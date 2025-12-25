अजित पवारांची राष्ट्रवादी शरद पवारांसोबत, शरद पवार ठाकरेंसोबत, ठाकरे काँग्रेसोबत, काँग्रेस वंचित सोबत... महाराष्ट्राच्या राजकारणात गोंधळात गोंधळ

Maharashtra Politics : नुकत्याच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. यानंतर आता महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गोंधळात गोंधळ पहायला मिळत आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी शरद पवारांसोबत, शरद पवार ठाकरेंसोबत, ठाकरे काँग्रेसोबत, काँग्रेस वंचित सोबत.. नेमकं कोण कोणासबोत युती आणि आघाडी करणार यात रोज नवनवीन ट्विस्ट येत आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि ठाकरे शिवसेनेच्या आघाडीवर शिक्का मोर्तब झाले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूक काँग्रेस आणि ठाकरे शिवसेना एकत्र लढविणार आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते अरुणभाई दूधवाडकर यांची संयुक्त पत्रकार बैठकीत निर्णय जाहीर केला. ठाकरे शिवसेनेला 12 जागा देण्यावर एकमत आहे. 81 पैकी 12 जागेवर ठाकरे शिवसेनेचे समाधान.
काँग्रेस आणि राष्ट्रीय समज पक्षाची महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी जाहीर झाली आहे. अध्यक्ष महादेव जानकर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची चर्चा झाली आहे. नांदेड, परभणी, पुणे येथे निवडणूक एकत्रित लढवणार आहे. राष्ट्रीय समज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेतली.
नाशिकमध्ये शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार एकत्र निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती फिस्कटल्याचे जवळपास निश्चित आहे. शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार एकत्र निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे भाजपची सर्व 122 जागांवर स्वबळावर निवडणूक लढण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. शिवसेना शिंदे गटाची 50 तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची 30 जागांची मागणी भाजपला अमान्य आहे.
पुणे मनपात अजित दादांच्या राष्ट्रवादी सोबत युती करण्यास काँग्रेस हायकमांडचा स्पष्ट नकार आहे. भाजपसोबत सत्तेत बसलेल्या दादांसोबत उघड युती अजिबात चालणार नाही. काँग्रेस हायकमांडने युतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना फटकारलं आहे. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीतील आघाडीबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.
नवी मुंबईमध्ये महायुतीसाठी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात आज दुसरी बैठक पार पडतेय. भाजपने शिवसेनेला फक्त 20 जागांचा प्रस्ताव दिलाय. त्यामुळे जागा वाटपावरून युती फिस्कटण्याची शक्यता आहे..भाजपला 91 जागा आणि शिवसेनेला 20 जागा देण्याचा प्रस्ताव भाजपकडून आहे. या बैठकीला शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के ,उपनेते विजय नाहटा, भाजप आमदार मंदा म्हात्रे , विक्रांत पाटील , भाजप जिल्हाप्रमुख डॉ राजेश पाटील तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते.