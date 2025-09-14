English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ट्रॅफिकवरुन अजित पवारांना पुणेकर महिलेने धरले धारेवर; म्हणाली,'पर्रिकरांसारखं..'

Ajit Pawar: गेल्या काही दिवसांपासून मुंढवा केशवनगर या भागात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या भेडसावत आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 14, 2025, 10:59 AM IST
अजित पवार

Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहाटेपासून पुणे दौरा सुरू केला. शहरात सुरू असलेल्या उड्डाणपूलांच्या विकास कामाची  ते पाहणी केली. पुण्यातील मुंढवा केशवनगर मधील रखडलेल्या उड्डाणपुलाचीही पाहणी केली. मुंढवा भागात पाणी पुरवठा बाबत नागरिकांनी थेट अजित पवारांकडे गाऱ्हाणे घातलं. त्यानंतर अजित पवारांनी थेट महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी नंदकुमार जगताप यांना फोन केला  आणि तातडीने त्यांना यायला सांगितलं.गेल्या काही महिन्यांपासून मुंढवा भागात पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. त्यामुळेच पहाटेच या भागातले काही नागरीक अजित पवारांना भेटायला आले.

अजित पवारांकडून अधिकाऱ्यांना सूचना

पुण्यातील मुंढवा चौकात अजित पवार यांच्याकडून पाहणी करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांपासून मुंढवा केशवनगर या भागात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या भेडसावत आहे. अजित पवार वाहतूक शाखेच्या पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत मुंढवा चौकात आले आणि सिग्नल यंत्रणा व्यवस्थित करा अशा सूचना अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. केशवनगर परिसरातील चौकांची आणि रस्त्यांची अजित पवार यांच्याकडून पाहणी करण्यात आली. वाहतूक पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांकडून अजित पवारांनी वाहतूक कोंडीची समस्या  समजून घेतली.

महिलेकडून सल्ला 

मनोहर पर्रिकर जसे ट्रॅफिक पाहायला फिरायचे तसे तुम्ही पण फिरा, असा सल्ला पुण्यातल्या महिलेने अजित पवारांना दिला. वेळ न सांगता येऊन बघा म्हणजे कळेल असे संबंधित महिला थेट अजित पवारांना बोलल्या. पर्रिकरांच नाव घेतल्यावर अजित पवार- पर्रिकर कोण?  त्यावेळी महिलेने गोव्याचे मिनिस्टर असं उत्तर दिलं.   ट्रॅफिक संदर्भात माहिती नाही अस होऊ शकत नाही. तुम्ही पण कधीतरी माहिती ना देता फिरा . तुम्ही प्रश्न विचारणार आणि आम्ही सांगणर हा यावरचा उपाय नाही, असेही या महिलेने स्पष्टपण सांगितले.

पुण्यातील बिल्डरांनाही अजित पवारांचा इशारा

पुण्यातील बिल्डरांनाही अजित पवारांनी इशारा दिलाय.नागरिकांना समस्या असतील तर बिल्डरांचं काम थांबवा, असे अजित पवार म्हणाले. नागरिकांनी फ्लॅट घेऊन जर बिल्डरना मस्ती आली असेल तर जे आपल्या हातात आहे ती अॅक्शन घ्या, असे ते म्हणाले. केशवनगर भागातील काही सोसायटींमध्ये नागरिकांना पिण्याचं पाणी मिळत नाही ही तक्रार नागरिकांनी आज सकाळी अजित पवारांकडे केली  यानंतर अजित पवारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना देखील फोन लावत चौकशी केली.

दारू विक्रेत्यांना दिली तंबी

शहाणे बना आणि अवैध दारु विक्री बंद करा, अशी तंबी अजितदादांनी दारू विक्रेत्यांना दिलीय.पुण्यातील केशवनगर, मुंढवा परिसरात अवैध मद्यविक्री होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी अजितदादांकडे केली.यावेळी अजितदादांनी अधिका-यांना त्याबाबत आदेश देत असताना दारु विक्रेत्यांना जोरदार तंबी दिलीय.तसेच ज्याला दारू घ्यायची आहे तो आपल्या घरी घेईल असा मिश्किल टोलेबाजीही अजितदादांनी केलीय.

प्रश्न: अजित पवारांनी पुण्यातील कोणत्या भागांची पाहणी केली आणि कोणत्या समस्या सोडवल्या?

उत्तर: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहाटेपासून पुणे दौरा सुरू करून उड्डाणपूलांच्या विकासकामांची पाहणी केली. विशेषतः मुंढवा-केशवनगर भागातील रखडलेल्या उड्डाणपुलाची तपासणी केली. येथे नागरिकांनी पाणी पुरवठ्याबाबत गाऱ्हाणे केल्याने, त्यांनी थेट महापालिकेच्या पाणी विभागाचे अधिकारी नंदकुमार जगताप यांना फोन करून तातडीने उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. गेल्या काही महिन्यांपासून या भागात पाण्याची मोठी समस्या आहे.

प्रश्न: वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर अजित पवारांनी काय सूचना दिल्या?

उत्तर: मुंढवा चौकात वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करताना, अजित पवार यांनी सिग्नल यंत्रणेची व्यवस्था सुधारण्याचे निर्देश दिले. केशवनगर परिसरातील चौक आणि रस्त्यांची तपासणी करून, वाहतूक कोंडीची समस्या समजून घेतली. यावेळी एका महिलेने मनोहर पर्रीकर यांच्याप्रमाणे अप्रतिम वेळी फिरून ट्रॅफिक पाहण्याचा सल्ला दिला, ज्यावर अजित पवारांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आणि अधिक प्रत्यक्ष पाहणीची गरज मान्य केली.

प्रश्न: बिल्डर आणि दारू विक्रेत्यांना अजित पवारांनी काय इशारा किंवा तंबी दिली?

उत्तर: पुण्यातील बिल्डरांना अजित पवार यांनी इशारा देताना, नागरिकांना समस्या असल्यास बिल्डरांचे काम थांबवण्याचे सांगितले. केशवनगरमधील सोसायट्यांमध्ये पाण्याची तक्रार ऐकून, संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी फोन केला. तसेच, अवैध दारू विक्रीबाबत नागरिकांच्या तक्रारीवर दारू विक्रेत्यांना 'शहाणे व्हा आणि अवैध विक्री बंद करा' अशी तंबी दिली, आणि ज्याला दारू हवी ती घरी घ्या असा मिश्कील टोला मारला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

