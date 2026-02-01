'राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू नसतो', 'विलिनीकरणाबाबत झी 24 तासच्या मुलाखतीत अजितदादांचे संकेत!

Ajit Pawat On NCP Together: अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. दरम्यान दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र व्हाव्यात, अशी अजित पवारांची इच्छा होती या दाव्याला दुजोरा देणारे व्हिडीओ समोर आले. यावर प्रतिदावेही झाले. विलिनीकरणाबाबत अजित पवार सकारात्मक होते, असे संकेत झी 24 तासच्या मुलाखतीत त्यांनी दिले होते. "राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू नसतो", असे अजित पवार म्हणाले होते. सध्याच्या विलिनकरणाच्या चर्चांमध्ये या विधानाला महत्व प्राप्त झालंय याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत वेगवेगळे दावे प्रतिदावे केले जात असताना आता खुद्द अजित पवार विलिनीकरणावर सकारात्मक असल्याचं समोर आलंय. झी 24 तासच्य़ा 'टू द पॉईंट विथ कंमलेश सुतार' या विश मुलाखतीत अजित पवारांनी विलिनीकरणावर बोलताना राजकारणात कोणी कुणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो असं सांगून येत्या काळात विलिनीकरणाबाबत आपण सकारात्मक असल्याचं सांगितलं होतं. महापालिका निवडणुकीच्या काळात झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीत त्यांनी अजितदादांनी स्पष्ट संकेत दिले होते.
आता काही विधान झालं तरी दुर्देवाने त्याचे स्पष्टीकरण द्यायला अजित पवार नाहीत. पण आपण जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हा निवडणुका होत्या. माझ्या मनात ज्यावेळी जे येतं तेव्हा मी ते बोलत असतो, असे त्यांचे विधान होते. कोणी कोणाचा कायमस्वरुपी शत्रू नसतो असेही अजित पवार म्हणाले होते. सुनेत्रा पवारांचा शपथविथी झालाय. आता राजकारण विशिष्ट टप्प्याच्या पुढे गेलंय. त्यामुळे अजित पवारांचं मत काय होतं? या विधानाला महत्व प्राप्त झालंय, असे झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार म्हणाले.
आता विलनीकरणाचा मुद्दा लोप पावत चाललाय. यात मुख्य अजित पवार होते. राष्ट्रवादीकडून अजित पवार एकमेव चर्चेसाठी होते. विलिनीकरणाची चर्चा अजित पवारांसोबत विलिन झाली, असे नेते सांगतायत. आता सूत्र सुनेत्रा पवारांकडे गेलेयत. नेतेही फारसे सकारात्मक दिसत नाहीत, असेही कमलेश सुतार यांनी स्पष्ट केले.