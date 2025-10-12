English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदूंकडूनच...' आमदाराच्या वादग्रस्त विधानावर सुप्रिया सुळे, अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया,'हकालपट्टी...'

Ajit Pawar On Sangram Jagtap:  सोलापूर येथील हिंदू जनआक्रोश मोर्चात त्यांनी 'दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदू व्यापाऱ्यांकडून करा' असे म्हटल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कठोर भूमिका घेतली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 12, 2025, 07:15 PM IST
संग्राम जगताप वादग्रस्त विधान

Ajit Pawar On Sangram Jagtap: राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या आमदार संग्राम जगताप यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे पक्षांत खळबळ उडाली आहे. सोलापूर येथील हिंदू जनआक्रोश मोर्चात त्यांनी 'दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदू व्यापाऱ्यांकडून करा' असे म्हटल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कठोर भूमिका घेतली.  यावर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय आहे नेमकी घटना?

सोलापूरमधील हिंदू जनआक्रोश मोर्चात बोलताना जगताप यांनी दिवाळीच्या निमित्ताने 'खरेदीचा नफा केवळ हिंदूंनाच मिळावा, हिंदू मंदिरांवर हल्ले मशीदांमधून होत असल्यास धर्म विचारून खरेदी करा' असे म्हटले. हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि पक्षाच्या धर्मनिरपेक्ष छबीला धक्का पोहोचवला. जगताप यांच्या या भाषणांमधून स्पष्टपणे दिसते की, ते पक्षाच्या मुख्य धोरणापासून दूर जाऊन भाजप नेत्यांसोबत जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अजित पवारांची नाराजी 

विकासकामांच्या पाहणीनंतर बोलताना पवार म्हणाले, 'पक्षाची ध्येयधोरणे निश्चित झाल्यानंतरही अशी वक्तव्ये मान्य नाहीत. अरुण जगताप हयात असताना सर्व काही सुसंगत होते, आता संग्राम जगताप यांनी जबाबदारीने वागावे.' यापूर्वी त्यांना अशा विधानांबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या, पण सुधारणा नसल्याने कारवाईचा निर्णय घेतला. ही नोटीस पक्षांत शिस्त राखण्यासाठी मीलाचा दगड ठरेल.

जगताप यांचे स्पष्टीकरण

खडकवासला मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांच्या पाहणीनंतर माध्यमांशी बोलताना पवार यांनी जगताप यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचा इशारा दिला. नोटीसेच्या धाक्याने जगताप यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, 'धर्म विचारून हल्ले होत असतील तर खरेदीतही धर्माचा विचार करा, हे मी फक्त आवाहन केले.' मात्र, हे स्पष्टीकरण पवार यांना पटले नाही. जगताप यांच्या भाजप नेते नितेश राणे आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबतच्या सहभागामुळे पक्षांत फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

राजकीय चर्चा

या घटनेमुळे राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह उफाळण्याची शक्यता वाढली आहे. जगताप यांच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी भूमिकेला भाजपकडून पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे पवार गटाच्या एकजुटीला धोका निर्माण झालाय. सध्या जगताप राज्यभर अशा मोर्चांमध्ये सहभागी होत असल्याने, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे.

मविआतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह

पवार यांनी बाबासाहेब पाटील यांच्या शेतकरी आणि कर्जमाफीवरच्या वक्तव्यावरही नाराजी व्यक्त केली, 'बळीराजाबाबत अशी भाषा नको, त्यांच्याशी बोलून निराकरण करेन.' ही कारवाई पक्षाच्या शिस्त आणि सर्वसमावेशकतेचे प्रतीक आहे. मात्र जगताप यांच्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. 

सुप्रिया सुळेंची मागणी

हिंदूंकडून दिवाळीच्या वस्तूंची खरेदी करा असं आवाहन राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप यांनी केलंय.. त्यांच्या या विधानानंतर पक्षाकडून त्यांना नोटीस पाठवण्यात आलीय.. मात्र त्यावर आता राजकीय पक्षांनी टीका केलीय.. संग्राम जगतापांना नोटीस पाठवू नका, त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करा अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केलीय.

FAQ

प्रश्न: संग्राम जगताप यांच्या कोणत्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आणि त्यावर पक्षाची प्रतिक्रिया काय आहे?

उत्तर: सोलापूर येथील हिंदू जनआक्रोश मोर्चात संग्राम जगताप यांनी 'दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदू व्यापाऱ्यांकडून करा, कारण मंदिरांवरील हल्ले मशिदींतून होतात' असे विधान केले. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत जगताप यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचा इशारा दिला. तसेच, शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जगताप यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली.

प्रश्न: अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी जगताप यांच्या विधानावर काय भूमिका घेतली?

उत्तर: अजित पवार यांनी जगताप यांच्या विधानाला पक्षाच्या सर्वसमावेशक धोरणाविरोधी ठरवत, त्यांना यापूर्वी अशा वक्तव्यांबाबत सूचना दिल्या होत्या, परंतु सुधारणा न झाल्याने नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, सुप्रिया सुळे यांनी नोटीसेपेक्षा कठोर कारवाईची मागणी करत, जगताप यांची पक्षातून हकालपट्टी करावी असे म्हटले. यामुळे पक्षांत आणि महाविकास आघाडीत तणाव वाढला आहे.

प्रश्न: जगताप यांच्या विधानामुळे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात?

उत्तर: जगताप यांच्या प्रखर हिंदुत्ववादी भूमिकेमुळे आणि भाजप नेते नितेश राणे, गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबतच्या सहभागामुळे राष्ट्रवादीत अंतर्गत फूट पडण्याची शक्यता आहे. त्यांना भाजपकडून पाठबळ मिळत असल्याच्या चर्चेमुळे पवार गटाच्या एकजुटीला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आगामी विधानसभा निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

