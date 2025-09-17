अजित पवारांचं दिल्लीवर भाष्य नेमकं कोण लक्ष्य? निवडणुकीत जागावाटपाची सूत्र नेमकी कुठून हलणार?

Ajit Pawar : महायुती सरकारचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय दिल्लीतून होतात असा आरोप विरोधक कायम करत असतात. मात्र आता अजित पवार यांनी यावरून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. उमेदवारी देण्याचा निर्णय इथंच होतो. आपल्याला दिल्लीला जाण्याची गरज नाही असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे दादांचा रोख नेमका कुणाकडे असा सवाल विचारला जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारची सुत्रं दिल्लीतून हलवली जातात असा आरोप विरोधकांकडून कायम करण्यात येत असतो .शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्ष तर मोदी-शाहाच चालवतात असा आरोप शिवसेना ठाकरे पक्षाकडून सातत्यानं केला जातो. मात्र आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत वक्तव्य करून टोला लगावला आहे. आपल्याला उमेदवारी देण्यासाठी दिल्लीला जाऊन कुणाला विचारावं लागत नाही. आपलं आपण ठरवणार आहोत असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलं आहे. अजितदादांनी अप्रत्यक्षपणे मित्रपक्षांना टोला लगावल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अजितदादांचं वक्तव्य भाजपच्या काही पचनी पडलेलं दिसत नाही. त्यामुळेच अजितदादांचा पक्ष हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असल्याचा टोला मंत्री गिरीश महाजन यांनी लगावला आहे. तर शिवसेनेकडूनही यावर प्रतिक्रिया आली आहे. आमचं नेतृत्वही महाराष्ट्रामधीलच आहे. त्यामुळे अजितदादांचा टोला आमच्यासाठी नसावा असं मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. जागावाटपासाठी आम्हाला दिल्लीला जावं लागत नसल्याचंही उदय सामंत यांनी सांगितलं आहे.
अजित पवार यांच्या वक्तव्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेमधून काहीशा नाराजीच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अजितदादांच्या वक्तव्याची सारवासारव करण्याची वेळ राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आली आहे. अजित पवार यांनी कुणालाही टोला लगावला नाही. महायुतीमधील प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र आहे असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवार यांच्या वक्तव्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेत काहीशी अस्वस्थता पसरल्याचं बोललं जातं आहे. अजितदादांच्या वक्तव्यानं महायुतीमध्येच संभ्रम निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. विरोधक ज्या मुद्यावरून भाजप आणि शिवसेनेला डिवचतात तोच सूर अजितदादांनी आळवला. त्यामुळे येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीच्या जागावाटपाची सूत्र नेमकी कुठून हलतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
FAQ
1. अजित पवार यांनी दिल्लीबाबत काय वक्तव्य केले?
महायुतीतील जागावाटप आणि उमेदवारीचे निर्णय मुंबईतच होतात, दिल्लीला जाण्याची गरज नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "आम्हाला उमेदवारीसाठी दिल्लीला जाऊन कुणाला विचारावे लागत नाही. आपले आपण ठरवणार." हे वक्तव्य 17 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या एका कार्यक्रमात आले.
2. विरोधकांचा दिल्लीबाबतचा आरोप काय आहे?
विरोधक (शिवसेना ठाकरे गट) महायुती सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय दिल्लीतून (मोदी-शाह) होतात असा आरोप करतात. शिवसेना शिंदे गट मोदी-शाहांच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे सांगितले जाते.
3. अजित पवारांच्या वक्तव्याने महायुतीत काय प्रतिक्रिया आल्या?
भाजपमधून मंत्री गिरीश महाजन यांनी अजित पवारांच्या पक्षाला "महाराष्ट्रापुरते मर्यादित" असल्याचा टोला लगावला. शिवसेनेकडून मंत्री उदय समंत यांनी म्हटले, "आमचे नेतृत्व महाराष्ट्रातच आहे, दिल्लीला जाण्याची गरज नाही." यामुळे महायुतीत अस्वस्थता निर्माण झाली.