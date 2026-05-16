'अजित पवारांचा छळ करत सर्वात जास्त मानसिक त्रास 'या' व्यक्तीने दिला'; राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा अत्यंत गंभीर आरोप, डायरेक्ट त्या व्यक्तीचे नाव घेतले

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. एका व्यक्तीने अजित पवारांचा छळ करत सर्वात जास्त मानसिक त्रास दिला. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या व्यक्तीचे नाव घेतले.
Ajit Pawar NCP Leaders Press Conference : दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु असतानाच असतानाच आता वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसत आहे. शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक गंभीर आरोप केला. अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी जाहीत पत्रकार परिषद घेत रोहित पवार यांच्यावर पलटवार करत गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच रोहित पवार 2029 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अजित दादांच्या नावाचा वापर स्वत:च्या फायद्यासाठी करत असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला.
अजित पवार हयात असताना त्यांच्याविषयी एक नेता खालच्या पातळीवर जाऊन बोलत असतानाचा ऑडिओ समोर आल्याचा दावा, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी केलीय. तो ऑडिओ सुनेत्रा पवार आणि पार्थ यांनी ऐकल्याचं दावाही रोहित पवारांनी केलीय. हा ऑडिओ समोर यावा अशी मागणीही त्यांनी केलीय. त्यामुळं अजित पवारांविषयी गैरशब्द वापरणारा नेता कोण? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव अविनाश आदिक, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील आणि कार्यालयीन सचिव संजय तटकरे यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पक्ष कार्यालयाच्या विषयावर देखील भाष्य केले. तसेच रोहित पवार यांच्या आरोपांवर पलटवार केला. रोहित पवार तुतारीचे आमदार आहेत पण त्यांचे लक्ष आमच्या पक्षावर आहे. त्यांच्या पक्षाकडून शरद पवारांचा फोटो वापरू नये असे सांगितले आहे तरी आम्ही तो वापरत नाही. पण रोहित पवार हे आमच्या पक्षाच्या बाबत बोलत असतात . मी पवार कुटुंबाच्या जवळचा नेता आहे पण अजित दादांना कोणी प्रचंड त्रास दिला असेल तर तो रोहित पवार यांनी दिला आहे असा गंभीर आरोप उमेश पाटील यांनी केला. अजित दादा गेल्यावर ते आता सहानुभूती आणि लीगसी स्वतःच्या नावावर करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पुढच्या राजकारणासाठी हा वापर केला जात आहे. बारामती रोहित पवार यांच्या नावाने चालण्यासाठी हा प्रयत्न आहे असा आरोप उमेश पाटील यांनी केला. आम्ही सुद्धा सीबीआय चौकशीसाठी आग्रही आहोत. तशी चौकशी सुरू आहे. पण हे ढोल वाजवत फिरत आहेत.
रोहित पवारांनी आमच्या पक्षाची काळजी करु नये. पवार साहेब स्वतः म्हणालेत हा घातपात नाही. मग हे पवार साहेब रोहित पवार चुकीचे आहेत असे का नाही बोलत? पण फक्त दादांची लीगसी आपल्याकडे घेण्यासाठी रोहित पवार प्रयत्न करत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव अविनाश आदिक यांनी पटेल, तटकरे यांना पक्ष कार्यालयात बंदीच्या वृत्ताचे खंडण केले. मी दिल्लीतील कार्यालयाला भेट दिली. काहींना कल्पना असेल ज्यावेळी अजितदादा राष्ट्रीय अध्यक्ष होते त्या ही कार्यकारणीत होतो. नियमित मी दिल्लीत मुक्कामी असायचो. जी काही काम घेऊन नेते यायचे त्यांच्या सोबत संपर्कात होतो. मधल्या काळात अजितदादा यांचे निधन झाले त्यानंतर कालच मी कार्यालयात गेलो. माझाकडे दिल्लीच्या कार्यालयची जबाबदारी दिली आहे. त्यानुसार मी तिकडे गेलो संपूर्ण दिवस मी तिकडे घालवला. परत येताना मला पत्रकार मित्राचा कॉल आला त्यांनी प्रश्न विचारलं हास्यास्पद होत. त्यांना मी म्हटले की हे वरच्या पातळीचे लोक आहेत. मला माहीत नाही पण ते पक्षाच्या कार्यकारणीचे सदस्य आहेत. या बातमी मुळे पक्षाच्या नेत्यांची आणि पक्षाची हानी झाली आहे. दिल्लीत जो काही प्रकार घडला आणि बातमी चुकीचे आहे. अशा प्रकारे उल्लेख केला नाही कोणतेही प्रसिद्ध करण्यात आले नाही हे वृत्त अवमान करणारे आहे आम्ही तपासून अब्रुनुकसानीचा दावा करणार आहोत. पक्षांतर्गत जी काही शिस्तपालन समिती आहे त्यानुसार कारवाई करेल. जर कोणी चुकीचे काम केले असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. प्रफुल पटेल हे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणूृन आजही कार्यरत आहेत. सुनील तटकरे हे देखील आपल्या पदावर कार्यरत होते आणि राहतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे न्यायालयात प्रकरण आहे पण अजित दादा सोडून गेल्यावर तात्पुरती यादी केली आहे.