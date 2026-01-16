Akola Winner List: अकोल्यातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी

Akola Election 2026 All Winner List Marathi News : अकोला महापालिकेतील 80 जागांसाठी तब्बल 488 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते.
|प्रभाग
|विजयी
|उमेदवाराचे नाव
|पक्ष
|
1
|
अ -
|अब्दुल रहीम पेंटर
|राष्ट्रवादी
|मो. युसुफ मो उस्मान
|शिवसेना
|शेख अब्दुल्लाह शेख सलीम
|काँग्रेस
|जाकिर खान बासिल्ला खान
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|अजगर नसीरिन मकसूद खान
|काँग्रेस
|सीमा विनोद घाडगे
|शिवसेना
|सौ दिपाली राम बोंदे
|भारतीय जनता पार्टी
|सुलताना बी सैय्यद मकसूद
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|टळेकर संगीता विजय
|शिवसेना
|निलोफर खान सोहेल खान
|काँग्रेस
|साजिदा रिजवान आजिज अली शाह
|राष्ट्रवादी
|भुरी बेगमदिन कालु गोंड
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|अब्दुल सत्तार खान अब्दुल करिम खान
|काँग्रेस
|टळेकर विजय शेषराव
|शिवसेना
|शेख नाझीम शेख सुलतान
|राष्ट्रवादी
|---
|---
|---
|---
|
2
|
अ -
|अर्चना पराग कांबळे
|काँग्रेस
|जयश्री कविता शंकर
|शिवसेना
|मानकवर वैशाली किशोर
|राष्ट्रवादी
|शारदा प्रकाश वानखेडे
|शिवसेना (उद्धव)
|सौ. वंदना मनोहर वासनिक
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|शरद श्रीराम तुळकर
|भारतीय जनता पार्टी
|नूर अफजा बी शेख युसुफ
|काँग्रेस
|शुभम दिनकर वडाळकर
|शिवसेना
|शफिक शाह सिद्दिक शाह
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|पुनम प्रदीप काशिद
|शिवसेना
|सौ. अनिता राजेश चौधरी
|भारतीय जनता पार्टी
|चांदणी रवि शिंदे
|काँग्रेस
|प्रियांका प्रेम समर्थ
|शिवसेना (उद्धव)
|हिना कौसर मोहम्मद आरिफ
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|रमेश दिपक नाईक
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|मनोज सुधीर वाव्हळकर
|शिवसेना (उद्धव)
|दिनकर सुखराम रनवाळे
|शिवसेना
|नितीन नरेश राऊत
|भारतीय जनता पार्टी
|सिद्दिकी मोहम्मद इकबाल
|काँग्रेस
|बृजवल भगवान इंगोले
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
3
|
अ -
|शशिकला सतीश काळे
|भारतीय जनता पार्टी
|माधुरी सतीश वानरे
|शिवसेना (उबाठा)
|मोरे संगीता राजेश
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|नीतू महादेव ऊर्फ बबलु जगताप
|भारतीय जनता पार्टी
|पांडे स्वानंदी संदीप
|शिवसेना
|बुटे रुपाली जनार्दन
|काँग्रेस
|प्रियंका माणिक शेळके
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|काजल दिनेश खोब्रागडे
|काँग्रेस
|चोपडे अनंत आत्माराम
|शिवसेना
|प्रशांत गोविंदराव जोशी
|भारतीय जनता पार्टी
|हिवराळे प्रविण बाबुराव
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|राजेश किसणराव शिंगोकार
|शिवसेना (उबाठा)
|सागर शेगोकार
|भारतीय जनता पार्टी
|देव निलेश रामकृष्ण
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
4
|
अ -
|तुषार सुरेश इंगळे
|शिवसेना
|चोपडे प्रविण विश्राम
|शिवसेना (उबाठा)
|संदिप रामकृष्ण शेगोकार
|भारतीय जनता पार्टी
|किर्तक नितेश मुकुंदा
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|माधुरी ऊर्फ शांता बळीराम कपले
|शिवसेना (उबाठा)
|पुनकर साक्षी प्रकाश
|शिवसेना
|शिल्पा किशोर वरोकार
|भारतीय जनता पार्टी
|आशा सुरेश गावंडे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|पल्लवी शिवाजी मोरे
