Akola Election Over View: अकोलेकरांना अपेक्षा कोणाकडून? सविस्तर महिती एकदा पहाच

जयेश जगड, अकोला: सर्व पालिकांप्रमाणे अकोला महापलिकेकडेही सगळ्यांचं लक्ष वेधलं जात आहे. अकोला महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत भाजपचं कमळ पूर्णपणे फुललं होतं. 80 जागांच्या अकोला महानगरपालिकेत भाजपने तब्बल 48 जागांवर विजय मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली होती. 2001 मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच अकोलेकरांनी एखाद्या पक्षाला बहुमतांनी निवडून दिलं होतं. या निवडणुकीत अनेक दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला होता आणि भाजपचा हा विजय ऐतिहासिक मानला गेला होता. अकोला महानगरपालिका, भाजप , वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस करिता प्रतिष्ठेची लढत बनली आहे. शहरातील विविध प्रश्न आणि समस्या लक्षात घेता ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. या वेळी सामान्य नागरिकांच्या प्रमुख मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढवली जाऊ शकते. शहराचा विकास केला असल्याचा दावा भाजपने केला असला तरी काँग्रेसने भाजपचाच विकास झाला नाही शहराचा प्रश्न लांबच आहे अशी टीका केली आहे.
2017 मधील भाजपचा एतिहासिक विजय
2017 च्या निवडणुकीत भाजपने चौफेर कामगिरी करत 8 पैकी 48 जागा जिंकल्या होत्या.भाजपच्या लाटेत काँग्रेसचे माजी महापौर मदन भरगड, सुरेश पाटील, माजी उपमहापौर रफीक सिद्दीकी आणि सुनिल मेश्राम यांचा पराभव झाला होता.प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये भाजपच्या अजय शर्मा यांनी काँग्रेसचे माजी महापौर मदन भरगड यांचा 1137 मतांनी पराभव केला होता, तर प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये भाजपचे राहुल देशमुख यांनी काँग्रेसचे माजी महापौर सुरेश पाटील यांचा 2502 मतांनी पराभव केला होता
प्रमुख चेहरे कोणते?
प्रमुख विजयी उमेदवारांमध्ये प्रथम महापौर भाजपच्या सुमन गावंडे, उपमहापौर विनोद मापारी आणि स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांचा समावेश होता. मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळालं नव्हतं. 2012 च्या तुलनेत या दोन्ही पक्षांना एकाही जागेची भर घालता आली नव्हती. भारिप बहुजन महासंघाच्या (सध्याच्या वंचित बहुजन आघाडी) जागा सातवरून तीनवर घसरल्या होत्या. मात्र काँग्रेसने 13 जागा जिंकत आपली उपस्थिती टिकवून ठेवली होती
पाक्षांचे बलाबल एकदा पहाच
भाजप : 48
काँग्रेस : 13
राष्ट्रवादी (अ. प) : 5
राष्ट्रवादी (श. प) : 0
भारिप - बहूजन महासंघ (सध्याची वंचित बहुजन आघाडी) 3
शिवसेना (शिंदे) : 6
शिवसेना (उबाठा) : 2
अपक्ष :2
एमआयएम : 1
महापालिकेत घडलेल्या ठळक घडामोडी
भाजपाने सत्ता स्थापित केली आणि काही अपक्ष सुद्धा भाजपला जोडले गेले. मात्र गेल्या तीन वर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या विभाजनानंतर अनेक घडामोडी महापालिकेत घडल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विभाजनानंतर पाच नगरसेवक अजित पवार गटात गेले, तर एका नगरसेविकेने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेनेच्या विभाजनानंतर सहा नगरसेवक एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत आले तर दोन नगरसेवक उबाठामध्ये कायम राहिले. विधानसभेच्या तोंडावर भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक हरीश अलिमचंदानी आणि यांनी वंचित मध्ये प्रवेश केला. त्याचबरोबर काँग्रेसचे जिशान हुसैन यांनी सुद्धा वंचित मध्ये प्रवेश केला
अनेक विकास कामे मार्गाला लागली
भाजपच्या सत्ताकाळात महापालिकेने पाच वर्षांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. शहरात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते विकासाची कामं सुरू करण्यात आली. अतिक्रमण मोहीम राबविण्यात आली होती. नव्या नाट्यगृहासाठी जागा उपलब्ध करून बांधकाम करण्यात आलं. शहरात तीन उड्डाण पूल उभारण्यात आले.महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 24 गावांतील नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडे 400 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय शहर बससेवा नव्याने सुरू करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली होती. शहरातील आणि नव्याने समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांच्या कामांचं आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून भूमिपूजन करण्यात आलं होतं. नवीन तरण तलाव उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे.अशा प्रकारे अकोला महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवत शहराच्या राजकारणाला नवी दिशा दिली असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
...हे पाहणं महत्वाचं ठरेल
मात्र या निवडणुकीत भाजपला सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे ती म्हणजे भाजपा पासून नाराज असलेल्या आजी-माजी नगर सेवकांच्या तिसऱ्या आघाडीची. तीस वर्षांपासून नगरसेवक असलेले हरीश अलीमचंदानी, डॉक्टर अशोक कोळंबे, आशिष पवित्रकार, गिरीश गोखले यांच्यासह सात आजी-माजी नगरसेवक या आघाडीत सामील आहेत.या आघाडीचा मोठा फटका भाजपला बसण्याचे चित्र आहे. मात्र भाजपा या आघाडीला कशाप्रकारे रोखणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.