English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • विलास, तू केस वाढवून मी मुख्यमंत्री होणार नाही, अजित पवारांच्या निष्ठावंताने घेतला मोठा निर्णय; पाहा VIDEO

'विलास, तू केस वाढवून मी मुख्यमंत्री होणार नाही', अजित पवारांच्या निष्ठावंताने घेतला मोठा निर्णय; पाहा VIDEO

Vilas Zodape: विलास झोडपे यांनाही अश्रू अनावर झालेयत. त्यांनी अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 30, 2026, 03:26 PM IST
'विलास, तू केस वाढवून मी मुख्यमंत्री होणार नाही', अजित पवारांच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याने घेतला मोठा निर्णय!
विलास झोडापे

Vilas Zodape: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरलीय. अशी घटना घडलीय यावर अजूनही विश्वास ठेवणं कठीण आहे. अजित पवारांनी आपल्या आयुष्यात खूप माणसं कमावली. जनतेची सेवा हेच त्यांच्या जीवनाचे ध्येय होते. यामुळे तळागाळातील कार्यकर्ते त्यांच्याशी जोडले जायचे. अजित पवारांवर निस्सिम प्रेम करणारा विलास झोडपे असाच एक कार्यकर्ता आहे. अजित पवार मुख्यमंत्री होईपर्यंत मी केस कापणार नाही, असा निश्चय त्यांनी घेतला होता. पण अजित पवारांची अकाली एक्झिट विलाससाठीही वेदनादायी होती.अजित पवारांच्या अकाली निधनाने सारा महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालाय. विलास झोडपे यांनाही अश्रू अनावर झालेयत. त्यांनी अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहेत विलास झोडापे?

उमरेड येथील विलास झोडापे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते आहेत. पक्षाच्या स्थापनेपासून ते पक्षासाठी झटत आले आहेत. पक्षात फूट पडल्यानंतरही ते अजित पवारांच्या बाजूने ठाम उभे राहिले. ते अजित पवारांना 'माझे विठ्ठल' म्हणतात आणि त्यांच्या कार्यासाठी समर्पित आहेत. 2003 मध्ये ते अजित पवार यांना पहिल्यांदा भेटले. तेव्हापासून त्यांची निष्ठा अधिक दृढ झाली. त्यावेळी अजित पवार जलसंपदा मंत्री होते आणि विलासच्या वडिलांना नोकरीत न्याय मिळवून देण्यात त्यांनी मदत केली होती. ही घटना त्यांच्या मनात कायम राहिली आणि ते पक्षासाठी अधिक मेहनत करू लागले. अजित पवार मुख्यमंत्री होतील त्यादिवशी केस कापणार असा निश्चय विलास यांनी केला होता. 

कार्यकर्त्याचा दृढ निश्चय

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विलास झोडापेंनी एक मोठा संकल्प घेतला. ते म्हणाले, 'जोपर्यंत अजित पवार मुख्यमंत्री होत नाहीत, तोपर्यंत मी डोक्यावरचे केस कापणार नाही.' हा निश्चय त्यांच्या निष्ठेचे प्रतीक होता. ते पक्षाच्या कार्यात सक्रिय राहिले आणि अजित पवारांना पाठिंबा देत राहिले. या संकल्पामुळे त्यांची ओळख 'दादांचा कट्टर समर्थक' म्हणून झाली.

अजित पवारांचा व्यावहारिक पण प्रेमळ सल्ला

विलासचा निश्चय पाहून अजित पवारांनी त्यांना रोखठोक पण आपुलकीचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, 'विलास, तू केस वाढवून मी मुख्यमंत्री होणार नाही. लोकशाहीत मुख्यमंत्री होण्यासाठी आमदारांची संख्या हवी असते. तुझ्यासारखे कार्यकर्ते आमदार झाले पाहिजेत. केस वाढवून तू स्त्री आहेस की पुरुष हेही कळणार नाही. तेलाचा खर्च वाढेल. त्यापेक्षा लोकांची कामे कर, पक्षाची संघटना मजबूत कर.' अजित पवारांनी आपल्या खास स्टाईलमध्ये व्यावहारिक पण प्रेमळ सल्ला विलास यांना दिला होता.

अजित पवारांचे अकस्मात निधन

अजित पवारांच्या निधनाची धक्कादायक बातमी ऐकून विलास स्तब्ध झाले आणि कोसळले. त्यांनी लगेच बारामतीकडे प्रयाण केले आणि कुटुंबीयांनाही बोलावले. हा प्रसंग त्यांच्यासाठी खूप दुःखद होता. कारण नेहमीच सामान्य कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी उपलब्ध असणारा नेता त्यांनी गमावला होता.

कुटुंबीयांची भेट

दोन महिन्यांपूर्वी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अजित पवारांनी विलास आणि त्यांच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी वेळ दिला. तेव्हा उमरेड मतदारसंघातील व्याघ्र प्रकल्पाबाबत निवेदन दिले. अजित पवार सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाल्यावर विलासच्या कुटुंबाने गुलाबी कपडे घालून त्यांना सलामी दिली. या आठवणी सांगताना विलास भावुक होतात. 2003 ची भेट आणि वडिलांना मिळालेली मदत त्यांच्या मनात कायम आहे.

अजित पवारांना श्रद्धांजली 

अजित पवार यांच्या निधनाने राष्ट्रवादी पक्षातील कार्यकर्त्यांना धक्का बसला आणि त्यांना पदोपदी अजित पवारांच्या योगदानाची आठवण येत आहे. दरम्यान अजित पवारांच्या निधनानंतर विलास झोडापेंनी डोक्यावरचे केस मुंडण करून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. हा निर्णय त्यांच्या निष्ठेचा अंतिम पुरावा आहे. 'दादा आता नाहीत, पण त्यांचे कार्य कायम राहील', असे विलास यांनी म्हटले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar DreamVilas ZodapeNCPNational Congress Party

इतर बातम्या

'जयंत पाटलांच्या घरी रात्री 1 वाजता अजित पवार...'...

महाराष्ट्र बातम्या