|भारतीय जनता पार्टी
|वरोकार सुरेखा राजेश
|शिवसेना (उबाठा)
|सरला अशोक मेश्राम
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|अभय अशोक खुमकर
|शिवसेना (उबाठा)
|गणेश गंगागिर गिरी
|शिवसेना
|मिलिंद ऊर्फ बालू राऊत
|भारतीय जनता पार्टी
|दिलीप सदाशिवराव कंखर
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
5
|
अ -
|छाया अरुण इंगळे
|शिवसेना
|खंडारे विद्या सुभाष
|भारतीय जनता पार्टी
|भारती जयदिप पळसपगार
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब -
|जयंत रामराव मसने
|भारतीय जनता पार्टी
|मनिष पाटील मोहोड
|शिवसेना (उबाठा)
|सायखेडे आकोश श्रीराम
|काँग्रेस
|आगरकर विलास रमेश
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|अवचार रश्मि प्रशांत
|भारतीय जनता पार्टी
|सुनिता सूर्यकांत कापसे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड -
|अग्रवाल विजय कमलकिशोर
|भारतीय जनता पार्टी
|दिपक श्रीराम गवारे
|शिवसेना (उबाठा)
|पाटणे रवि सुधाकर
|काँग्रेस
|सुध्दोधन वासुदेवराव पळसपगार
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
6
|
अ -
|आरती प्रकाश घोगलिया
|भारतीय जनता पार्टी
|दुर्गा नारायण क्षीरसागर
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब -
|भैय्यु ऊर्फ चेतन सुरेश पाटील
|शिवसेना
|हर्षद प्रमोद भांबेरे
|भारतीय जनता पार्टी
|प्रशांत महादेव मानकर
|शिवसेना (उबाठा)
|अमोल दिगांबर सातपुते
|काँग्रेस
|
क -
|सारीका रुपेश जयस्वाल
|शिवसेना
|निखिता राहुल देशमुख
|भारतीय जनता पार्टी
|रोहिणी संजय पुलेल्लु
|शिवसेना (उबाठा)
|गीता ओमप्रकाश बुंदेल
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
ड -
|राजेश अरुणराव जोशी
|शिवसेना
|पाटोळे मकरंद शशिकांत
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|पवन मुगुटराव महल्ले
|भारतीय जनता पार्टी
|---
|---
|---
|---
|
7
|
अ -
|सुवर्णरेखा विजय जाधव
|काँग्रेस
|डोंगरे किरण महेंद्र
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|मोहम्मद इरफान अब्दुल रहमान
|काँग्रेस
|मोहन गोपाळराव येवले
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|जमीला बी शेख सलीम चौधरी
|काँग्रेस
|राखी मनिष पाटेकर
|शिवसेना
|ताहेराबी मेहबुब लालुवाले
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|रामटेके विकास सीताराम
|शिवसेना
|शेख फरीद शेख करीम
|काँग्रेस
|महेंद्र देविदास डोंगरे
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
8
|
अ -
|अर्शिया अंजुम शेख जाकीर
|काँग्रेस
|कल्पना संदीप गीते
|शिवसेना
|सौ. रंजना श्याम विंचनकर
|भारतीय जनता पार्टी
|सरोदे सोनाली दिनेश
|शिवसेना (उबाठा)
|मोहोळ मंतोष जयंत
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|अफसर अहेमद अब्दुल गफ्फार कुरेशी
|काँग्रेस
|रविंद्र बाळासाहेब तायडे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|मनोज पाटील
|शिवसेना (उबाठा)
|भिरड तुषार महेंद्र
|भारतीय जनता पार्टी
|रमेश महादेव उभे (गुरुजी)
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|रुपाली मंगेश इंगळे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|निकिता आकाश कवडे
|शिवसेना (उबाठा)
|डिगे सविता सोमेश्वर
|काँग्रेस
|म्हैसने मंगला सुभाष
|शिवसेना
|क्षीरसागर माधुरी सुनिल
|भारतीय जनता पार्टी
|रईसाबी सै. मोसीन
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|अलत्ताफ खान अब्दुल्ला खान
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|नितिन उर्फ सोनु औतकार
