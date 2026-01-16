English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नेहा चौधरी | Updated: Jan 16, 2026, 02:48 PM IST
Akola Winner List: अकोल्यातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी

Akola Election 2026 All Winner List Marathi News : अकोला महापालिकेतील 80 जागांसाठी तब्बल 488 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. 





प्रभाग विजयी उमेदवाराचे नाव पक्ष
1
अ -
 अब्दुल रहीम पेंटर राष्ट्रवादी
मो. युसुफ मो उस्मान शिवसेना
शेख अब्दुल्लाह शेख सलीम काँग्रेस
जाकिर खान बासिल्ला खान वंचित बहुजन आघाडी
ब - 
 अजगर नसीरिन मकसूद खान काँग्रेस
सीमा विनोद घाडगे शिवसेना
सौ दिपाली राम बोंदे भारतीय जनता पार्टी
सुलताना बी सैय्यद मकसूद वंचित बहुजन आघाडी
क -
 टळेकर संगीता विजय शिवसेना
निलोफर खान सोहेल खान काँग्रेस
साजिदा रिजवान आजिज अली शाह राष्ट्रवादी
भुरी बेगमदिन कालु गोंड वंचित बहुजन आघाडी
ड - 
 अब्दुल सत्तार खान अब्दुल करिम खान काँग्रेस
टळेकर विजय शेषराव शिवसेना
शेख नाझीम शेख सुलतान राष्ट्रवादी
--- --- --- ---
2
अ -
 अर्चना पराग कांबळे काँग्रेस
जयश्री कविता शंकर शिवसेना
मानकवर वैशाली किशोर राष्ट्रवादी
शारदा प्रकाश वानखेडे शिवसेना (उद्धव)
सौ. वंदना मनोहर वासनिक वंचित बहुजन आघाडी
ब - 
 शरद श्रीराम तुळकर भारतीय जनता पार्टी
नूर अफजा बी शेख युसुफ काँग्रेस
शुभम दिनकर वडाळकर शिवसेना
शफिक शाह सिद्दिक शाह वंचित बहुजन आघाडी
क -
 पुनम प्रदीप काशिद शिवसेना
सौ. अनिता राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी
चांदणी रवि शिंदे काँग्रेस
प्रियांका प्रेम समर्थ शिवसेना (उद्धव)
हिना कौसर मोहम्मद आरिफ वंचित बहुजन आघाडी
ड - 
 रमेश दिपक नाईक राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मनोज सुधीर वाव्हळकर शिवसेना (उद्धव)
दिनकर सुखराम रनवाळे शिवसेना
नितीन नरेश राऊत भारतीय जनता पार्टी
सिद्दिकी मोहम्मद इकबाल काँग्रेस
बृजवल भगवान इंगोले वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
3
अ -
 शशिकला सतीश काळे भारतीय जनता पार्टी
माधुरी सतीश वानरे शिवसेना (उबाठा)
मोरे संगीता राजेश वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 नीतू महादेव ऊर्फ बबलु जगताप भारतीय जनता पार्टी
पांडे स्वानंदी संदीप शिवसेना
बुटे रुपाली जनार्दन काँग्रेस
प्रियंका माणिक शेळके वंचित बहुजन आघाडी
क -
 काजल दिनेश खोब्रागडे काँग्रेस
चोपडे अनंत आत्माराम शिवसेना
प्रशांत गोविंदराव जोशी भारतीय जनता पार्टी
हिवराळे प्रविण बाबुराव वंचित बहुजन आघाडी
ड -
 राजेश किसणराव शिंगोकार शिवसेना (उबाठा)
सागर शेगोकार भारतीय जनता पार्टी
देव निलेश रामकृष्ण वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
4
अ -
 तुषार सुरेश इंगळे शिवसेना
चोपडे प्रविण विश्राम शिवसेना (उबाठा)
संदिप रामकृष्ण शेगोकार भारतीय जनता पार्टी
किर्तक नितेश मुकुंदा वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 माधुरी ऊर्फ शांता बळीराम कपले शिवसेना (उबाठा)
पुनकर साक्षी प्रकाश शिवसेना
