  • महाराष्ट्र बातम्या
Ajit Pawar Plane Crash : 'विमान आरामात उतरलं की समजून जा...' अजित पवार महिला पायलटबाबत काय म्हणाले होते? जुना व्हिडीओ होतोय व्हायरल

Ajit Pawar Plane Crash : मुंबईहून बारामतीला एका सभेसाठी येत असताना अजित पवारांच्या विमानाला लँडिंग दरम्यान हा अपघात झाला. या अपघातात अजितदादांचं निधन झालं. अशातच त्यांचा एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय, ज्यात त्यांनी महिला पायलटबाबत वक्तव्य केलं होतं.   

पूजा पवार | Updated: Jan 28, 2026, 10:00 PM IST
Photo Credit - Social Media

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी सकाळी एका भयंकर विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे देशभरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. राजकारणातील प्रमुख कुटुंब असलेल्या पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. मुंबईहून बारामतीला एका सभेसाठी येत असताना अजित पवारांच्या विमानाला लँडिंग दरम्यान हा अपघात झाला. अजित पवारांच्या या विमान अपघातानंतर आता त्यांचा एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात अजितदादांनी महिला पायलटबाबत एक वक्तव्य केलं होतं. 

अजित पवार काय म्हणाले होते? 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 18 जानेवारी 2024 रोजी आपल्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. यात त्यांनी लिहिले होते की, 'जेव्हा आम्ही हेलिकॉप्टर किंवा विमानातून प्रवास करतो आणि जर आमचं विमान हे अतिशय आरामात लँड झालं तर आम्ही समजून जातो की पायलट एक महिला आहे. सध्या अजितदादांच्या या पोस्टची चर्चा अधिक होतेय याचं कारण अजित पवारांचा ज्या विमानाचा अपघात झालं ते विमानाची एक पायलट महिला होती. 

अजितदादांचं विमान उडवणारी महिला पायलट कोण होती? 

अजित पवार बुधवारी ज्या खासगी विमानातून बारामतीला रवाना होत होते त्या विमानाची पायलट कॅप्टन शांभवी पाठक होती. तर तिच्या सोबत पायलट इन कमांडो कॅप्टन सुमित कपूर सुद्धा होते. शांभवीने न्यूझीलंड इंटरनॅशनल कमर्शियल पायलट अकॅडमीमधून उड्डाणाचे प्रशिक्षण घेतले होते, जिथे तिला नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरण (CAA) कडून तिचा व्यावसायिक पायलटचा परवाना देखील मिळाला होता. शांभवीच्या निधनाने एविएशन सेक्टरला मोठा धक्का पोहोचला आहे. 

हेही वाचा : Ajit Pawar Plane Crash : घातपाताच्या शक्यतांवर काय म्हणाले शरद पवार? अजित पवारांच्या निधनानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया

 

कसा झाला विमान अपघात? 

मुंबईहून बारामतीला येण्यासाठी अजित दादांच्या विमानाने सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी उड्डाण घेतलं होतं. बारामतीत हे विमान 8: 50 मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.

