Akola: बाळापूर नगर परिषदेत आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला,कोण मारणार बाजी

जयेश जगड,झी मिडीया,अकोला: अकोला जिल्ह्यातील बाळापूरमध्ये नगरपालिका निवडणूक रणधुमाळीने चांगलाच जोर धरलाय. येथील राजकारणाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून येथील नगरपालिकेवर काँग्रेस पक्षाच्या खतिब कुटुंबियांचा एकछत्री अंमल आहे. मात्र,मधील काळात खतिब घराण्याच्या सत्तेला हादरा देत चार वर्ष सत्ता हिसकावून घेतली होती.एरव्ही आघाडी करून लढणाऱ्या सर्व पक्षांनी या ठिकाणी स्वबळावर मैदानात उडी घेतलीय. या ठिकाणी सर्व आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
बाळापूर हे अकोला जिल्ह्यातील 80 टक्के मुस्लिम लोकवस्ती असलेलं शहर आहे.पुरातन आणि ऐतिहासिक असलेल्या बाळापूर शहराची बाजारपेठ कधीकाळी विदर्भातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जायची.याच शहरावर विविध शासकांनी भोगलेल्या सत्तेच्या आठवणी सांगणारा किल्ला आजही या शहराच्या प्राचीन वैभवाची साक्ष देत आहे.मुस्लिमबहुल असलेल्या बाळापूरच्या या निवडणुकीत तीन आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. उबाठाचे (Shivsena UBT)आमदार नितीन देशमुख, काँग्रेसचे माजी आमदार आणि आता वंचित बहुजन आघाडीचे नेते नतिकोद्दीन खतिब , वंचित बहुजन आघाडीचे माजी आमदार तथा भाजपचे नेते बळीराम शिरस्कार हे तिन्ही आजी-माजी आमदार आपल्या उमेदवाराच्या विजयासाठी मैदानात उतरले आहे.
1938 साली बाळापूर नगरपरिषदेची स्थापना झाली. मात्र स्थापनेनंतरच्या जवळपास 61 वर्षांपासून येथील सत्तेवर एकछत्री अंमल राहिला आहे तो काँग्रेसच्या खतिब घराण्याचा. काँग्रेस सोबत एकनिष्ठ असलेल्या खतिब यांनी मागील विधानसभेत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत वंचित बहुजन आघाडी मध्ये प्रवेश करून उमेदवारी घेतली. या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी त्यांच्या पत्नी उभ्या आहेत.अतिक्रमण धारकांचे घर कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे
बाळापूरच्या नगरपालिकेवरील खतिब घराण्याच्या एकछत्री अंमलाची बक्षिसे नतीकोद्दिन खतिब यांना विधान परिषदेवरील आमदारकीच्या रूपाने मिळाली होतीय.2001 ते 2007 या काळात ते विधान परिषदेचे आमदार होते.1946 पासून बाळापूर नगरपालिकेवर काही अपवाद वगळता सलग खतिब कुटुंबियांची सत्ता आहे. याआधी सर्व निवडणुका नगरविकास आघाडीच्या आणि काँग्रेसच्या नावावर लढविलेल्या खतिब यांच्या पत्नी वंचित बहुजन आघाडीच्या चिन्हावर या निवडणुकीत मैदानात आहे.शहराचा मोठा विकास केल्याचा दावा खतिब यांनी केला असला तरीही शहरात कोणताही विकास झाला नसल्याचे भाजपने म्हंटले आहे.
या निवडणुकीत भाजप , वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रीय समाज पक्ष , एमआयएम यांनी स्वबळावर आपले उमेदवार उभे केलेय.तर काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाकरिता उबाठाने (Shivsena UBT) पाठिंबा दिला आहे. भाजपने याठिकाणी धनश्री अंबाडे यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली आहे.तर मुस्लीमबहुल असलेल्या या शहरात निर्णायक शक्ती असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीने रजिया खतिब यांना उमेदवारी दिली आहे.मुस्लीम - बौद्ध समिकरणाचा विचार करीत या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराला याचा फायदा होऊ शकतो असे मत व्यक्त केले जात आहे.तर मुस्लिम उमेदवार या ठिकाणी अधिक असल्याने मत विभाजनाचा फायदा भाजपला सुद्धा होऊ शकतो.
एकाच घराण्याच्या सत्तेतून बाळापूरच्या विकास प्रक्रियेत एक प्रकारचे साचलेपण आला आहे. याच साचलेपणातून बाळापूर शहर विकासापासून कोसो दूर गेले आहे. येत्या निवडणुकीत बाळापूरची जनता पुन्हा खतिब यांच्या घराणेशाहीला कौल देते, की परिवर्तनाची हाक देणाऱ्या विरोधकांना हे मात्र मतमोजणीपर्यंत गुलदस्त्यातच राहणार आहे.