शिल्पा किशोर वरोकार भारतीय जनता पार्टी
आशा सुरेश गावंडे वंचित बहुजन आघाडी
क -
 पल्लवी शिवाजी मोरे भारतीय जनता पार्टी
वरोकार सुरेखा राजेश शिवसेना (उबाठा)
सरला अशोक मेश्राम वंचित बहुजन आघाडी
ड -
 अभय अशोक खुमकर शिवसेना (उबाठा)
गणेश गंगागिर गिरी शिवसेना
मिलिंद ऊर्फ बालू राऊत भारतीय जनता पार्टी
दिलीप सदाशिवराव कंखर वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
5
अ -
 छाया अरुण इंगळे शिवसेना
खंडारे विद्या सुभाष भारतीय जनता पार्टी
भारती जयदिप पळसपगार शिवसेना (उबाठा)
ब -
 जयंत रामराव मसने भारतीय जनता पार्टी
मनिष पाटील मोहोड शिवसेना (उबाठा)
सायखेडे आकोश श्रीराम काँग्रेस
आगरकर विलास रमेश वंचित बहुजन आघाडी
क -
 अवचार रश्मि प्रशांत भारतीय जनता पार्टी
सुनिता सूर्यकांत कापसे शिवसेना (उबाठा)
ड -
 अग्रवाल विजय कमलकिशोर भारतीय जनता पार्टी
दिपक श्रीराम गवारे शिवसेना (उबाठा)
पाटणे रवि सुधाकर काँग्रेस
सुध्दोधन वासुदेवराव पळसपगार वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
6
अ - 
 आरती प्रकाश घोगलिया भारतीय जनता पार्टी
दुर्गा नारायण क्षीरसागर शिवसेना (उबाठा)
ब -
 भैय्यु ऊर्फ चेतन सुरेश पाटील शिवसेना
हर्षद प्रमोद भांबेरे भारतीय जनता पार्टी
प्रशांत महादेव मानकर शिवसेना (उबाठा)
अमोल दिगांबर सातपुते काँग्रेस
क -
 सारीका रुपेश जयस्वाल शिवसेना
निखिता राहुल देशमुख भारतीय जनता पार्टी
रोहिणी संजय पुलेल्लु शिवसेना (उबाठा)
गीता ओमप्रकाश बुंदेल राष्ट्रवादी (शरद पवार)
ड -
 राजेश अरुणराव जोशी शिवसेना
पाटोळे मकरंद शशिकांत राष्ट्रवादी (शरद पवार)
पवन मुगुटराव महल्ले भारतीय जनता पार्टी
--- --- --- ---
7
अ -
 सुवर्णरेखा विजय जाधव काँग्रेस
डोंगरे किरण महेंद्र वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 मोहम्मद इरफान अब्दुल रहमान काँग्रेस
मोहन गोपाळराव येवले वंचित बहुजन आघाडी
क -
 जमीला बी शेख सलीम चौधरी काँग्रेस
राखी मनिष पाटेकर शिवसेना
ताहेराबी मेहबुब लालुवाले वंचित बहुजन आघाडी
ड -
 रामटेके विकास सीताराम शिवसेना
शेख फरीद शेख करीम काँग्रेस
महेंद्र देविदास डोंगरे वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
8
अ -
 अर्शिया अंजुम शेख जाकीर काँग्रेस
कल्पना संदीप गीते शिवसेना
सौ. रंजना श्याम विंचनकर भारतीय जनता पार्टी
सरोदे सोनाली दिनेश शिवसेना (उबाठा)
मोहोळ मंतोष जयंत वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 अफसर अहेमद अब्दुल गफ्फार कुरेशी काँग्रेस
रविंद्र बाळासाहेब तायडे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मनोज पाटील शिवसेना (उबाठा)
भिरड तुषार महेंद्र भारतीय जनता पार्टी
रमेश महादेव उभे (गुरुजी) वंचित बहुजन आघाडी
क -
 रुपाली मंगेश इंगळे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
निकिता आकाश कवडे शिवसेना (उबाठा)
डिगे सविता सोमेश्वर काँग्रेस
म्हैसने मंगला सुभाष शिवसेना
क्षीरसागर माधुरी सुनिल भारतीय जनता पार्टी
रईसाबी सै. मोसीन वंचित बहुजन आघाडी
ड - 
 अलत्ताफ खान अब्दुल्ला खान राष्ट्रवादी (शरद पवार)
नितिन उर्फ सोनु औतकार शिवसेना (उबाठा)
योगेश जगदीश ढोरे शिवसेना
