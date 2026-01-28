Ajit Pawar Plane Crash CCTV: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेचा CCTV समोर; बरोबर 8 वाजून 46 मिनिटांनी...; एकच आगडोंब

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ajit Pawar Plane Crash CCTV: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेचं सीसीटीव्ही समोर आलं असून, यामध्ये दुर्घटना किती मोठी होती हे दिसत आहे. चौकात लावलेल्या एका सीसीटीव्हीत ही दुर्घटना कैद झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 28, 2026, 01:52 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash CCTV: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला असून, महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. अजित पवार यांचं विमान बारामतीत लँडिंगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त झाल्याने त्यांचं निधन झालं आहे. विमान लँडिगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त होऊन आग लागली आणि त्यात होरपळून सर्वांचा मृत्यू झाला. आग इतकी मोठी होती की, कोणीही त्यांना वाचवू शकलं नाही. या दुर्घटनेचं सीसीटीव्ही समोर आलं असून, यामध्ये दुर्घटना किती मोठी होती हे दिसत आहे. 

चौकात लावलेल्या एका सीसीटीव्हीत ही दुर्घटना कैद झाली आहे. सीसीटीव्हीत दिसत आहे त्यानुसार, सकाळी 8 वाजून 46 मिनिटांनी ही दुर्घटना घडली. विमान कोसळल्यानंतर आगडोंब उडाल्याचा दिसत आहे. यावरुन दुर्घटना किती भीषण होती हे स्पष्ट होत आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेमकं काय झालं?

व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला. 

प्रत्यक्षदर्शीने काय सांगितलं?

एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, खाली पडल्यानंतर तीन ते चार स्फोट झाले ज्यामुळे मोठी आग लागली. आग मोठी असल्याने कोणी मदतही करु शकलं नाही. 

"विमान खाली येत असताना आम्हाला ते लँड होईल असं वाटत होतं. पण ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. खाली पडल्यानंतर जबरदस्त स्फोट झाला. त्यानंतर विमानाला आग लागली. आग लागल्यानंतर चार ते पाच स्फोट झाले. अनेक लोक आले आणि बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.  पण आग मोठी असल्याने कोणीही मदत करु शकलं नाही. त्यात अजित पवार होते ही आमच्यासाठी फार दु:खाची बाब आहे," असं प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं आहे. 

"विमान वरुन गेलं तेव्हा ठीक होतं. आम्ही गुरांना चार देत असल्याने घराबाहेर होते. तेव्हा 8.45 झाले होते. त्यानंतर काही वेळात ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. स्फोट इतका मोठा होता की आमच्या घऱापर्यंत आलं. ते विमान फिरलं आणि खाली पडलं. ते धावपट्टीपर्यंत गेलंच नाही. आम्ही फार घाबरलो होतो. पोलीस आल्यानंतर आम्ही तिथे गेलो. आम्ही घरुन पाणी आणून त्यांना दिलं. तिथे मृतदेह पडले होते. आम्ही ते झाकण्यासाठी ब्लँकेट दिले. काही वेळाने ते मृतदेह नेण्यात आले," असं एका महिला प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं. यावेळी एका महिलेने चाक आमच्या घरापर्यंत आलं होतं अशी माहिती दिली.

विमानात अजित पवारांसह ते 5 जण कोण होते?

विमान दुर्घटनाग्रस्त झाल्यानंतर आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्याने कोणीही वाचू शकलं नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांसहीत एकूण 5 जण प्रवास करत होते. या सर्वांनी आपला जीव गमावला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये अजित पवारांसह, विदीप जाधव, पिंकी माळी, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश आहे. अजित पवारांसह एकूण 2 कर्मचारी (1 पीएसओ आणि 1 अटेंडंट) आणि 2 क्रू (पीआयसी+एफओ) सदस्य होते.

