Akola Municipal Corporation: महायुतीमध्ये एकमत होईना! पुन्हा एकदा चर्चा फिस्टकली, मोठ्या निर्णयाची शक्यता

Akola Mahanagar Palika Election 2026 :  अकोला महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत बिघाड झाल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली मात्र अद्याप महायुतीत जागांच्या आकड्यावर एकमत झालेलं नाही. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 27, 2025, 08:39 PM IST
जयेश जगड, झी मीडिया, अकोला : अकोला महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत बिघाड झाल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. आज जागावाटपाच्या मुद्द्यावर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.मात्र जागावाटपावर एकमत न झाल्याने ही बैठक निष्फळ ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भाजप 55 शिवसेना एकनाथ शिंदे 15 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अ.प ) 10 जागांवर निवडणूक लढणार असल्याचा फार्मूला जवळपास नक्की झाला होता. या बैठकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) चे नेते गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

या भेटीत दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याचे समजते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अकोला महापालिकेची निवडणूक फिफ्टी-फिफ्टीच्या ( शिवसेना + राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार) फार्मूल्यावर लढण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे मात्र अशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचा दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी म्हंटलं आहे. मात्र महायुती संदर्भातील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून चर्चा सुरूच असल्याचे इंद्रनील नाईक , आमदार अमोल मिटकरी आणि एकनाथ शिंदे शिवसेनाचे नेते गोपीकिशन बाजोरिया यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे अकोला महायुतीतील राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून पुढील काही तासांत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अकोला महानगरपालिकेचा इतिहास

अकोला शहराच्या प्रशासकीय उत्क्रांतीचा भाग आहे, जिथे ब्रिटिश काळात 1888 च्या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना झाली, त्यानंतर अकोला जिल्हा निजाम राजवटीतून ब्रिटिशांच्या ताब्यात आल्यावर (1853) प्रशासकीय रचना हळूहळू विकसित झाली आणि आता अकोला महानगरपालिका (Akola Municipal Corporation) ही शहराची मुख्य नागरी संस्था म्हणून कार्य करते, जी महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवकांच्या माध्यमातून शहराचा विकास आणि प्रशासन पाहते. अकोला महानगरपालिकेचा इतिहास हा ब्रिटिश काळातील प्रशासकीय बदलांमधून विकसित झाला आहे, जिथे शहराच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नागरी प्रशासनाची स्थापना झाली आणि आज ती अकोला शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी कार्यरत आहे. 

अकोला नगरपालिका समितीसाठी पहिली निवडणूक 1 एप्रिल १८८६ रोजी झाली. अकोला शहराचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, १ ऑक्टोबर २००१ रोजी अकोला महानगरपालिकेची (Akola Municipal Corporation) स्थापना करण्यात आली  स्थापनेच्या वेळी शहराची हद्द वाढवण्यात आली नव्हती, त्यामुळे सुरुवातीला तिचे नाव 'अकोला शहर महानगरपालिका' असे होते, जे नंतर बदलून 'अकोला महानगरपालिका' करण्यात आले.

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यात आली. यामध्ये शहराभोवतालची २४ गावे आणि उपनगरे (उदा. उमरी, खडकी, मलकापूर, शिवणी) समाविष्ट करण्यात आली, ज्यामुळे महापालिकेचे क्षेत्रफळ सुमारे १२४-१२८ चौ.किमी पर्यंत वाढले. महानगरपालिकेचे नेतृत्व महापौर करतात, तर प्रशासकीय प्रमुख म्हणून महानगरपालिका आयुक्त काम पाहतात. सध्या शहर ८० निवडणूक प्रभागांमध्ये (Wards) विभागलेले आहे. अकोला महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक जानेवारी २०२५ मध्ये नियोजित असून, १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहेत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

महापालिका निवडणूक 2026Akola Electionakolaअकोला निवडणूकakola municipal corporation