धोटे राजेश्वर केशव भारतीय जनता पार्टी
मोहम्मद एजाज अब्दुल रज्जाक काँग्रेस
शिरसाट मनोज शंकर वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
9
अ -
 जयशन रघुनाथ गुडधे शिवसेना (उबाठा)
निधाने राजेश रतन राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अजय रामदास रामटेके राष्ट्रवादी
लवकेश मोहन लोखंडे शिवसेना
शिरसाट प्रिया अश्विन काँग्रेस
सिरसाट चंदु श्रावण वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 एडणे स्वाती अतुल शिवसेना
निखत शाहीन अफसर अहमद कुरेशी काँग्रेस
ज्योती वसंता मानकर भारतीय जनता पार्टी
सुनिता अरविंद मुर्ती राष्ट्रवादी (शरद पवार)
येवले साधना सतिश शिवसेना (उबाठा)
नाज परवीन शेख वसीम वंचित बहुजन आघाडी
क -
 कनीजा खातुन मोहम्मद इलियास काँग्रेस
गायकवाड शितल मनोज राष्ट्रवादी
सौ. पुजा अंकुश तवर (देशमुख) शिवसेना
मथुरा अशोक तायडे पाटील शिवसेना (उबाठा)
सानिया राजीक खान राष्ट्रवादी (शरद पवार)
शमीम परवीन कलीम खान वंचित बहुजन आघाडी
ड - 
 चौधरी हर्ष बाबुराव भारतीय जनता पार्टी
मोहम्मद फजलु अब्दुल करीम काँग्रेस
सुनील वासुदेवराव वानखडे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
शिरसाट किरण आनंद शिवसेना
अजहर हुसेन एजान हुसेन वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
10
अ -
 शितल योगेश गोतमारे शिवसेना (उबाठा)
गोळे ज्योती संतोष काँग्रेस
आशा अनिल मालगे शिवसेना
शेळके मंजुषा संजय भारतीय जनता पार्टी
ब -
 माधुरी मुकेश देशमुख शिवसेना (उबाठा)
पुर्णेये पूजा सागर शिवसेना
महफुजा बेगम मोहम्मद अफसर काँग्रेस
वैशाली विलास शेळके भारतीय जनता पार्टी
रेहाना परविन मोहम्मद एजाज वंचित बहुजन आघाडी
क -
 गरड अनिल देविदास भारतीय जनता पार्टी
देशमुख प्रफुल गजाननराव शिवसेना
निलेश उर्फ पिंटु दामोदरराव वानखडे शिवसेना (उबाठा)
राहुल विजय सारवान काँग्रेस
ड -
 विलास किसन गोतमारे काँग्रेस
नितीन मुरलीधर ताकवाले भारतीय जनता पार्टी
अॅड. पप्पु श्रीराम मोरवाल शिवसेना
राहुल गणेशराव वानखडे पाटील शिवसेना (उबाठा)
--- --- --- ---
11
अ -
 जैनब बी शेख इब्राहिम काँग्रेस
नकीर खान अहमद खान राष्ट्रवादी
शहनाज बी चाँद खान शिवसेना (उबाठा)
मंतुवाले सईदाबी शे. महबुब राष्ट्रवादी (शरद पवार)
ब -
 ग्यारल निशा प्रविण शिवसेना
मोरवाले बानोबी ज. शे.कासम राष्ट्रवादी
शाहीन अंजुम मेहबुब खान काँग्रेस
क - 
 फिरदौस परवीन अरीफ खान काँग्रेस
समीना नकीर खान राष्ट्रवादी
ड -
 चौरसीया राहुलकुमार राजकुमार भारतीय जनता पार्टी
तुमडे यशवंत पोचान्ना शिवसेना
डॉ. जिशान हुसेन काँग्रेस
--- --- --- ---
12
अ -
 गौतम नामदेव कंकाळ शिवसेना
दिपक चंद्रप्रभा दिगांबर गवई काँग्रेस
संतोष देवराव डोंगरे भारतीय जनता पार्टी
अॅड. संदिप दुर्योधन तायडे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
गवई आकाश संजय वंचित बहुजन आघाडी
ब - 
 अग्रवाल शितल संजय शिवसेना
अॅड. कल्पना संजय गोटफोडे भारतीय जनता पार्टी
नयना सुरज लोणारे काँग्रेस
क -
 सरोज उदयसिंग चौहान काँग्रेस
भरगड संगीता मदन राष्ट्रवादी
उषारानी जगजितसिंग विर्क शिवसेना
घुमन जगदिशकौर सुखावंतसिंग वंचित बहुजन आघाडी
ड -
 विजय गुणवंतभाई परमार काँग्रेस
