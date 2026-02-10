English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death : जळलेलं स्वेटर, चप्पल अन् घड्याळ... अजित पवारांची ओळख कशी पटली? रोहित पवारांनी सगळं उलगडलं

Rohit Pawar on Ajit Pawar Plane Crash : रोहित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची माहिती दिली. यामध्ये रोहित पवार यांनी काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. अजित पवारांचा मृत्यू हा अपघात होता की घातपात? रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेत काय म्हटलं?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 10, 2026, 06:15 PM IST
Ajit Pawar Death : जळलेलं स्वेटर, चप्पल अन् घड्याळ... अजित पवारांची ओळख कशी पटली? रोहित पवारांनी सगळं उलगडलं
रोहित पवार पत्रकार परिषद (फोटो- Zee 24 Taas)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित पवार यांचं असं अकाली जाणं पवार कुटुंबासोबतचं संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणार होतं. अजित पवार यांचं विमान बारामतीत लँड होत असताना हा अपघात झाला. सोशल मीडियावर अजित पवार यांच्या निधनानंतर वेगवेगळ्या चर्चा सुरु आहे. अजित पवार जिवंत असून ते पुन्हा येणार आहेत. अशी चर्चा सुरु असताना रोहित पवार यांनी यावर भाष्य पत्रकार परिषदेत केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांच्या मृतदेहाची ओळख कशी पटली. खरंच अजित पवारांचाच मृतदेह होता का? अजित पवार यांच्या मृतदेहाची ओळख कशी पटली. यावर रोहित पवारांनी भाष्य केलं आहे. रोहित पवार यांनी सांगितलं की, विमानाचा अपघात झाला तेव्हा अजित पवार यांचं जळलेलं स्वेटर, चप्पल अन् जे घड्याळ अजित पवारांसोबत कायम असायचं ते सापडलं. यावरुन अजित पवार विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडले.

सोशल मीडियावरील चर्चांना दिला पूर्णविराम 

अनेकांना वाटतय की दादा आज परत येणार. आज जर दादा परत आले तर मी देखील त्यांना घट्ट मिठी मारेन, असं म्हणत रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेला सुरुवात केली. रोहित पवारांनी हा मुद्दा घेऊन सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या चर्चेचा पूर्णविराम दिला आहे. आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील तो मृतदेह अजित पवारांचं नसल्याचं म्हटलं आहे. यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरु  झाली. सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या थेरपी समोर आल्या. सर्वांना मला एवढेच सांगायचे की ही घटना झाली आहे आणि दादा आपल्या सोबत जरी नसेल तरी त्यांचे विचार सोबत आहेत. मला अनेकांनी माहिती दिली त्याच माहिती बाबत आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. 

अजित दादा यांच्या प्रेमापोटी ही माहिती आम्हाला मिळाली. जरी मी सरकार मध्ये नसेल तरी माहिती आमच्याकडे आहे . माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की, ही धक्कादायक माहिती समोर आणायची. आम्ही सरकारमध्ये नसल्यामुळे आम्ही काही करु शकत नाहीत. पण सरकारने जी समिती तयार केली आहे. यापेक्षा गेल्या 13 दिवसांत काहीच घडलेलं नाही. फक्त सोशल मीडियावर एक सीसीटीव्ही समोर आला. गेल्या 13 दिवसांत फक्त एवढीच माहिती समोर आलेली आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rohit PawarRohit Pawar Press ConferenceRohit Pawar PC on Ajit Pawar Plane CrashNCPnationalist congress party

इतर बातम्या

BCCI ने बहिष्काराच्या वादावर मौन सोडलं, म्हणाले बरं झालं पा...

महाराष्ट्र बातम्या