"तुझ्या तोंडात साखर पडो बोललो म्हणून लगेच साखर पडली काय?", दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीवर अजित पवारांचं वक्तव्य

Ajit Pawar Statement On Both NCP Yuti: मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुका अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. येत्या 15 जानेवारीला होणार्या मनपा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत जोमाने कंबर कसून राज्यातील लहान-मोठे पक्ष मैदानात उतरले आहेत. दरम्यान दोन्ही राष्ट्रावादी एकत्र लढणार असल्याने येणारी निवडणूक आणखीनच चुरशीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर झी 24 तासच्या टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात अजित पवार यांनी काही महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले आहे. दरम्यान त्यांनी शरद पवार आणि त्यांच्या भविष्यातील युतीबाबत भाष्य केले आहे.
अजित पवार म्हणाले, "शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र येणार का? या प्रश्नावर पत्रकाराच्या तोंडात साखर पडणार बोललो. माझा आजपर्यंतचा स्वभाव आहे. माझ्या मनात जे येतं ते मी बोलतो त्यातून लोकं अर्थ काढतात तो काढतात. तुझ्या तोंडात साखर पडो बोललो म्हणून लगेच साखर पडली काय? सध्या तो विचार नाही. आता लक्ष्य फक्त महापालिका. केंद्रात आणि राज्यात आमचं सरकार आहे. खालच्या पातळीवर अनेकदा कार्यकर्त्यांना मोकळीक दिली जाते. जिल्हा आणि तालुक्यातील लोक त्याबाबत निर्णय घेतात."
ते पुढे म्हणाले, "आज आम्ही व्यवस्थित सरकार चालवत आहोत. त्यामुळं भविष्यातील युतीचा विचार केलेला नाही. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र नाही आणि शत्रूही नाही. ज्या ज्या महापालिकेमध्ये जातो तिथले विषय घेऊन मी बोलतो. पिंपरी चिंचवड हे माझं होमटाऊ आहे, तिथं 25 वर्ष, पुण्यात 10 वर्ष काम केलं. आज आम्ही राहतो तिथं समस्या असतील तर आम्ही त्याला प्राधान्य द्यायला नको?"
यावेळी बोलताना, "2017 ला भाजप शिवसेना सत्तेत असताना मुंबईत एकमेकांविरोधात लढले, ठाण्यात लढले. तेव्हा अगदी वाघाच्या आणि सिंहाच्या घशात हात जाईपर्यंतची भाषा वापरण्यात आली. आम्ही किमान त्या त्या महापालिकांच्या प्रश्नांवर बोलतो. समोरच्यांनी काय करावं हा त्यांचा अधिकार आहे. मित्रपक्षांच्या बोलण्यावर आम्ही कसं बोलणार" असा टोलाही लगावला आहे.