  • पोटात गोळा आलेला..., विमान अपघाताबद्दल अजित पवारांनी सांगितला फडणवीसांसोबतचा तो किस्सा; नियतीच्या पुढे...

'पोटात गोळा आलेला...', विमान अपघाताबद्दल अजित पवारांनी सांगितला फडणवीसांसोबतचा 'तो' किस्सा; 'नियतीच्या पुढे...'

Ajit Pawar:  अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतचा विमान प्रवासातील किस्सा सांगितला होता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 28, 2026, 07:00 PM IST
'पोटात गोळा आलेला...', विमान अपघाताबद्दल अजित पवारांनी सांगितला फडणवीसांसोबतचा 'तो' किस्सा; 'नियतीच्या पुढे...'
अजित पवार

Ajit Pawar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. संपूर्ण राज्यावर यामुळे शोककळा पसरलीय. हा अपघात नेमका कसा झाला? याचे कारण काही दिवसात स्पष्ट होईल. पण जी घटना घडलीय त्यातून अद्याप कोणी सावरु शकलेलं नाहीय. अजित पवार हे एक दिलखुलास व्यक्तीमत्व होतं. खासगी असो वा जाहीर सभा असो मनात काही न ठेवता ते दिलखुलासपणे आपली भूमिका मांडत असत. विमान अपघाताबद्दलचे 2 किस्से अजित पवारांनी सांगितले होते. ते किस्से आता पुन्हा चर्चेत आले आहेत. याबद्दल जाणून घेऊया.      

'एकतर पोटात गोळा आलाय..'

एकदा अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतचा विमान प्रवासातील किस्सा सांगितला होता. त्यावेळी ते दोघे नागपूरमध्ये विमान प्रवास करत होते. सुरुवातीला नागपूरला बरं वाटलं.परंतु नंतर जे ढगात हेलिकॉप्टर शिरलं इकडं बघतोय ढग... तिकडं बघतोय ढग....आणि आमचे देवेंद्र फडणवीस निवांत गप्पा मारत बसलेत. मी म्हटलं जरा बाहेर बघा. झाड दिसेना, जमीन दिसेना. आपण ढगात चाललोय की कुठं चाललोय. फडणवीस म्हणाले, काही काळजी करू नका. माझे आतापर्यंत 6 अॅक्सिडेंट झालेत. हेलिकॉप्टर, विमानाचा अॅक्सिडेंट झाला तरी मला काहीही होणार नाही. अरे बाबा म्हटलं, 'आता हा काय सांगतोय'. एकतर पोटात गोळा आलाय. आज आषाढी एकादशी सारखं पांडुरंगा.... पांडुरंगा... पांडुरंगा.... असं नाव घेत होतो. ते सांगत होते काही काळजी करू नका.खरोखर इथं येईपर्यंत ते निवांत होते. ते म्हणाले, माझे अनेक अॅक्सिडेंट झालेत, परंतु, माझ्या नखालाही धक्का लागला नाही.अशा पद्धतीनं बाप-दादांच्या पुण्याईनं इथपर्यंत महाराज पोहोचले आहेत, अजित पवार म्हणाले. 

'नियतीच्या पुढे कधी कुणाचं काय..'

एकदा अजित पवार यांना सभेला पोहोचायला उशीर झाला. त्यावेळी सुरुवातीला त्यांनी कार्यकर्त्यांची माफी मागितली. त्यानंतर अजित पवार यांनी विमान प्रवासाचा किस्सा सांगितला. हेलिकॉप्टर उडू शकत नव्हत. ढगाळ वातावरण नव्हतं. पायलटला म्हटलं चला जाऊया. तो म्हणाला दादा गेल्याच आठवड्यात तिघेजण वारले. मी म्हटलं मग जाऊदे. मित्रांनो नियतीच्या पुढे कधी कुणाचं काय होईल? सांगता येत नाही, असे अजित पवार म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

