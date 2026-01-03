" माझ्यावर ही 70 हजार कोटींचा...", अजित पवारांच्या 'त्या' वक्तव्याने राजकारण तापले!

कैलास पुरी, झी मिडिया, पिंपरी चिंचवड: महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेने राज्यभरात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत पत्रकारांना दिलखुलास उत्तरं दिली. पण पत्रकार परिषद सर्वाधिक गाजली ती अजित पवार यांच्यावर झालेल्या 70 हजार कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्वतः अजित पवार यांनी केलेल्या खुलाशाने.
राज्याच्या राजकारणात अजित पवार यांना विरोधकांनी घेरण्यामध्ये सर्वाधिक गाजलेला मुद्दा म्हणजेच सिंचन घोटाळा. अजित पवार यांनी 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी अजित पवार यांना वेळोवेळी घेरले. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत तर अजित पवारांनी "चक्की पीसिंग पीसिंग" म्हणत प्रचाराची राळ उठवली. हा मुद्दा आता मागे पडला असं वाटत असतानाच तो पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय तोही खुद्द अजित पवार यांच्यामुळे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अण्णा बनसोडे यांचा मुलगा सिद्धार्थ बनसोडे निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. त्याच्यावर हाफ मर्डर चे दोन गुन्हे असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. याच संदर्भात अजित पवार यांना प्रश्न विचारला असता अजित पवार यांनी "गुन्हा दाखल झाला म्हणजे तो व्यक्ती आरोपी असतो का?" असा प्रतिसाद केला. एवढ्यावरच अजित पवार थांबले नाहीत तर, "माझ्यावर ही 70 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला होता पण ज्यांनी आरोप केला त्यांच्याबरोबर मी सत्तेत बसलोय ना...! बसलोय ना...!" असा प्रतिसाद केला.
अजित पवार यांनी 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा स्वतःच उल्लेख केल्याने राज्यातलं राजकारण पुन्हा तापायला सुरुवात झाली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या संजय राऊत यांनी अजित पवारांच्या याच वक्तव्याचा दाखला देत थेट प्रतिरक्रिया दिली. राऊत यांनी यावेळी भाजपवर टीका करण्याची संधी सोडली नाही. नरेंद्र मोदी यांनी अजित पवारांवर घोटाळ्याचा आरोप केला आणि सात दिवसात अजित पवार भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी झाले असं सांगत भाजप वॉशिंग मशीन तर अमित शहा वॉशिंग पावडर असल्याची टीका राऊत यांनी केली.
दुसरीकडे संजय शिरसाट यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्यावर भाष्य करत अजित पवार सत्तेत आहेत हे कुणीही नाकारत नसल्याचं म्हटलं आहे. सिंचन घोटाळ्यात कुणालाही क्लीनचीट दिलेली नाही आणि अजित पवार चौकशीला तयार असल्याचं बोलतानाच संजय शिरसाठ यांनी "निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय का काढला जातो?" असा सवाल उपस्थित केला. तर रवींद्र चव्हाण यांनी ही यावर बोलताना अजित पवारांनी आत्म परीक्षण केले पाहिजे अस स्पष्ट केले. महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय पक्षाकडून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अजित पवार यांनी तर भाजपवर गंभीर आरोप करायला सुरुवात केली असतानाच त्यांनी स्वतःच 70,000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा काढत सेल गोल तर केला नाही ना अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.