हितेश दलसुखभाई बगथरिया शिवसेना
सागर सुभाषचंद्र भारुका शिवसेना (उबाठा)
शर्मा अजय रमेशचंद्र भारतीय जनता पार्टी
रितेश शांताराम मोरे वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
 
अ -
 अहीर देवराव सोनाजी शिवसेना (उबाठा
  इंगळे विशाल श्रावण, भारतीय जनता पार्टी
  पवन दिनेश पवार शिवसेना
13
 जय रामा तायडे वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 काकड प्राची निलेश भारतीय जनता पार्टी
दामिनी अक्षय नागापूरे शिवसेना (उबाठा)
वर्षा प्रकाश धनभर वंचित बहुजन आघाडी
क -
 अग्रवाल सुनिता विजय भारतीय जनता पार्टी
अॅड. दिपाली रमण जानोरकर शिवसेना (उबाठा)
मेघा सुनील शिराळे वंचित बहुजन आघाडी
ड  -
 दिलीप परमकुशम नायडू शिवसेना
गोपाल परमेश्वर बिल्लेवार शिवसेना (उबाठा)
अनिल सुनिलराव मुरुमकार भारतीय जनता पार्टी
पंकज विजयराव देशमुख वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
14
अ -
 दिपाली प्रविण जगताप भारतीय जनता पार्टी
उज्वला प्रविण पातोडे वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 धर्माळे नम्रता प्रमोद शिवसेना (उबाठा)
अस्मीता प्रकाश वगारे भारतीय जनता पार्टी
वाघ पुजा सागर शिवसेना
जयश्री महेंद्र बहादूरकर वंचित बहुजन आघाडी
क -
 मुरुमकार जगदीश अवधुतराव शिवसेना (उबाठा)
गोपालर घुनाथ मुळे भारतीय जनता पार्टी
पराग रामकृष्ण गवई वंचित बहुजन आघाडी
ड -
 मंगेश रामभाऊ काळे शिवसेना (उबाठा)
दिलीप तुळशिराम भरणे भारतीय जनता पार्टी
सोनोने आशिष लक्ष्मण शिवसेना
शेखशमशु कमर शेख साबीर वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
15
अ -
 आलीम चंदानीहरीश रतनलाल भारतीय जनता पार्टी
भुषण संजय चौधरी शिवसेना
ब -
 नंदा दीपक इंगळे शिवसेना
दुर्गीया रेखा विजय शिवसेना (उबाठा)
भंसाली मनीषा रवींद्र भारतीय जनता पार्टी
संगीता आनंद (पिटू) वानखडे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
क -
 शारदा रणजित खेडकर भारतीय जनता पार्टी
कल्पना हनुमंतराव डाहे शिवसेना (उबाठा)
बाजड श्वेता लक्ष्मीकांत शिवसेना
ड -
 बाळ टाले भारतीय जनता पार्टी
मोटु (लक्ष्मण) पंजाबी शिवसेना (उबाठा)
प्रधान प्रशांत मधुकर काँग्रेस
शर्मा समर्थ विजय शिवसेना
--- --- --- ---
16
अ -
 सिध्दार्थ रामदास उपरवट भारतीय जनता पार्टी
रेणु रवि धंजे शिवसेना
इरशाद हुसैन शाहिस्ता परवीन राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मिलिंद दिलीप आकोडे वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 मुस्कान आशिष पंजवानी भारतीय जनता पार्टी
मुलचंदानी वैजयंती राजकुमार शिवसेना
अमरीन सदफ सैय्यद नाजीम राष्ट्रवादी (शरद पवार)
क -
 नर्गिस परवीन फय्याज खान राष्ट्रवादी
मिश्रा राजकुमारी राजकुमार शिवसेना
पुजा आशिष वाधवानी वंचित बहुजन आघाडी
ड -
 बडोणे संजय बाबुलाल भारतीय जनता पार्टी
दर्शन लिलाराम राज शिवसेना
रफिक सिद्दिकी राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सुरेखा मधुकर इंगळे वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
17
अ -
 गेडाम जया विनोद काँग्रेस
चव्हाण सविता गजानन शिवसेना
शितल संतोष डाबेराव राष्ट्रवादी
ब - 
 अमरीन तबस्सुम सैय्यद खुर्रम काँग्रेस
