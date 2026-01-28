English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर विमान कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया

VSR Aviation Vijay Kumar Singh: विमान कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.  

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 28, 2026, 03:47 PM IST
अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर विमान कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया
विजयकुमार सिंह

VSR Aviation Vijay Kumar Singh: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी बारामती विमानतळावर लँडिंग करताना झालेल्या भीषण विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. हे विमान मुंबईहून बारामतीकडे येत होते. अपघातात विमानातील अजित पवारांसह एकूण पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना अतिशय हृदयद्रावक असून राज्यात शोकाची लाट पसरली आहे. या अपघातानंतर अपघातग्रस्त विमान कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विमान कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

विमान कोणत्या कंपनीचे? 

हे विमान व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (VSR Aviation) या खासगी कंपनीचे होते. कंपनीचे संचालक विजय कुमार सिंह यांनी या अपघातानंतर लगेच मीडियाशी बोलून प्राथमिक माहिती दिली. कंपनीकडून विमानाची नियमित आणि उत्तम देखभाल केली जात होती, असे ते म्हणाले.

यांत्रिक बिघाड नव्हता

'विमानात कोणताही तांत्रिक दोष किंवा बिघाड नव्हता.', असे विजय कुमार सिंह यांनी ठामपणे सांगितले. अपघात पूर्णपणे वैमानिकांच्या निर्णयामुळे झाला असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रथम रनवे 29 वर उतरण्याचा प्रयत्न केला पण काही अडचण आल्याने रनवे 11 वर दुसरा प्रयत्न केला आणि त्यावेळी हा अपघात घडला. दृश्यता कमी असल्याने वैमानिकांना रनवे नीट दिसत नव्हता, असेही ते म्हणाले.

वैमानिकांची क्षमता 

विमान चालवणारे मुख्य वैमानिक कॅप्टन सुमित कपूर यांच्याकडे १६ हजारांहून अधिक उड्डाण तासांचा अनुभव होता. त्यांनी यापूर्वी मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम केले होते. को-पायलट कॅप्टन शांभवी पाठक यांच्याकडे सुमारे 1500 तासांचा अनुभव होता. सिंह यांनी दोघांनाही खूप चांगले वैमानिक आणि उत्तम माणसे असल्याचे सांगितले. कंपनी मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी व्यक्त केले.

चौकशी सुरु 

नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाकडून (DGCA) अपघाताची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. ब्लॅक बॉक्स आणि इतर तांत्रिक तपासणीनंतर अपघाताचे नेमके कारण समजणार आहे. सिंह यांनी 2023 मधील मुंबईतील एका वेगळ्या अपघाताची आठवण करून दिली. ज्यातही दृश्यता कमी होती, पण हा अपघात त्यापेक्षा वेगळा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit pawarVSR Aviationvijay kumar singh on Ajit PawarBaramati News Todayृ व्हीसीआर एव्हिएशन

इतर बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर...

महाराष्ट्र बातम्या