  • Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमानातील पायलटसंदर्भात धक्कादायक खुलासा, मद्यपान करुन...; 3 वेळा झाला होता निलंबित

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमानातील पायलटसंदर्भात धक्कादायक खुलासा, मद्यपान करुन...; 3 वेळा झाला होता निलंबित

Ajit Pawar Pilot Sumit Kapoor Flying History: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेत सहभागी असलेले वैमानिक सुमित कपूर यांचा रेकॉर्ड धक्कादायक आहे. 15 हजार तासांचा अनुभव असूनही, 2010 आणि 2017 मध्ये ते उड्डाणपूर्व अल्कोहोल चाचणीत (BA Positive) अपयशी ठरले. दुसऱ्या घटनेनंतर डीजीसीएने त्यांना तीन वर्षांसाठी निलंबित केले होते.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 29, 2026, 02:47 PM IST
Ajit Pawar Pilot Sumit Kapoor Flying History: बारामतीमध्ये झालेल्या विमान दुर्घटनेत अजित पवारांसह मृत्यू झालेल्यांमध्ये कॅप्टन सुमित कपूर यांचाही समावेश आहे. 15 हजार तास आकाशात उड्डाण करण्याचा अनुभव असणाऱ्या कॅप्टन सुमित कपूर यांच्यावर विमानातील सर्वांच्या सुरक्षेची जबाबदारी होती. पांढरा गणवेश, खांद्यावर चार सोनेरी पट्टे आणि आत्मविश्वासू चेहरा असताना या गौरवशाली कारकिर्दीवर काही काही काळे डाग होते. याबद्दल आता माहिती समोर येत आहे. 

कॅप्टन सुमित कपूर यांच्याकडे 15 हजारांपेक्षा अधिक तासांच्या उड्डाणाचा अनुभव होता, म्हणजे इतका काळ त्यांनी आकाशात घालवला आहे. पण अलिकडच्या काळात झालेल्या खुलाशांमुळे त्यांच्या व्यावसायिक सचोटीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. सुमित कपूर यांच्या भूतकाळासंदर्भात काही धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. 

दोन वेळा मद्य पॉझिटिव्ह

विमान वाहतूक नियमांनुसार, उड्डाणापूर्वी अल्कोहोलचा एक थेंबही मृत्यूदंड ठरू शकतो. परंतु कॅप्टन सुमित कपूर यांच्या नोंदींमध्ये दोन मोठ्या घटना आहेत:

- 13 मार्च 2010: दिल्ली विमानतळावर S2-231 (दिल्ली-बंगळुरू) उड्डाण करण्यापूर्वी ब्रेथ अॅनालायझर (बीए) चाचणीत त्यांची अल्कोहोल चाचणी पॉझिटिव्ह आली. त्यांच्या कारकिर्दीतील हा पहिला मोठा डाग होता.

- 7 एप्रिल 2017: सात वर्षांनंतर, त्यांनी तीच चूक पुन्हा केली. दिल्लीहून गुवाहाटीला जाणाऱ्या फ्लाइट क्रमांक S2-4721 मध्ये ड्युटीसाठी जाताना त्यांनी पुन्हा दारू प्यायल्याचं सांगितलं आणि त्यांना पकडण्यात आलं.

तीन वर्ष दीर्घ निलंबन

दुसऱ्यांदा पकडल्यानंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) कठोर भूमिका घेतली. 24 एप्रिल 2017 रोजी, एका अधिकृत आदेशात त्यांना तीन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. कोणत्याही व्यावसायिक पायलटसाठी, तीन वर्षांचे निलंबन हे त्यांच्या कारकिर्दीच्या समाप्तीसारखे आहे. असं असूनही, ते परतले आणि VSR व्हेंचर्स सारख्या ऑपरेटरमध्ये सामील होऊन VIP विमाने उडवू लागले.

VSR व्हेंचर्स आणि पायलट निवड तपासणीखाली

राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा अशा पायलटकडे सोपवणाऱ्या खाजगी ऑपरेटरबद्दल आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत ज्याचा सुरक्षा रेकॉर्ड आधीच संशयास्पद होता. कंपनीने कॅप्टन सुमितची पार्श्वभूमी योग्यरित्या तपासली का? बारामतीमध्ये विमान ज्या प्रकारे प्रथम लँडिंग चुकले आणि नंतर गो-अराउंड दरम्यान क्रॅश झाले ते मानवी चुकीकडे निर्देश करते.

