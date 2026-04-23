राज्यात सध्या भोंदू बाबांचा सुळसुळाट, लहान मुलांवर अघोरी प्रकार

जयेश जगड, झी मिडिया, अकोला : दैवी शक्तीच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक करणा-या भोंदूबाबांचं सध्या राज्यात मोठं पीक आलंय. अकोला जिल्ह्यातील मुर्तीजापूरमधील निंबा गावात गुलाल शेष हा भोंदू महाराज लहान मुलांवर शेकडो उपस्थितांसमोर लहानग्यांवर अघोरी प्रकार करायचा. तान्हुल्यांना दातात झुलवून त्यांच्यावरील संकट दूर करण्याचा दावा करत लहान मुलांवर अघोरी प्रकार करणारा हा गुलाल शेष महाराज. अकोल्याच्या मुर्तीजापूर तालुक्यातील निंबा गावात दर सोमवारी हा बाबा दरबार भरवतो.. लहान मुलांना कपड्यांसह दातात पकडून धक्कादायकरित्या झुलवायचा.
हा व्हिडिओ एक दोन वर्षापूर्वीचा आहे, मात्र पोलिसांनी वर्षभरापुर्वीच या भोंदूबाबाला हे प्रकार थांबवण्याची नोटीस दिलेली, मात्र या नोटीशीकडे दुर्लक्ष करत गुलाल शेषचा हा दरबार सुरुच होता. चेतनमुळे उर्फ गुलाल शेष या भोंदू बाबावर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्याविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं तक्रार केली. नागरिकांनी सावध राहून अशा भोंदू बाबांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. आपल्या समस्यांचं निराकारण शास्त्रीय पद्धतीनं न करता अशा भोंदू बाबच्या दरबारात होईल या मानसिकतेतून सामान्य जनतेला बाहेर येणं गरजेच आहे, तरच अशा बाबांचा सुळसुळाट थांबेल.