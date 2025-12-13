English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावर अजित पवार यांचे मोठं विधान; असं काही म्हणाले की सगळेच शॉक झाले

झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं पुणे जमीन प्रकरणासंदर्भात अनौपचारिक गप्पांमध्ये अजित पवारांनी मोठं विधान केलंय. या प्रकरणाच खापर अजित पवारांनी थेट महसूल अधिका-यांवरच फोडलं आहे. अजित पवारांनी केलेल्या विधानानंतर काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवारांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडत अजित पवारांना धारेवर धरल आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 13, 2025, 07:50 PM IST
Pune Parth Pawar Land Case : झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अजित पवारांनी महसूल अधिका-यांवर खापर फोडले आहे. या प्रकरणी अधिका-यांनी आधीच योग्य कारवाई केली असती तर हा प्रकार घडला नसता असं अजित पवारांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये म्हटल आहे. महसूल विभागातील एका विधेयकाच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारला असता अजित पवारांनी अशा प्रकारचं भाष्य केलंय. त्यामुळे अजित पवार या प्रकरणावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करतायत का? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

जमिनीचा व्यवहार होत असताना अधिका-यांनी संबंधित कागदपत्रं पडताळणी करणं गरजेचं होतं.  चुकीच्या बाबी असल्याचं लक्षात आल्यानंतर अधिका-यांनी या प्रकरणात भूमिका घेणं अपेक्षित होतं.  जमीन प्रकरणात अधिका-यांकडून आधीच कारवाई झाली असती तर हा प्रकार घडला नसता असं अजित पवार म्हणाले.  अजित पवारांनी अधिका-यांवर खापर फोडल्यानंतर विरोधकांनी अजित पवारांवर टीकास्त्र डागलंय.. या प्रकरणात अधिकारीच दोषी आहेत,

दादांचं म्हणणं बरोबर आहे असं म्हणत विजय वडेट्टीवारांनी अजित पवारांना उपरोधक टोला लगावलाय... मुंढवा जमीन प्रकरणी विजय वडेट्टीवार हे चांगलेच आक्रमक झाल्याचं दिसलेत.. तर चूक कोणाची हे चौकशीनंतरच समोर येणार असल्याचं म्हणत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही दादांची पाठराखण केल्याचं दिसतंय. अनौपचारिक गप्पांमध्ये अजित पवारांनी केलेल्या विधानानंतर अंबादास दानवेंनीही अजित पवारांचा समाचार घेतलाय.. अजित पवारांनी अधिका-यांना बळीचा बकरा बनवू नये अशी टीका दानवेंनी केली, अधिका-यांवर राजकीय दबाव आणला गेला असेल असाही दावा दानवेंनी यावेळी केला आहे. 

झी २४ तासनं पुणे जमीन प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्यानंतर या प्रकरणात आतापर्यंत दोन जणांना अटक करण्यात आलीय. तसंच या प्रकरणात पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी विरोधकांनी केलीय. मात्र, दुसरीकडे अजित पवारांनी महसूल अधिका-यांवर खापर फोडल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठलीय. तसंच अमेडिया कंपनीला वाचवण्यासाठी दादा अधिका-यांवर खापर फोडतायत का? असाही सवाल या निमित्तानं उपस्थित केला जातोय.

 