किशोर श्रीराम अरुळकर शिवसेना (उबाठा)
अंकिता चेतन गुजर शिवसेना
मोहोकार अमोल अवधुत भारतीय जनता पार्टी
देवा दशरथ गावंडे वंचित बहुजन आघाडी
क -
 वैशाली सुधीर काहकर राष्ट्रवादी
सुजाता राजू चव्हाण शिवसेना (उबाठा)
गीता रमाशंकर मिश्रा शिवसेना
रफिया बि याकुब खान काँग्रेस
ड -
 आझाद खान अलियार खान काँग्रेस
बाबासाहेब प्रभू घुमरे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
राजेश कृपाशंकर मिश्रा शिवसेना
सटाळे शारदा ज. मुरलीधर शिवसेना (उबाठा)
साहु करण अशोक भारतीय जनता पार्टी
कदम गणेश श्रीराम वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
18
अ -
 कांबळे वंदना लक्ष्मण शिवसेना (उबाठा)
कांबळे सरिता सुनिल भारतीय जनता पार्टी
कांबळे स्मिता गजानन काँग्रेस
नवले सपना अश्विन शिवसेना
अॅड. शितल सीमांत तायडे वंचित बहुजन आघाडी
ब -
 अब्दुल रऊफ गुलाम नबी काँग्रेस
अमोल सुधाकर गोगे भारतीय जनता पार्टी
अविनाश सत्येंद्रनाथ चव्हाण राष्ट्रवादी (शरद पवार)
दत्ता एकनाथ बावस्कर शिवसेना (उबाठा)
बजरंग विकास रोडे शिवसेना
कलोरे सुरेश नारायण वंचित बहुजन आघाडी
क -
 अर्शिया परवीन मोहम्मद शारिक काँग्रेस
देशमुख कविता दिलीप राष्ट्रवादी
अर्चना प्रदीप मुदीराज शिवसेना
सुरेखा पुरुषोत्तम अहीर वंचित बहुजन आघाडी
ड -
 उमेश सुरेश इंगळे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
आशिष सुशिल तिवारी शिवसेना (उबाठा)
नवले अश्विन उध्दवराव शिवसेना
फिरोज खान अलीयार खान काँग्रेस
मिश्रा दिलीप रामकृपाल भारतीय जनता पार्टी
--- --- --- ---
19
अ -
 इंजि. अमोल उत्तमराव इंगळे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अजय माणिकराव इंगोले शिवसेना
खंडारे प्रमोद अशोक शिवसेना (उबाठा)
धबाले धनंजय गणपत भारतीय जनता पार्टी
राहुल श्रावण मस्के वंचित बहुजन आघाडी
ब - 
 संगिता वसंत आत्राम शिवसेना
अजाबराव श्यामराव उईके शिवसेना (उबाठा)
नंदकिशोर विठ्ठल ठाकरे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
गजानन शालीग्राम सोनोने भारतीय जनता पार्टी
धनश्री रमेश सोने वंचित बहुजन आघाडी
क -
 श्रध्दा प्रणव कोल्हे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सारिका रामेश्वर पडुळकर शिवसेना (उबाठा)
योगिता गणेश पावसाळे भारतीय जनता पार्टी
सोनाली सतपालसिंह राजपूत शिवसेना
ड -
 गावंडे पुजा पंकज राष्ट्रवादी (शरद पवार)
प्रतिमा अश्विन पांडे शिवसेना (उबाठा)
बडोणे माधुरी संजय भारतीय जनता पार्टी
नैना निखिल सुकेडे (ठाकुर) शिवसेना
पवार रुख्मिणी मुरलीधर वंचित बहुजन आघाडी
--- --- --- ---
20
अ -
 विजय रामदास इंगळे शिवसेना (उबाठा)
यश रविंद्र घनबहादुर शिवसेना
मंगेश भगवान झिने भारतीय जनता पार्टी
ब -
 सुरेखा मंगेश काळे शिवसेना (उबाठा)
शारदा वैकुंठ ढोरे भारतीय जनता पार्टी
डॉ. मोहोड नेहा संगम शिवसेना
क -
 सोनाली गणेश अंधारे भारतीय जनता पार्टी
घोगरे वर्षा राजेश शिवसेना (उबाठा)
वैष्णवी कुणाल शिंदे शिवसेना
ड -
 गौरव शंकरलाल अग्रवाल शिवसेना
विनोद मुरलीधर मापारी भारतीय जनता पार्टी
शंकर भाऊराव लंगोटे शिवसेना (उबाठा)
Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionअकोलाakola municipal corporation

