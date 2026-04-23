राज्यात सध्या भोंदू बाबांचा सुळसुळाट, लहान मुलांवर अघोरी प्रकार

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 23, 2026, 10:45 PM IST
जयेश जगड, झी मिडिया, अकोला : दैवी शक्तीच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक करणा-या भोंदूबाबांचं सध्या राज्यात मोठं पीक आलंय. अकोला जिल्ह्यातील मुर्तीजापूरमधील निंबा गावात  गुलाल शेष हा भोंदू महाराज लहान मुलांवर शेकडो उपस्थितांसमोर लहानग्यांवर अघोरी प्रकार करायचा.  तान्हुल्यांना  दातात झुलवून त्यांच्यावरील संकट दूर करण्याचा दावा करत लहान मुलांवर अघोरी प्रकार करणारा  हा गुलाल शेष महाराज. अकोल्याच्या मुर्तीजापूर तालुक्यातील निंबा गावात दर सोमवारी हा बाबा दरबार भरवतो..  लहान मुलांना कपड्यांसह दातात पकडून धक्कादायकरित्या झुलवायचा. 

हा व्हिडिओ एक दोन वर्षापूर्वीचा आहे, मात्र पोलिसांनी वर्षभरापुर्वीच या भोंदूबाबाला हे प्रकार थांबवण्याची नोटीस दिलेली, मात्र या नोटीशीकडे दुर्लक्ष करत गुलाल शेषचा  हा दरबार सुरुच होता. चेतनमुळे उर्फ गुलाल शेष या भोंदू बाबावर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  त्याच्याविरोधात   अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं तक्रार केली. नागरिकांनी सावध राहून अशा भोंदू बाबांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. आपल्या समस्यांचं निराकारण शास्त्रीय पद्धतीनं न करता अशा भोंदू बाबच्या दरबारात होईल या मानसिकतेतून सामान्य जनतेला बाहेर येणं गरजेच आहे, तरच अशा बाबांचा सुळसुळाट थांबेल.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

akolachild safetyMaharashtra NewsSuperstitionmurtijapur