|शिवसेना (उबाठा)
|योगेश जगदीश ढोरे
|शिवसेना
|धोटे राजेश्वर केशव
|भारतीय जनता पार्टी
|मोहम्मद एजाज अब्दुल रज्जाक
|काँग्रेस
|शिरसाट मनोज शंकर
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
9
|
अ -
|जयशन रघुनाथ गुडधे
|शिवसेना (उबाठा)
|निधाने राजेश रतन
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|अजय रामदास रामटेके
|राष्ट्रवादी
|लवकेश मोहन लोखंडे
|शिवसेना
|शिरसाट प्रिया अश्विन
|काँग्रेस
|सिरसाट चंदु श्रावण
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|एडणे स्वाती अतुल
|शिवसेना
|निखत शाहीन अफसर अहमद कुरेशी
|काँग्रेस
|ज्योती वसंता मानकर
|भारतीय जनता पार्टी
|सुनिता अरविंद मुर्ती
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|येवले साधना सतिश
|शिवसेना (उबाठा)
|नाज परवीन शेख वसीम
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|कनीजा खातुन मोहम्मद इलियास
|काँग्रेस
|गायकवाड शितल मनोज
|राष्ट्रवादी
|सौ. पुजा अंकुश तवर (देशमुख)
|शिवसेना
|मथुरा अशोक तायडे पाटील
|शिवसेना (उबाठा)
|सानिया राजीक खान
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|शमीम परवीन कलीम खान
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|चौधरी हर्ष बाबुराव
|भारतीय जनता पार्टी
|मोहम्मद फजलु अब्दुल करीम
|काँग्रेस
|सुनील वासुदेवराव वानखडे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|शिरसाट किरण आनंद
|शिवसेना
|अजहर हुसेन एजान हुसेन
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
10
|
अ -
|शितल योगेश गोतमारे
|शिवसेना (उबाठा)
|गोळे ज्योती संतोष
|काँग्रेस
|आशा अनिल मालगे
|शिवसेना
|शेळके मंजुषा संजय
|भारतीय जनता पार्टी
|
ब -
|माधुरी मुकेश देशमुख
|शिवसेना (उबाठा)
|पुर्णेये पूजा सागर
|शिवसेना
|महफुजा बेगम मोहम्मद अफसर
|काँग्रेस
|वैशाली विलास शेळके
|भारतीय जनता पार्टी
|रेहाना परविन मोहम्मद एजाज
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|गरड अनिल देविदास
|भारतीय जनता पार्टी
|देशमुख प्रफुल गजाननराव
|शिवसेना
|निलेश उर्फ पिंटु दामोदरराव वानखडे
|शिवसेना (उबाठा)
|राहुल विजय सारवान
|काँग्रेस
|
ड -
|विलास किसन गोतमारे
|काँग्रेस
|नितीन मुरलीधर ताकवाले
|भारतीय जनता पार्टी
|अॅड. पप्पु श्रीराम मोरवाल
|शिवसेना
|राहुल गणेशराव वानखडे पाटील
|शिवसेना (उबाठा)
|---
|---
|---
|---
|
11
|
अ -
|जैनब बी शेख इब्राहिम
|काँग्रेस
|नकीर खान अहमद खान
|राष्ट्रवादी
|शहनाज बी चाँद खान
|शिवसेना (उबाठा)
|मंतुवाले सईदाबी शे. महबुब
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
ब -
|ग्यारल निशा प्रविण
|शिवसेना
|मोरवाले बानोबी ज. शे.कासम
|राष्ट्रवादी
|शाहीन अंजुम मेहबुब खान
|काँग्रेस
|
क -
|फिरदौस परवीन अरीफ खान
|काँग्रेस
|समीना नकीर खान
|राष्ट्रवादी
|
ड -
|चौरसीया राहुलकुमार राजकुमार
|भारतीय जनता पार्टी
|तुमडे यशवंत पोचान्ना
|शिवसेना
|डॉ. जिशान हुसेन
|काँग्रेस
|---
|---
|---
|---
|
12
|
अ -
|गौतम नामदेव कंकाळ
|शिवसेना
|दिपक चंद्रप्रभा दिगांबर गवई
|काँग्रेस
|संतोष देवराव डोंगरे
|भारतीय जनता पार्टी
|अॅड. संदिप दुर्योधन तायडे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|गवई आकाश संजय
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|अग्रवाल शितल संजय
|शिवसेना
|अॅड. कल्पना संजय गोटफोडे
|भारतीय जनता पार्टी
|नयना सुरज लोणारे
|काँग्रेस
|
क -
|सरोज उदयसिंग चौहान
|काँग्रेस
|भरगड संगीता मदन
|राष्ट्रवादी
|उषारानी जगजितसिंग विर्क
