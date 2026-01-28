English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवारांच्या निधनाची बातमी ऐकताच युगेंद्र पवार, हसन मुश्रीफ ढसाढसा रडले

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामातीमध्ये विमान प्रवासात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकाकूळ झालं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 28, 2026, 11:16 AM IST
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामातीमध्ये मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांचं विमान बारामतीत लँडिग करत असताना शेतात कोसळलं असून त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का देणारी ही बातमी आहे. पवार कुटुंबासाठी ही अतिशय धक्कादायक बातमी आहे. अजित पवार पहाटे लवकर बारामतीला रवाना झाले होते. अजित पवार यांच्या अकाळी जाण्याने मोठा धक्का बसला आहे. युगेंद्र पवार यांना ही बातमी कळताच अश्रू अनावर झाले. युगेंद्र पवार यांना ही बातमी कळताच ते ढसाढसा रडले. पवार कुटुंबावर हा सर्वात मोठा आघात आहे. 

मुंबईहून बारामतीमध्ये येताना लँडिग करताना विमान एका शेतात कोसळलं. विमान अपघातात अजित पवारांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांसह त्यांचे पीए, तसंच दोन पायलट देखील होते. अपघातानंतर विमान पूर्णपणे जळून खाक झालं आहे.

(हे पण वाचा - अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण बेचव अन् अळणी - संजय राऊत)

हसन मुश्रीफ यांना अश्रू अनावर

ज्यांच्या जीवावर आम्ही राजकारण केल ते दादाचं आम्हाला सोडून गेले, अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर हसन मुश्रीफ यांना अश्रू अनावर झाले आहेत. हसन मुश्रीफ आणि अजित पवार हे दोघेही महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि जवळचे सहकारी म्हणून ओळखले जातात. मुश्रीफ यांनी अजित पवारांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून त्यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला असून, ते अनेक वर्षांपासून अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक राहिले आहेत. 

