Ajit Pawar Plane Crash : 'महाराष्ट्रासाठी काम करणारा...' अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे सचिन तेंडुलकर भावुक, पोस्ट करून व्यक्त केली भावना

Ajit Pawar Plane Crash : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं मुंबईहून बारामतीला एका सभेसाठी जात असताना विमान अपघातात निधन झालं. या घटनेने अवघा महाराष्ट्र सुन्न झाला असून त्यांच्या निधनाने पवार कुटुंब आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अशातच माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर यांनी अजित पवारांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत एक पोस्ट लिहिली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 28, 2026, 02:23 PM IST
Photo Credit - Social Media

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी 28 जानेवारी रोजी एका भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार हे 66 वर्षांचे होते आणि शरद पवारानंतर पवार कुटुंबाच्या राजकारणातील तिसऱ्या पिढीचा एक प्रमुख चेहरा होते.  मात्र अचानक झालेल्या त्यांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते सुद्धा शोक सागरात बुडालेत. भारताचा माजी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) याने अजित दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देत सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट केली आहे.  

काय म्हणाला सचिन तेंडुलकर? 

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याने एक्स अकाउंटवर भावुक पोस्ट केली. यात त्याने म्हटले की, 'अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. महाराष्ट्रासाठी काम करणारा एक चांगला नेता आज आपण अचानक गमावला आहे. पवार कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. भावपूर्ण श्रद्धांजली. ॐ शांती'.

हेही वाचा : Ajit Pawar Plane Crash Black Box : काही मिनिटांत सारंकाही उध्वस्त! अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूचं रहस्य उलगडणार 'ब्लॅक बॉक्स'

अजित पवारांचा विमान अपघात नेमका कसा झाला? 

व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.  विमान दुर्घटनाग्रस्त झाल्यानंतर आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्याने कोणीही वाचू शकलं नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांसहीत एकूण 5 जण प्रवास करत होते. या सर्वांनी आपला जीव गमावला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये अजित पवारांसह, विदीप जाधव, पिंकी माळी, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश आहे. अजित पवारांसह एकूण 2 कर्मचारी (1 पीएसओ आणि 1 अटेंडंट) आणि 2 क्रू (पीआयसी+एफओ) सदस्य होते.