|शिवसेना
|घुमन जगदिशकौर सुखावंतसिंग
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|विजय गुणवंतभाई परमार
|काँग्रेस
|हितेश दलसुखभाई बगथरिया
|शिवसेना
|सागर सुभाषचंद्र भारुका
|शिवसेना (उबाठा)
|शर्मा अजय रमेशचंद्र
|भारतीय जनता पार्टी
|रितेश शांताराम मोरे
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
अ -
|अहीर देवराव सोनाजी
|शिवसेना (उबाठा
|इंगळे विशाल श्रावण,
|भारतीय जनता पार्टी
|पवन दिनेश पवार
|शिवसेना
|
13
|जय रामा तायडे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|काकड प्राची निलेश
|भारतीय जनता पार्टी
|दामिनी अक्षय नागापूरे
|शिवसेना (उबाठा)
|वर्षा प्रकाश धनभर
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|अग्रवाल सुनिता विजय
|भारतीय जनता पार्टी
|अॅड. दिपाली रमण जानोरकर
|शिवसेना (उबाठा)
|मेघा सुनील शिराळे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|दिलीप परमकुशम नायडू
|शिवसेना
|गोपाल परमेश्वर बिल्लेवार
|शिवसेना (उबाठा)
|अनिल सुनिलराव मुरुमकार
|भारतीय जनता पार्टी
|पंकज विजयराव देशमुख
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
14
|
अ -
|दिपाली प्रविण जगताप
|भारतीय जनता पार्टी
|उज्वला प्रविण पातोडे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|धर्माळे नम्रता प्रमोद
|शिवसेना (उबाठा)
|अस्मीता प्रकाश वगारे
|भारतीय जनता पार्टी
|वाघ पुजा सागर
|शिवसेना
|जयश्री महेंद्र बहादूरकर
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|मुरुमकार जगदीश अवधुतराव
|शिवसेना (उबाठा)
|गोपालर घुनाथ मुळे
|भारतीय जनता पार्टी
|पराग रामकृष्ण गवई
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|मंगेश रामभाऊ काळे
|शिवसेना (उबाठा)
|दिलीप तुळशिराम भरणे
|भारतीय जनता पार्टी
|सोनोने आशिष लक्ष्मण
|शिवसेना
|शेखशमशु कमर शेख साबीर
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
15
|
अ -
|आलीम चंदानीहरीश रतनलाल
|भारतीय जनता पार्टी
|भुषण संजय चौधरी
|शिवसेना
|
ब -
|नंदा दीपक इंगळे
|शिवसेना
|दुर्गीया रेखा विजय
|शिवसेना (उबाठा)
|भंसाली मनीषा रवींद्र
|भारतीय जनता पार्टी
|संगीता आनंद (पिटू) वानखडे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
क -
|शारदा रणजित खेडकर
|भारतीय जनता पार्टी
|कल्पना हनुमंतराव डाहे
|शिवसेना (उबाठा)
|बाजड श्वेता लक्ष्मीकांत
|शिवसेना
|
ड -
|बाळ टाले
|भारतीय जनता पार्टी
|मोटु (लक्ष्मण) पंजाबी
|शिवसेना (उबाठा)
|प्रधान प्रशांत मधुकर
|काँग्रेस
|शर्मा समर्थ विजय
|शिवसेना
|---
|---
|---
|---
|
16
|
अ -
|सिध्दार्थ रामदास उपरवट
|भारतीय जनता पार्टी
|रेणु रवि धंजे
|शिवसेना
|इरशाद हुसैन शाहिस्ता परवीन
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|मिलिंद दिलीप आकोडे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|मुस्कान आशिष पंजवानी
|भारतीय जनता पार्टी
|मुलचंदानी वैजयंती राजकुमार
|शिवसेना
|अमरीन सदफ सैय्यद नाजीम
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
क -
|नर्गिस परवीन फय्याज खान
|राष्ट्रवादी
|मिश्रा राजकुमारी राजकुमार
|शिवसेना
|पुजा आशिष वाधवानी
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|बडोणे संजय बाबुलाल
|भारतीय जनता पार्टी
|दर्शन लिलाराम राज
|शिवसेना
|रफिक सिद्दिकी
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|सुरेखा मधुकर इंगळे
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
17
|
अ -
|गेडाम जया विनोद
|काँग्रेस
|चव्हाण सविता गजानन
