अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर विमान कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया

VSR Aviation Vijay Kumar Singh: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी बारामती विमानतळावर लँडिंग करताना झालेल्या भीषण विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. हे विमान मुंबईहून बारामतीकडे येत होते. अपघातात विमानातील अजित पवारांसह एकूण पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना अतिशय हृदयद्रावक असून राज्यात शोकाची लाट पसरली आहे. या अपघातानंतर अपघातग्रस्त विमान कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विमान कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
हे विमान व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (VSR Aviation) या खासगी कंपनीचे होते. कंपनीचे संचालक विजय कुमार सिंह यांनी या अपघातानंतर लगेच मीडियाशी बोलून प्राथमिक माहिती दिली. कंपनीकडून विमानाची नियमित आणि उत्तम देखभाल केली जात होती, असे ते म्हणाले.
'विमानात कोणताही तांत्रिक दोष किंवा बिघाड नव्हता.', असे विजय कुमार सिंह यांनी ठामपणे सांगितले. अपघात पूर्णपणे वैमानिकांच्या निर्णयामुळे झाला असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रथम रनवे 29 वर उतरण्याचा प्रयत्न केला पण काही अडचण आल्याने रनवे 11 वर दुसरा प्रयत्न केला आणि त्यावेळी हा अपघात घडला. दृश्यता कमी असल्याने वैमानिकांना रनवे नीट दिसत नव्हता, असेही ते म्हणाले.
विमान चालवणारे मुख्य वैमानिक कॅप्टन सुमित कपूर यांच्याकडे १६ हजारांहून अधिक उड्डाण तासांचा अनुभव होता. त्यांनी यापूर्वी मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम केले होते. को-पायलट कॅप्टन शांभवी पाठक यांच्याकडे सुमारे 1500 तासांचा अनुभव होता. सिंह यांनी दोघांनाही खूप चांगले वैमानिक आणि उत्तम माणसे असल्याचे सांगितले. कंपनी मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी व्यक्त केले.
नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाकडून (DGCA) अपघाताची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. ब्लॅक बॉक्स आणि इतर तांत्रिक तपासणीनंतर अपघाताचे नेमके कारण समजणार आहे. सिंह यांनी 2023 मधील मुंबईतील एका वेगळ्या अपघाताची आठवण करून दिली. ज्यातही दृश्यता कमी होती, पण हा अपघात त्यापेक्षा वेगळा आहे.