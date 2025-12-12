स्वस्त 'महाराष्ट्र मद्य' श्रेणी उत्पादना पहिला परवाना मिळाला अजित पवार यांच्या मुलाच्या कंपनीला; 25 बड्या मद्य कंपन्यांचे सरकारला चॅलेज

MML Maharashtra Liquor Category License : बंद पडलेल्या मद्य उत्पादक कंपन्यांना लाभ पोहोचवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी अशी राज्याची खास असलेली 'महाराष्ट्र मद्य श्रेणी' गोत्यात आली आहे. या नव्या मद्य श्रेणीमुळे समान संधीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले असून महाराष्ट्र शासनाने व्यवसायातील स्पर्धा कृत्रिम केली आहे, असा आरोप करत बड्या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी नव्या मद्य श्रेणीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
राज्यात भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याचे (आयएमएफएल) उत्पादन घेणाऱ्या 70 कंपन्या आहेत. त्यापैकी 22 कंपन्या नूतनीकरणाअभावी बंद असून 16 कंपन्या कसेबसे उत्पादन घेतात. या बंद तसेच आजारी मद्य कंपन्यांना चालना मिळावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 'महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य' (एमएमएल) ही श्रेणी आणली. याचे उत्पादन घेण्यासाठी उत्पादक महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा, ब्रेड नवा असावा तसेच प्रकल्पात विदेशी गुंतवणूक नसावी, अशा अटी आहेत.
नव्या धोरणाचा शासन निर्णय जारी होताच 25 मद्य कंपन्यांनी अर्ज केले. पैकी 13 कंपन्यांना परवाने दिले असून 7 कंपन्यांनी मद्य उत्पादन सुरू केले. तत्पूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाने भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क निर्मिती खर्चाच्या तीन पटीवरून 4.5 पट केले. त्याउलट महाराष्ट्र मद्यावरील उत्पादन शुल्क 2.7 पट ठेवण्यात आले. याचा फटका बड्या कपंन्यांच्या ब्रँडला बसला आहे.
महाराष्ट्र मद्य श्रेणी उत्पादनाचे परवाने ज्या 13 कंपन्यांना मिळाले. त्यामध्ये डीजे, मेहेर, दहिसर, कोकण अॅग्रो, मानस अॅग्रो, विष्णु लक्ष्मी, राजरामबापू साखर कारखाना, असोसिएटेड ब्लेंडर्स कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश कंपन्या राजकीय नेत्याशी संबंधित आहेत. उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार यांची 'कॅपोविटेझ' कंपनी यामध्ये लाभधारक असून पहिला परवाना या कंपनीला प्राप्त झाला.