|शिवसेना
|शितल संतोष डाबेराव
|राष्ट्रवादी
|
ब -
|अमरीन तबस्सुम सैय्यद खुर्रम
|काँग्रेस
|किशोर श्रीराम अरुळकर
|शिवसेना (उबाठा)
|अंकिता चेतन गुजर
|शिवसेना
|मोहोकार अमोल अवधुत
|भारतीय जनता पार्टी
|देवा दशरथ गावंडे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|वैशाली सुधीर काहकर
|राष्ट्रवादी
|सुजाता राजू चव्हाण
|शिवसेना (उबाठा)
|गीता रमाशंकर मिश्रा
|शिवसेना
|रफिया बि याकुब खान
|काँग्रेस
|
ड -
|आझाद खान अलियार खान
|काँग्रेस
|बाबासाहेब प्रभू घुमरे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|राजेश कृपाशंकर मिश्रा
|शिवसेना
|सटाळे शारदा ज. मुरलीधर
|शिवसेना (उबाठा)
|साहु करण अशोक
|भारतीय जनता पार्टी
|कदम गणेश श्रीराम
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
18
|
अ -
|कांबळे वंदना लक्ष्मण
|शिवसेना (उबाठा)
|कांबळे सरिता सुनिल
|भारतीय जनता पार्टी
|कांबळे स्मिता गजानन
|काँग्रेस
|नवले सपना अश्विन
|शिवसेना
|अॅड. शितल सीमांत तायडे
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|अब्दुल रऊफ गुलाम नबी
|काँग्रेस
|अमोल सुधाकर गोगे
|भारतीय जनता पार्टी
|अविनाश सत्येंद्रनाथ चव्हाण
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|दत्ता एकनाथ बावस्कर
|शिवसेना (उबाठा)
|बजरंग विकास रोडे
|शिवसेना
|कलोरे सुरेश नारायण
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|अर्शिया परवीन मोहम्मद शारिक
|काँग्रेस
|देशमुख कविता दिलीप
|राष्ट्रवादी
|अर्चना प्रदीप मुदीराज
|शिवसेना
|सुरेखा पुरुषोत्तम अहीर
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ड -
|उमेश सुरेश इंगळे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|आशिष सुशिल तिवारी
|शिवसेना (उबाठा)
|नवले अश्विन उध्दवराव
|शिवसेना
|फिरोज खान अलीयार खान
|काँग्रेस
|मिश्रा दिलीप रामकृपाल
|भारतीय जनता पार्टी
|---
|---
|---
|---
|
19
|
अ -
|इंजि. अमोल उत्तमराव इंगळे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|अजय माणिकराव इंगोले
|शिवसेना
|खंडारे प्रमोद अशोक
|शिवसेना (उबाठा)
|धबाले धनंजय गणपत
|भारतीय जनता पार्टी
|राहुल श्रावण मस्के
|वंचित बहुजन आघाडी
|
ब -
|संगिता वसंत आत्राम
|शिवसेना
|अजाबराव श्यामराव उईके
|शिवसेना (उबाठा)
|नंदकिशोर विठ्ठल ठाकरे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|गजानन शालीग्राम सोनोने
|भारतीय जनता पार्टी
|धनश्री रमेश सोने
|वंचित बहुजन आघाडी
|
क -
|श्रध्दा प्रणव कोल्हे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|सारिका रामेश्वर पडुळकर
|शिवसेना (उबाठा)
|योगिता गणेश पावसाळे
|भारतीय जनता पार्टी
|सोनाली सतपालसिंह राजपूत
|शिवसेना
|
ड -
|गावंडे पुजा पंकज
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|प्रतिमा अश्विन पांडे
|शिवसेना (उबाठा)
|बडोणे माधुरी संजय
|भारतीय जनता पार्टी
|नैना निखिल सुकेडे (ठाकुर)
|शिवसेना
|पवार रुख्मिणी मुरलीधर
|वंचित बहुजन आघाडी
|---
|---
|---
|---
|
20
|
अ -
|विजय रामदास इंगळे
|शिवसेना (उबाठा)
|यश रविंद्र घनबहादुर
|शिवसेना
|मंगेश भगवान झिने
|भारतीय जनता पार्टी
|
ब -
|सुरेखा मंगेश काळे
|शिवसेना (उबाठा)
|शारदा वैकुंठ ढोरे
|भारतीय जनता पार्टी
|डॉ. मोहोड नेहा संगम
|शिवसेना
|
क -
|सोनाली गणेश अंधारे
|भारतीय जनता पार्टी
|घोगरे वर्षा राजेश
|शिवसेना (उबाठा)
|वैष्णवी कुणाल शिंदे
|शिवसेना
|
ड -
|गौरव शंकरलाल अग्रवाल
|शिवसेना
|विनोद मुरलीधर मापारी
|भारतीय जनता पार्टी
|शंकर भाऊराव लंगोटे
|शिवसेना (उबाठा)