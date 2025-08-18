अजितदादा बोलले रोहित पवारांना, जिव्हारी लागलं राम शिंदेच्या, काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या!

Ajit Pawar Taunt Rohit Pawar: भावकीकडं लक्ष दिलं म्हणून रोहित पवार आमदार झाल्याचं वक्तव्य अजितदादांनी करुन भाजपच्या राम शिंदेंना डिवचलंय. अजित पवार अशी वक्तव्य करुन टॉर्चर करत असल्याचा आरोप राम शिंदेंनी केलाय. महायुतीच्या नेत्यांनी अजित पवारांवर कारवाई करावी अशी मागणीही राम शिंदेंनी केलीय.
भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदेंनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर थेट छळवणुकीचा आरोप केलाय. अजित पवारांनी कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांविरोधात जोर लावला नाही त्यामुळंच विधानसभेला पराभव झाल्याच्या आरोपाचा त्यांनी पुनरुच्चार केलाय. विधानसभेतल्या पराभवाची राम शिंदेंची ही जखम ओली होण्याचं कारण अजित पवार आणि रोहित पवार कारणीभूत ठरलेत. अजितदादा आणि रोहित पवार सांगलीत एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर आले होते. तिथं रोहित पवारांनी भावकीचा विषय छेडला होता. त्याला उत्तर देताना भावकीकडं लक्ष दिलं म्हणून तुम्ही आमदार झाल्याचा टोला लगावला होता.
काका-पुतण्याचा हा खुमासदार संवाद राम शिंदेंच्या जिव्हारी लागलाय. अजित पवार कर्जत जामखेडच्या निकालाबाबत बोलून कायम नाऊमेद करत असल्याचा आरोप राम शिंदेंनी केलाय. अजित पवारांकडून वारंवार असं वक्तव्य केलं जातय याची महायुतीच्या नेत्यांनी दखल घ्यावी असं आवाहन राम शिंदेंनी केलंय.
अजित पवारांची कर्जत जामखेडच्या विजयाबाबत बोलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. विधानसभेच्या निकालानंतर महायुतीच्या पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांच्या पराभवाची माहिती मिळाली तेव्हा अजित पवारांच्या चेह-यावरचे भाव बदलले होते. कराडच्या प्रिती संगमावरही अजितदादा आणि रोहित पवार एकमेकांसमोर आले होते त्यावेळीही अजित पवारांनी जामखेडच्या विजयाबाबत बोलून दाखवलं होतं.
अजितदादा सातत्यानं रोहित पवारांना बोलत असले तरी हे जिव्हारी लागतं राम शिंदेंच्या.राम शिंदेंनी आपल्या परिनं याचा निषेध नोंदवलाय. रोहित पवारांना याबाबत विचारलं असता. त्यांनी राम शिंदेंवरच पलटवार केलाय. राम शिंदेंनी रडूनरडून खूप काही मिळवल्याचा टोला त्यांनी लगावलाय. सभापतीपद मिळालं आता काय मुख्यमंत्रिपद मिळवायचंय का असा टोलाही त्यांनी लगावलाय.
राम शिंदे विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहाचे सभापती आहेत. संविधानिदृष्ट्या ते अतिशय मोठ्या पदावर विराजमान आहेत. असं असलं तरी विधानसभेला झालेला पराभव ते अजूनही विसरलेले नाहीत. त्यात अजितदादा रोहित पवारांच्या विजयाबाबत असं काही बोलले की त्यांच्या पराभवाच्या जखमेवरची खपली काढल्यासारखं होतं.
उत्तर: अजित पवारांनी रोहित पवारांना उद्देशून "भावकीकडं लक्ष दिलं म्हणून तुम्ही आमदार झालात" असा टोला लगावला. हे वक्तव्य सांगलीतील एका कार्यक्रमात आणि कराडच्या प्रिती संगमावर झालं, ज्यामुळे राम शिंदेंनी त्यांच्यावर छळवणुकीचा आरोप केला.
उत्तर: राम शिंदेंनी अजित पवारांवर कर्जत-जामखेडमधील त्यांच्या पराभवासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप केला, जिथे अजित पवारांनी रोहित पवारांना पाठिंबा दिल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी महायुतीच्या नेत्यांकडून अजित पवारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
उत्तर: रोहित पवारांनी राम शिंदेंवर पलटवार करत त्यांना "रडूनरडून खूप काही मिळवलं" असा टोला लगावला आणि सभापतीपदानंतर आता मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याचा प्रयत्न आहे का, असा टोलाही त्यांनी लगावला.