'आम्ही सरकारमध्ये जाताना त्यांच्या वरिष्ठांशी...' सिंचन घोटाळाप्रकरणी फडणवीसांच्या विधानाला अजित पवारांकडून प्रत्युत्तर!

Ajit Pawar: पुणे महानगर पालिका निवडणुकीवर राज्याचे लक्ष लागलंय. कारण इथे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढतायत. तसेच राष्ट्र्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांनी या निवडणुकीत विशेष लक्ष घातलंय. या पार्श्वभूमीवर झी 24 तासच्या टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात अजित पवार यांनी विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या काही दिवसांपासून देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात शाब्दीक युद्ध पाहायला मिळतंय. माझ्यावर ज्यांनी सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले. त्यांच्या मांडीला मांडी लावून मी बसलोय, असे विधान अजित पवारांनी केले होते. मी आत्तापर्यंत संयम पाळला. त्यांचा संयम ढासळला. 15 तारखेनंतर अजित दादा बोलणार नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले होते. यावर 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' कार्यक्रमात अजित पवारांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. यावरही अजित पवारांनी मोठं विधान केलंय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
माझी सुरुवात सकाळी 6 वाजल्यापासून होते. सकाळी मुलाखत द्यायला बरं वाटतं. 9 वाजल्यानंतर रोड शो,सभांना सुरुवात होते. पुढे दिवसाचे नियोजन करावे लागते. भाजप-शिवसेना चर्चा करत होते. आपण एकत्र लढू असं मी शिंदेंना म्हटलं होतं. भाजप एकटी लढेल,असं मला वाटलं होतं. कारण मागच्यावेळेस त्यांना जास्त जागा होत्या. तेव्हा कार्यकर्ते नाराज होतात. त्यावेळी आमची युती होणार आहे,असे एकनाथ शिंदे मला म्हणाले. युती केली तर मताची विभागणी थांबेल. काही जागा सोडाव्या लागतील, असं आम्ही कार्यकर्त्यांना सांगितलं. बैठका झाल्या. यानंतर मला शिवसेना आणि उदय सामंतांचा फोन आला. दरम्यान श्रीरंग बारणेंचा फोन आला. 4 पैकी 2 धनुष्यबाण आणि 2 घड्याळ लढेल, असं ठरल्याचे अजित पवार म्हणाले.
राष्ट्रवादीच्यासोबत आम्ही काही जागा आम्ही शेअर केल्या. काही ठिकाणी तिकीट, एबी फॉर्म गेले होते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना नाराज करणं आम्हालाही पटलं नाही. राज्यातील नेत्यांवर टोकाची टिका करताना दिसले. यावर अजित पवारांनी स्पष्टीकरण दिलंय. या शहरात जे कारभारी होते, त्यावर माझा आक्षेप आहे. मी निवडणुकीत का उतरलो हे लोकांना सांगायला हवं. काँग्रेस केंद्रात सोबत असतानाही आम्ही इथे काँग्रेसविरोधात लढलो. आशिया खंडातील श्रीमंत पालिका अशी ओळख असताना कर्ज काढली. भ्रष्टाचार झाला. यात मी उतरल्यानंतर माझ्या हे लक्षात आलं. आमच्या लोकांनी हे मांडायला हवं होतं, ते कमी पडले. काहींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याचे वास्तव अजित पवारांनी सांगितले.
मेट्रो, रिंगरोड, पाणी अशी कामे सुरु झाली. आज पुण्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. पुणे-पिंपरी सारख्या शहरात कचरा उचलला जात नाही. 12,350 कर्मचारी दाखवतात पण प्रत्यक्षात काम करणारे लोकं दिसत नाहीत. सोसायट्या लाखो रुपयांची बील काढतात. हे सर्व 9 वर्षात झालं. याआधी पालिकेला पुरस्कार मिळाला होता. आज दोन्ही शहरांचं पाणी ट्रीटमेंट न करता नदीमध्ये सोडलं जातं. पाणी पिण्यायोग्य नाही. नदीत जलपर्णी झालीय. स्थानिकांनी याकडे लक्ष द्यायला हवे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
निवडणुका आल्यानंतर ही भ्रष्टाचाराची प्रकरण का बाहेर काढली जात आहेत? हे पचायला जड जातंय, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी उत्तर दिलंय. पचायला जड जात असेल तर ते तुम्हाला जातंय. तिथल्या लोकांना पचले आहे. 600 कोटीचे सीसीटीव्ही बसवले. त्यातले 70 टक्के बंद आहे. आम्ही एखाद्याला काम दिले तर 5-6 वर्ष मेंटेनन्स त्यांना बघायला सांगतो. काम करणाऱ्यांना व्हिजन असायला लागतं. डीपी प्लानचे रस्ते केले जात नाहीत. जिथे यांचे लागेबांधे आहेत तिथले रस्ते लगेच होतात. त्यांच्या बिल्डींगला चांगला दर यावा म्हणून हे केले जाते. कुत्र्यावर नसबंदी यासाठी निधी घेतात पण प्रत्यक्षात कोणी पाहायला जात नाहीत, असे अजित पवारांनी म्हटले.
'मी आत्तापर्यंत संयम पाळला. त्यांचा संयम ढासळला. 15 तारखेनंतर अजित दादा बोलणार नाहीत', असे फडणवीस म्हणाले होते. देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रतिक्रियेवर अजित पवारांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. यावर मतदान झालं की आम्ही त्यावर बोलू. आम्ही सरकारमध्ये जाताना त्यांच्या वरिष्ठांशी बोललो. आम्ही त्यांच्याशी बोललो नाही. राज्यात फडणवीस आणि केंद्रात तिथल्या प्रमुखांशी बोलू. हा विषय तसा वाटला तर केंद्रापर्यत जाईल. सिंचन घोटाळ्याची फाईल बंद झाली नाही, असं म्हणणं त्यांचा अधिकार आहे. मला त्याबद्दल बोलायचं नाही. मी त्यांच्याशी बोलून युती केली नाही. मला नवीन प्रश्न निर्माण करायचे नाहीत. मी संबंधित पालिकेत प्रचाराला जातो. त्यांनी काय उणीधुणी काढायची हा त्यांचा अधिकार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.