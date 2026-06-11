/Zee 24 Taas Impact: प्रशासनाला आली जाग अन् बदलला निर्णय; अकोल्यातल्या शेतकऱ्यांना कसा मिळाला दिलासा?

Akola Farmer: अकोला जिल्ह्यातल्या अकोट तालुक्यातल्या शेतक-यांना झी 24 तासच्या बातमीमुळे दिलासा मिळालाय. काही दिवसांपासून इथे युरिया आणि डीएपी खतासाठी मोठी गर्दी होत होती. पण केवळ आधार कार्डवर युरिया दिला जात असल्यानं शेतक-यांनी यावर आक्षेप घेतला. शेतक-यांच्या समस्येची बातमी झी 24 तास लावून धरल्यानं प्रशासनाला जाग आली आणि त्यांनी अखेर आपला निर्णय बदलला.
नैऋत्य मोसमी पाऊस राज्यात काही भागात धडकल्यानंतर शेतीच्या कामांची लगबग आता आणखी वाढलीय.. खरीप हंगामासाठी बी- बियाण्यांसह युरियाच्या खरेदीसाठी बळीराजाची धडपड सुरू आहे. अकोला जिल्हयातल्या अकोट तालुक्यात युरियासाठी मोठी गर्दी होत होती..या वितरण प्रक्रियेवर शेतकरी आक्षेप घेत होते. आधार कार्डवर दिला जाणारा युरिया त्याचं कारण आहे. त्यामुळे ख-या शेतक-यांना युरियाचा अपुरा पुरवठा होत होता. सातबारा, फार्मर आयडी शिवाय युरिया मिळत असल्यानं गर्दी होत होती शिवाय शेती नसलेल्या व्यक्तीलाही खत दिलं जाण्याची शक्यता होती. परिणामी साठेबाजीची भीती होती.. शेतक-यांच्या याच समस्येची बातमी झी 24 तासनं दाखवली. त्यामुळे खडबडून जागं झालेल्या प्रशासनानं तत्काळ आपला निर्णय बदलला आणि आधार कार्डसह सातबाराही अनिवार्य केला.
नवीन नियम लागू झाल्यानं केवळ ख-या शेतकऱ्यांनाच युरिया उपलब्ध होत असल्यानं कृषी सेवा केंद्रांवरची गर्दी कमी झालीय. तसंच शेतक-यांना आता तासनतास गर्दीत थांबण्यापासूनही सुटका झालीय.
आता युरिया वितरण प्रक्रियेत शेतकरी असल्याची पडताळणी केली जाणार असल्यानं शेतक-यांना दिलासा मिळालाय. साठेबाजीची शक्यता मावळलीय. त्यामुळे आधार कार्डसोबत सातबाराची अट लागू झाल्यानं युरियाच्या वितरणात पारदर्शकता वाढेल आणि काळा बाजाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. तसंच वाढीव युरिया पुरवठ्यामुळे अकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळं झी 24 तासची बातमी म्हणजे इम्पॅक्टची हमी, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.