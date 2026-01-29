English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणार? प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचं मोठं विधान, 'आता आम्हाला सत्य...'

Shashikant Shinde on NCP Alliance: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी निधन झालं असून, यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. एकीकडे पवार कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असताना, दुसरीकडे आगामी दिवसांमध्ये हेच पवार कुटुंब महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 29, 2026, 10:59 AM IST
Shashikant Shinde on NCP Alliance: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी निधन झालं असून, यामुळे राज्याचा राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. एकीकडे पवार कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असताना, दुसरीकडे आगामी दिवसांमध्ये हेच पवार कुटुंब महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. याचं कारण अजित पवारांच्या जाण्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेतृत्व हरपलं असून, आता आगामी दिवसात पक्षासंदर्भातील निर्णय आणि रणनिती याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार का? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही यावर भाष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणावर भाष्य केलं आहे. "आता सत्य बोलावंच लागेल, महापालिका निवडणूकीनंतर एकत्र येऊ असं अजित पवार म्हणाले होते, बैठकाही झाल्या. अजितदादा हे शरद पवारांकडे बघुनच म्हणत होते. आता त्यादृष्टीनंच आमची वाटचाल होईल," असं सूचक विधान त्यांनी केलं आहे. अजित पवार यांनीही एका जाहीर सभेत आम्ही एकत्र आल्यावर इतरांच्या पोटात का दुखतं? असा प्रश्न विचारला होता. 

आता पुढे काय होण्याची शक्यता?

पुढील काही दिवसात खासदार सुनेत्रा पवार यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. पण सुनेत्रा पवार यांच्याकडे संघटनात्मक किंवा राजकीय अनुभव नसल्याने ती अडचण ठरु शकते. मुलगा पार्थ आणि जय पवार यांच्याकडेही नेतृत्व सोपवण्याइतका अनुभव नाही. 

दोन्ही राष्ट्रवादी विलीन होणार?

दोन्ही राष्ट्रवादी विलीन होण्यासंदर्भात दोन्ही शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही. भाजपासोबत सत्तेत सहभागी होण्यासाठी अनेकांनी अजित पवारांसोबत जाण्याचा पर्याय निवडला होता. शरद पवार जर भाजपासोबत युतीसाठी तयार असतील तरच हे सर्व त्यांना साथ देतील अशी शक्यता आहे. अन्य़था ते शरद पवारांचं नेतृत्व स्विकारणार नाहीत. अनेक नेते, आमदारांची शरद पवारांसोबत जाऊन विरोधी पक्षात बसावं अशी इच्छा नाही अशी सूत्रांची माहिती आहे. 

2023 मध्ये अजित पवारांचं बंड

1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यापासून अजित पवार त्यांच्यासोबत होते. शरद पवारांचे उत्तराधिकारी कोण असणार हा प्रश्न समोर आल्यानंतर अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे ही दोन्ही नावं घेतली जात होती. अजित पवार आणि अन्य नेत्यांनी शरद पवारांना भाजपासोबत जाण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण तो फेटाळून लावल्यानंतर पक्षांतर्गत वाद उफाळला. सुप्रिया सुळेंकडे राज्याची जबाबदारी देण्यात आल्यानंतर अजित पवार अधिक संतप्त झाले आणि काकांविरोधात बंड केले. अजित पवारांनी 2023 मध्ये वेगळी चूल मांडली.  

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

