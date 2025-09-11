English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बायको माहेरी गेली म्हणून तिला आणायला गेला; मात्र घडलं भयंकर हत्याकांड, सासरच्यांनी जावयाला...

Akola Crime News: नातेवाईकांनी जावईची हत्या केल्याची घटना अकोला जिल्ह्यातील अंबाशी येथे घडली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 11, 2025, 12:36 PM IST
बायको माहेरी गेली म्हणून तिला आणायला गेला; मात्र घडलं भयंकर हत्याकांड, सासरच्यांनी जावयाला...
akola crime news Son-in-law murdered by in-laws over family dispute

Akola Crime News: अकोल्यातील अंबाशीमध्ये नातेवाईकांनी जावयाची हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी 2 महिला व एका युवकाला अटक करण्यात आली आहे. 

नातेवाईकांनी जावईची हत्या केल्याची घटना अकोला जिल्ह्यातील अंबाशी येथे घडली आहे. नागेश गोपनारायण असं मयत तरुणाचे नाव आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून नागेश आणि त्याच्या पत्नीमध्ये वाद सुरू असल्याने पत्नी नागेशपासून वेगळी राहत होती. त्यावरुनच नागेश संतप्त झाला होता. यावरुन सासऱ्याच्या मंडळींवर त्याचा राग होता.

नागेश पत्नीला आणायला घरी गेला असता यावेळी नागेशने त्याची पत्नी कुठे आहे, असं विचारत त्याने मोठी आणि लहान मेहुणीला मारहाण सुरू केली. हे पाहून मोठ्या मेहुणीचा मुलगा पुढे आला व त्याने त्या ठिकाणी जवळच पडलेल्या लाकडाने व तीक्ष्ण हत्याराने मयत नागेशच्या डोक्यावर आणि पाठीवर वार केला. या मारहाणीत नागेशचा घरासमोरील रस्त्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात पडुन जागीच मृत्यू झाला.

पातुर पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारावर अवघ्या एका तासातच आरोपींचा शोध लावत त्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत याप्रकरणी पोलिसांनी दोन महिला आणि एका युवकाला अटक केली असून पुढील तपास करीत आहे.

दूध सांडलं म्हणून पतीने पत्नीला संपवलं

दूध का सांडलं या किरकोळ कारणातून एका पतीने आपल्या पत्नीचा काटा काढल्याची घटना परभणीच्या पूर्णा तालुक्यातील बलसा या गावात घडली आहे. या घटनेमुळं एकच खळबळ उडाली आहे. पत्नी सुनीताबाई शिंदे यांच्याकडून चुकून दूध सांडलं गेलं. यावरून पती देविदास शिंदे यांनी त्यांना मारहाण केली यावेळी सुनीताबाई पतीला रागात बोलून शेती निघून गेल्या. पत्नी आपल्याला उलट कशी बोलू शकते, या भावनेने देविदास शिंदे यांचा तिळपापड झाला. पती ही पत्नीच्या पाठीमागे शेतात गेल्या तिथे ही त्यांनी पत्नी सुनीताबाईला मारहाण केली. सोबत असलेल्या रुमालाने त्यांचा गळा आवळून जीवे ठार मारले.

FAQ 

1) अकोला जिल्ह्यातील अंबाशी येथे घडलेल्या हत्येची घटना काय आहे?

अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यातील अंबाशी गावात कौटुंबिक वादातून जावयाची हत्या झाली. मयत तरुणाचे नाव नागेश गोपनारायण (वय 40) आहे. ही घटना 10 सप्टेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता घडली. नागेश आणि त्याच्या पत्नीमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून वाद सुरू असल्याने पत्नी वेगळी राहत होती, त्यावरून हा वाद झाला.

2. अंबाशी हत्याकांडात काय घडले?

नागेश त्याच्या पत्नीला आणायला सासरवाडीत गेला. तेथे पत्नी कुठे आहे याचा जाब विचारत त्याने मोठ्या आणि लहान मेहुणींना मारहाण केली. हे पाहून मोठ्या मेहुणीचा मुलगा (युवक) पुढे येऊन जवळ पडलेल्या लाकडाने आणि तीक्ष्ण हत्याराने नागेशच्या डोक्यावर आणि पाठीवर वार केले. यात नागेश घरासमोरच्या रस्त्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात पडून जागीच मृत्यू पावला.

3. अंबाशी हत्याकांडात कोणाला अटक करण्यात आली आहे?

पातूर पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारावर अवघ्या एका तासात आरोपींचा शोध लावला. दोन महिला (मेहुणी) आणि एका युवकाला (मोठ्या मेहुणीचा मुलगा) अटक करण्यात आली आहे. पोलिस संशय व्यक्त करत आहेत की नागेशची पत्नी छाया हिच्या माहेरच्या नातेवाईकांवरही संशय आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
akola crime newsakola news todayakola live newsअकोला ताज्या बातम्याजावयाला संपवले

