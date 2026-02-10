English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रोहित पवारांना नेमकी भीती कशाची? पत्रकार परिषदेत स्पष्टच बोलले, कदाचित अपघाताची माहिती...

Rohit Pawar Press Conference on Ajit Pawar Plane Crash : आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. यामध्ये रोहित पवार यांनी अजित पवारांचा मृत्यू हा अपघात आहे की घातपात? यावर भाष्य केलं आहे. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर रोहित पवारांना नेमकी कोणती भीती वाटतेय? याबाबतही त्यांनी खुलासा या पत्रकार परिषदेत केला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 10, 2026, 06:13 PM IST
रोहित पवारांना नेमकी भीती कशाची? पत्रकार परिषदेत स्पष्टच बोलले, कदाचित अपघाताची माहिती...
Rohit Pawar Press Conference (फोटो- Zee 24 Taas)

Rohit Pawar Press Conference Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी सकाळी बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. ही घटना संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवणारी आहे. अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही मोठे बदल झाल्याचं दिसत आहे. अजित पवार यांचा मृत्यू हा अपघात आहे की घातपात? अशी चर्चा देखील सुरु होती. अजित पवारांच्या मृतदेहाची ओळख पटलेली नाही, त्यामुळे अजित पवार यांचं निधन झालं नसून ते जिवंत आहे, अशी चर्चा सुरु आहे. या सगळ्यावर रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. या पत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी आपल्याला नेमकी भीती कशाची आहे? याचा खुलासा केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित पवार यांना नेमकी भीती कशाची?

रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत मनातील भीती स्पष्टपणे बोलून दाखवली आहे. रोहित पवार यांनी म्हटलं की, अजित पवार यांचं निधन 28 जानेवारी 2026 रोजी घडलं आहे. त्यानंतर आज 10 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजे गेल्या 13 दिवसांत सरकारकडून अजित पवारांच्या विमान अपघाताची कोणतीही चौकशी केलेली नाही. या भीषण अपघाताबाबत फक्त एकच सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर आला आहे. सरकारने अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची चौकशी करणार असल्याच सांगितलं आहे. मात्र गेल्या 13 दिवसांपासून या घटनेबाबत कोणतीही चौकशीची माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे जर याबाबत अधिक चौकशी केली गेली नाही तर या अपघाताची माहिती किंवा त्याचे पुरावे नष्ट केले जातील. रोहित पवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत यासारखी भीती व्यक्त केली आहे. 

(हे पण वाचा - Ajit Pawar Death : जळलेलं स्वेटर, चप्पल अन् घड्याळ... अजित पवारांची ओळख कशी पटली? रोहित पवारांनी सगळं उलगडलं) 

रोहित पवारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न 

रोहित पवारांनी या अपघाताबाबत काही प्रश्न पत्रकार परिषदेत उपस्थित केले आहेत. ज्यामध्ये पायलट बदलल्याची चर्चा मिडिया आणि सोशल मीडियावर सुरु होती. त्यांच्याबद्दल प्रश्न विचारले आहेत. 
सोशल मीडियावर बारामतीच्या विमानतळाबाबत प्रश्न निर्माण केले. मात्र खराब वातावरणामुळे अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. 
मात्र याबाबत २८ तारखेला काय झाले? विमानाची नियोजित वेळ ७ वाजताची होती. मग विमान ८:१० ला का निघाले? दादा कधीच उशिरा पोहोचताच नाही. मग विमानाची वेळ का बदलण्यात आली? दादा कधीच रिस्क घ्यायचे नाही असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rohit PawarRohit Pawar Press ConferenceRohit Pawar PC on Ajit Pawar Plane CrashNCPnationalist congress party

इतर बातम्या

BCCI ने बहिष्काराच्या वादावर मौन सोडलं, म्हणाले बरं झालं पा...

महाराष्ट्र बातम्या