Marathi News
'माझ्या नावावर कुणी दुकानदारी करत असेल तर...', अजित पवारांचा थेट इशारा

Ajit Pawar:  अजित पवार यांनी वर्धा दौऱ्यादरम्यान पक्ष कार्यकर्त्यांना कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 21, 2025, 09:05 PM IST
'माझ्या नावावर कुणी दुकानदारी करत असेल तर...', अजित पवारांचा थेट इशारा
अजित पवार

Ajit Pawar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी वर्धा दौऱ्यादरम्यान पक्ष कार्यकर्त्यांना कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे. त्यांनी पक्षाच्या नावावर दुकानदारी करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करणार असल्याचे सांगितले, तसेच नागपुरातील पक्षाच्या दयनीय अवस्थेवर स्थानिक नेत्यांनी व्यक्त केलेली खंत ऐकली. खालील पाच मुद्द्यांमध्ये या दौऱ्याचे सविस्तर वर्णन आहे.

कार्यकर्त्यांना कठोर इशारा

वर्धा दौऱ्यात अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना पक्षाचे आणि स्वतःचे नाव खराब होणार नाही याची काळजी घेण्याचे सांगितले. “कुणी माझ्या नावावर दुकानदारी करत असेल, तर मी त्यांचा बंदोबस्त करेन,” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी बजावले. कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षाचा वापर न करता जनतेच्या हिताचे मुद्दे उचलावेत आणि महिलांचा सन्मान करावा, असेही ते म्हणाले. त्यांनी सकाळी सहापासून काम सुरू करत असल्याचे सांगत कार्यकर्त्यांना मेहनतीचे उदाहरण दिले.

'नागपुरात पक्षाची अवस्था'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नागपूर शहराध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी पक्षाच्या स्थानिक अवस्थेवर खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले, “आम्ही फडणवीस आणि गडकरींसाठी काम केले, पण नागपुरात आम्हाला कोणी विचारत नाही. मंत्र्यांना आमच्या आगमनाची माहिती दिली जात नाही. पोलिस आयुक्त भेटायला तयार नाहीत, आंदोलनांना परवानगी मिळत नाही.” त्यांनी नागपुरात पक्षाला 40 जागांची मागणी केली.

'प्रशासनाकडून सहकार्याचा अभाव'

प्रशांत पवार यांनी स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार केली. नागपूरचे पोलिस आयुक्त आणि काही अधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या नेत्यांना हिणवल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर अजित पवार यांनी प्रशांत पवार यांना तक्रारींची यादी देण्यास सांगितले, जेणेकरून प्रशासनाला काम करण्याचे निर्देश देता येतील.

'कोणता मुद्दा उचलता हे महत्त्वाचे'

अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना चांगले कार्यकर्ते निवडण्याचा सल्ला दिला. काही कार्यकर्ते दिखावा करतात, पण प्रत्यक्षात त्यांना 50 मतेही मिळत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. “काम केले की मते मिळतीलच असे नाही, पण कोणता मुद्दा उचलता हे महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले. ऑक्टोबरपर्यंत विदर्भातील सर्व जिल्हे कव्हर करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

पक्षाची रणनीती आणि भविष्य

अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि प्रभावी काम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरात पक्षाला मजबूत करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. प्रशांत पवार यांनी मांडलेल्या तक्रारींवरून पक्षाला महायुतीतील सहकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याची आणि स्थानिक पातळीवर अधिक सक्रिय होण्याची आवश्यकता दिसून येते.निष्कर्ष: अजित पवार यांचा वर्धा दौरा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिशा देणारा ठरला. त्यांनी दुकानदारी बंद करण्याचा इशारा देत नागपुरातील पक्षाच्या कमकुवत अवस्थेकडे लक्ष वेधले. स्थानिक नेत्यांच्या तक्रारी आणि त्यावर अजित पवार यांनी दिलेले निर्देश पक्षाला नवीन दिशा देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.

FAQ 

प्रश्न: अजित पवार यांनी वर्धा दौऱ्यादरम्यान कार्यकर्त्यांना कोणता इशारा दिला?

उत्तर: अजित पवार यांनी वर्धा दौऱ्यात कार्यकर्त्यांना कठोर इशारा देत सांगितले की, “कुणी माझ्या नावावर दुकानदारी करत असेल, तर मी त्यांचा बंदोबस्त करेन.” त्यांनी कार्यकर्त्यांना पक्षाचे आणि स्वतःचे नाव खराब होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले, वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षाचा वापर न करण्याचा सल्ला दिला आणि महिलांचा सन्मान करण्याचे आवाहन केले.

प्रश्न: नागपूरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अवस्थेबाबत प्रशांत पवार यांनी कोणती खंत व्यक्त केली?

उत्तर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नागपूर शहराध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी पक्षाच्या दयनीय अवस्थेवर खंत व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही फडणवीस आणि गडकरींसाठी काम केले, पण नागपुरात आम्हाला कोणी विचारत नाही. मंत्र्यांना आमच्या आगमनाची माहिती दिली जात नाही, पोलिस आयुक्त भेटायला तयार नाहीत आणि आंदोलनांना परवानगी मिळत नाही.” त्यांनी पक्षाला 40 जागांची मागणी केली.

प्रश्न: अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना कोणता सल्ला दिला आणि विदर्भातील पक्षाच्या भविष्याबाबत काय सांगितले?

उत्तर: अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना चांगले कार्यकर्ते निवडण्याचा आणि जनतेच्या हिताचे मुद्दे उचलण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, “काम केले की मते मिळतीलच असे नाही, पण कोणता मुद्दा उचलता हे महत्त्वाचे आहे.” त्यांनी ऑक्टोबरपर्यंत विदर्भातील सर्व जिल्हे कव्हर करण्याचा मानस व्यक्त केला आणि नागपूरसारख्या शहरात पक्षाला मजबूत करण्यासाठी महायुतीतील सहकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याची गरज अधोरेखित केली.

