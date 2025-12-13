एका नेत्यासाठी अजित पवारांनी महायुतीच पणाला लावली? भाजपचा कडाडून विरोध असताना घेतला मोठा निर्णय

Ajit Pawar On Nawab Malik : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी हवी पण नवाब मलिक नकोत अशी ठाम भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी मांडली आहे. जर मुंबईत राष्ट्रवादीचं नेतृत्व नवाब मलिकांकडे असेल तर भाजप राष्ट्रवादीसोबत युती करणार नसल्याचं भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी स्पष्ट केलंय... मात्र राष्ट्रवादीचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनौपचारीक चर्चेदरम्यान नवाब मलिकांची पाठराखण केली. त्यामुळे नवाब मलिकांसाठी राष्ट्रवादीने महायुतीच पणाला लावलीय का याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यात पुढच्या काही दिवसांमध्ये महापालिका निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी यासाठी रणनिती आखलीय. आगामी पालिकेमध्ये महायुती म्हणून एकत्र निवडणुकांना सामोरे जाण्याची घोषणा करण्यात आलीय. मात्र, दुसरीकडे भाजपनं नवाब मलिकांना विरोध केला आहे. त्यामुळे मलिकांमुळे मुंबईत महायुतीमध्ये खोडा पडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिकांचा दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेशी संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे भाजपचा नवाब मलिकांना कडाडून विरोध आहे. मात्र असं असलं तरी राष्ट्रवादीचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनौपचारीक चर्चेदरम्यान नवाब मलिकांची पाठराखण केली. मुंबई पालिका निवडणुकीबाबत नवाब मलिक यांच्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनी जी भूमिका मांडली तीच आमची भूमिका असेल असं अजित पवारांनी स्पष्ट केले.
अजित पवारांनी मलिकांची पाठराखण केल्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता आमची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केलीय रोज भूमिका मांडण्याची गरज नसल्याचं म्हटलंय.. त्यामुळे भाजपचा नवाब मलिकांना विरोध कायम असल्याचं स्पष्ट झालंय. तर जिथे नबाव मलिक आहेत तिथे आम्ही युती करणार नाही असं म्हणत भाजपच्या प्रवक्त्यांनी पुन्हा एकदा नवाब मलिकांना विरोध केलाय.. जोपर्यंत ते निर्दोष सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्यासोबत जाणार नसल्याची भूमिका भाजपचे माध्यमप्रमुख बन यांनी मांडलीय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार नवाब मलिकांची पाठराखण करत असतील तर त्यांचा पक्षाचा प्रश्न आहे. तर महायुतीबाबत तीन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते निर्णय घेतील असं शिवसेनेचे नेते मंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटलंय.
महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती म्हणून लढण्यावर तिनही पक्षांच्या प्रमुखांचं एकमत झालंय. मात्र मुंबईत भाजपचा नवाम मलिकांना विरोध आहे.. नवाब मलिक राष्ट्रवादीचं नेतृत्व करणार असतील तर राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही यावर भाजप नेते ठाम आहे. तर दुसरीकडे अजित पवारांनी मलिकांची पाठराखण करत मलिकच मुंबईत राष्ट्रवादीचं नेतृत्व करणार असल्याचं एकप्रकारे स्पष्ट केलंय. त्यामुळे मलिकांसाठी राष्ट्रवादीने महायुती पणाला लावलीय का याची चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू झालीय.