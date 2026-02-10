Ajit Pawar Death : जळलेलं स्वेटर, चप्पल अन् घड्याळ... अजित पवारांची ओळख कशी पटली? रोहित पवारांनी सगळं उलगडलं

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित पवार यांचं असं अकाली जाणं पवार कुटुंबासोबतचं संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणार होतं. अजित पवार यांचं विमान बारामतीत लँड होत असताना हा अपघात झाला. सोशल मीडियावर अजित पवार यांच्या निधनानंतर वेगवेगळ्या चर्चा सुरु आहे. अजित पवार जिवंत असून ते पुन्हा येणार आहेत. अशी चर्चा सुरु असताना रोहित पवार यांनी यावर भाष्य पत्रकार परिषदेत केली आहे.
अजित पवारांच्या मृतदेहाची ओळख कशी पटली. खरंच अजित पवारांचाच मृतदेह होता का? अजित पवार यांच्या मृतदेहाची ओळख कशी पटली. यावर रोहित पवारांनी भाष्य केलं आहे. रोहित पवार यांनी सांगितलं की, विमानाचा अपघात झाला तेव्हा अजित पवार यांचं जळलेलं स्वेटर, चप्पल अन् जे घड्याळ अजित पवारांसोबत कायम असायचं ते सापडलं. यावरुन अजित पवार विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडले.
अनेकांना वाटतय की दादा आज परत येणार. आज जर दादा परत आले तर मी देखील त्यांना घट्ट मिठी मारेन, असं म्हणत रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेला सुरुवात केली. रोहित पवारांनी हा मुद्दा घेऊन सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या चर्चेचा पूर्णविराम दिला आहे. आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील तो मृतदेह अजित पवारांचं नसल्याचं म्हटलं आहे. यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली. सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या थेरपी समोर आल्या. सर्वांना मला एवढेच सांगायचे की ही घटना झाली आहे आणि दादा आपल्या सोबत जरी नसेल तरी त्यांचे विचार सोबत आहेत. मला अनेकांनी माहिती दिली त्याच माहिती बाबत आज मी तुम्हाला सांगणार आहे.
अजित दादा यांच्या प्रेमापोटी ही माहिती आम्हाला मिळाली. जरी मी सरकार मध्ये नसेल तरी माहिती आमच्याकडे आहे . माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की, ही धक्कादायक माहिती समोर आणायची. आम्ही सरकारमध्ये नसल्यामुळे आम्ही काही करु शकत नाहीत. पण सरकारने जी समिती तयार केली आहे. यापेक्षा गेल्या 13 दिवसांत काहीच घडलेलं नाही. फक्त सोशल मीडियावर एक सीसीटीव्ही समोर आला. गेल्या 13 दिवसांत फक्त एवढीच माहिती समोर आलेली आहे.