विलिनीकरण जाहीर करणार तेव्हाच अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला; जयंत पाटलांनी व्यक्त केली शंका

Jayant Patil To The Point Interview with Kamlesh Sutar : दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरण फक्त जाहीर करणं शिल्लक असतानाच नेमका अजितदादांचा विमान अपघात कसा झाला अशी शंका जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या मनातली शंका बोलून दाखवली.
28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार यांच्या निधनाच्या वृत्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का बसला. अनेकांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत शंका व्यक्त केली आहे. या विमान दुर्घटेनची सर्व स्तरावर चौकशी सुरु आहे. अशातच आता जयंत पाटील यांनी देखील अजित पवार यांच्या अपघतातबाबत एक वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे.
अजित पवार हे दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासाठी प्रयत्न करत होते. विलीनीकरणाचा निर्णय जळपास झाला होता. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरण फक्त जाहीर करणं शिल्लक होते. विलिनीकरण जाहीर करणार तेव्हाच विमान अपघात झाला. अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत अनेकांना शंका आहे. या शंकांचं निरसन करण्याची जबाबदारी चौकशी समिती आणि सरकारची असल्याचंही जयंत पाटलांनी सांगितलंय.
सत्तेत सोबत यावं अशी अजितदादांची तीव्र इच्छा होती असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादी SPचे नेते जयंत पाटील यांनी केलाय. टू द पॉईंट या मुलाखतीत जयंत पाटलांनी अप्रत्यक्षरित्या शरद पवार समर्थकांनी सत्तेत जाण्याची मानसिकता तयार केल्याचं सांगितलंय. या संदर्भात बोलताना अजितदादा अनेकवेळा सभागृहातही सत्ताधारी बाकांच्या बाजुला जयंत पाटलांनी यावं असं म्हणाल्याचंही जयंत पाटील म्हणाले. विलिनीकरणाच्या माध्यमातून अजित पवारांची ती इच्छाही पूर्ण झाली असती असं जयंत पाटलांनी सांगितलं. महायुतीत जाण्याबाबत राष्ट्रवादी SPचे नेते किती अनुकूल होते हे सांगण्यासाठी जयंत पाटलांचं हे वक्तव्य पुरेसं ठरावं.
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत अजित पवारांनी त्यांच्या प्रमुख नेत्यांना माहिती दिल्याचा दावा जयंत पाटलांनी केलाय. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत जे ठरलं होतं त्याची माहिती अजितदादांनी काही प्रमुख नेत्यांना दिल्याचं सांगितलं होतं. विलिनीकरणाबाबत माहिती असलेले ते नेते कोण असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झालाय.
17 जानेवारीची बैठक विलिनीकरणाची तारीख ठरवणे आणि तो निर्णय शरद पवारांना सांगणं यासाठीच होती असा दावा जयंत पाटलांनी केलाय. अजितदादांनी विलिनीकरणाची सगळी रुपरेषा ठरवली होती. फक्त झालेला निर्णय शरद पवारांना सांगणे शिल्लक होतं असं जयंच पाटील म्हणालेत. 17 जानेवारीच्या आधी 16 जानेवारीला आपल्या घरीही या संदर्भात बैठक झाल्याचं जयंत पाटलांनी सांगितलं. विलिनीकरणाच्या सगळ्या बैठका जयंत पाटलांनी आपल्याच घरी झाल्याचा दावा केलाय.