Pawar Airplane Nose Crash: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेचा मलबा पाहिल्यानंतर विमान समोरून खाली कोसळले असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, समोरचा भाग आधी कोसळला, ज्यामुळे फक्त मागचा भाग शाबूत राहिला आणि उर्वरित भाग तुटला. हे कसे घडले याचा तपास सुरू आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, एकदा वैमानिकांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी जाणूनबुजून 'नोझ क्रॅश' करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. याचा अर्थ वैमानिकांना आपला जीव गमवावा लागण्याची शक्यता होती, परंतु त्यांनी पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी असे केले? त्यावेळी दृश्यमानता कमी होती आणि विमान कोसळणार होते.

1977 मध्ये पंतप्रधानपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मोरारजी देसाई ईशान्येकडील पहिल्याच भेटीवर होते. रशियन बनावटीच्या टुपोलेव्ह टीयू-124 विमानाने उड्डाण केलं होतं. आसाममध्ये नोव्हेंबरची काळोखी रात्र होती. जोरहाट विमानतळापासून चार किलोमीटर अंतरावर झालेल्या दुर्घटनेत त्यात पाच क्रू मेंबर्सचा मृत्यू झाला. पंतप्रधान मोरारजी देसाई, त्यांचे पुत्र कांतीबाई देसाई, अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पीके थंगन आणि आयबी संचालक जॉन लोबो यांचे प्राण वैमानिकांनी वाचवले होते.

वैमानिकांनी काय केले?
 

विमानातील क्रू मेंबर्सच्या धाडसाचे आजही कौतुक केले जाते. काही वृत्तपत्रांनी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने असा दावा केला आहे की जेव्हा परिस्थिती अनियंत्रित झाली तेव्हा वैमानिकांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना वाचवण्यासाठी जाणूनबुजून विमानाला नाकाच्या दिशेने खाली उतरू दिलं. देसाई यांच्या डोक्याला आणि पाठीला किरकोळ दुखापत झाली.

सूर्यास्तानंतर उड्डाण करण्याचा निर्णय चुकीचा होता का?

नंतर असं दिसून आलं की, अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याला न जुमानता पंतप्रधानांनी हा दौरा केला होता. मुख्यमंत्री सूर्यास्तानंतर जोरहाटला जाऊ इच्छित नव्हते. त्यांनी एका वृत्तपत्राच्या मुलाखतीत म्हटले होते की, "मी त्यांना दुपारी 2 नंतर जोरहाटला जाऊ नये असा सल्ला दिला होता." त्यांनी ईशान्येकडील प्रकाशमान आणि हवामान परिस्थितीचा उल्लेख केला, परंतु पंतप्रधान कार्यालयाने आग्रह धरला.

बारामतीप्रमाणे, तिथेही दृश्यमानता कमी होती

विमान संध्याकाळी 7.30 वाजता जोरहाटमध्ये उतरणार होते. ही सूर्यास्तानंतर तीन तासांची वेळ होती. वादळामुळे दृश्यमानता खूप कमी होती आणि जोरहाट विमानतळावर लँडिंगसाठी आवश्यक असलेला आधार किंवा पायाभूत सुविधांचा अभाव होता. बारामती विमानतळावरही अशीच परिस्थिती असल्याचं समजत आहे. अजित पवार यांच्या विमानाला लँडिंगसाठी तांत्रिक मदतीचा अभाव होता आणि दृश्यमानता खूप कमी होती.

दुसरा लँडिंगचा प्रयत्न...

पंतप्रधानांना घेऊन जाणारे विमान पूर्वेकडील हवाई क्षेत्रात प्रवेश करताच, कुठे उतरायचे हे ठरवावे लागले. इंधन संपत असल्याने आणि मागे वळण्याचा कोणताही मार्ग नसल्याने हा निर्णय लवकर घ्यावा लागला. पहिल्या प्रयत्नातच विमान धावपट्टीवरून घसरलं. शून्य दृश्यमानतेमध्ये, वैमानिकांनी दुसऱ्यांदा लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित बारामतीमध्येही असेच काहीतरी घडत असेल.

तथापि, पंतप्रधानांचे विमान एका झाडावर आणि बांबूच्या जंगलात घुसले. पुष्पक जोरात जमिनीवर आदळलं. थांबण्यापूर्वी ते काही अंतर घसरले. केबिनचे दिवे बंद होते. विमानात एक पत्रकारही होता, ज्याने नंतर एका पुस्तकात लिहिले की व्हीव्हीआयपी विमान धावपट्टीवरून कोसळले. आम्हाला सर्वांना बाहेर काढण्यात आले. गावकरी आम्हाला वाचवण्यासाठी धावले. क्रूमधील कोणीही वाचलं नाही. विमान आधी पुढे कोसळले. त्या हवाई योद्ध्यांचा मृत्यू हा एक सर्वोच्च बलिदान म्हणून लक्षात ठेवला जातो.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

