  • महाराष्ट्राच्या राजकारणात अकोल्यामध्ये नवा ट्रेंड; एक घर दोन उमेदवार, 6 पती - पत्नीच्या जोड्या मैदानात

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अकोल्यामध्ये नवा ट्रेंड; 'एक घर दोन उमेदवार', 6 पती - पत्नीच्या जोड्या मैदानात

महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन ट्रेंड दिसून येत आहे. यंदा या निवडणुकीत एक घर दोन उमेदवार असं चित्र दिसतंय.   

नेहा चौधरी | Updated: Jan 7, 2026, 08:59 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अकोल्यामध्ये नवा ट्रेंड; 'एक घर दोन उमेदवार', 6 पती - पत्नीच्या जोड्या मैदानात

Akola Mahanagar Palika Nivadnuk (जयेश जगड,झी 24 तास,अकोला): राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू आहे. कुठे पक्षांमध्ये लढत आहे, तर कुठे थेट घराघरातच निवडणुकीचं युद्ध रंगताना दिसतंय. कारण, यंदा निवडणुकीत ‘एक घर – दोन उमेदवार’ हा नवा ट्रेंड जोरात आला आहे. आरक्षणामुळे पती-पत्नी, आई-मुलगा, भाऊ-बहिण अशा नात्यांच्या जोड्या राजकारणाच्या मैदानात उतरल्या आहेत. अकोला तर यामध्ये अग्रेसरच ठरला आहे. कारण अकोल्यात तब्बल 6 पती-पत्नींची दाम्पत्यं थेट निवडणूक रिंगणात उतरली आहेत. चला तर मग पाहूयात या ‘घरगुती राजकारणाचा’ खास रिपोर्ट…

अकोल्यात महापालिका निवडणुकीचा ताप हळूहळू वाढतोय,पण काही कुटुंबांमध्ये हा ताप जरा जास्तच चढलाय. कारण आहे एकाच घरातले दोन-दोन उमेदवार.80 जागांसाठी तब्बल 469 उमेदवार रिंगणात असताना, यामध्ये चक्क 6 पती-पत्नी नगरसेवक होण्याचं स्वप्न पाहतायत. अकोला महापालिकेला नात्यागोत्यांचं राजकारण काही नवीन नाही. 2017 मध्येही दोन दाम्पत्यांनी एकत्रितपणे विजय मिळवला होता.

भाजपचे विजय अग्रवाल आणि त्यांच्या पत्नी सुनिता अग्रवाल यांना यंदाही भाजपने उमेदवारी दिली आहे. त्याचबरोबर भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक संजय बडोणे सहाव्यांदा तर त्यांची पत्नी माधुरी बडोणे तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. पतीची आणि प्रभागातील नागरिकांची साथ मिळत असून पुन्हा महानगरपालिकेत जोडीने जाऊ असं या दाम्पत्याचं म्हणणं आहे.

हीच ‘घरातली लढत’ इतर पक्षांतही पाहायला मिळतेय. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून शहरप्रमुख अश्विन नवले आणि त्यांची पत्नी, माजी नगरसेविका सपना नवले दोघेही एकाच प्रभागातून  सोबत रिंगणात आहेत. उबाठा गटाचे माजी नगरसेवक मंगेश काळे आणि त्यांची पत्नी सुरेखा काळे सुद्धा वेगवेगळ्या प्रभागातून नशीब आजमावत आहेत.काँग्रेसचे अफसर कुरेशी आणि त्यांची पत्नी निखत शाहीन कुरेशी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून नकिर खान आणि त्यांची पत्नी समीना खान, ही दाम्पत्यंही निवडणुकीच्या मैदानात उतरली आहेत.मतदार म्हणजेच कुटुंब, आणि पत्नी म्हणजे प्रचाराची ताकद असं म्हणत अश्विन नवले यांनी आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे.

निवडणूक रिंगणातील 'एक घर दोन उमेदवार'

1) विजय अग्रवाल – भाजप – प्रभाग 5
सुनिता अग्रवाल – भाजप – प्रभाग 13

2) संजय बडोणे – भाजप – प्रभाग 19
माधुरी बडोणे – भाजप – प्रभाग 16

3) नकिर खान – राष्ट्रवादी (अ.प.) – प्रभाग 11
समीना खान – प्रभाग 11

4) अश्विन नवले – शिवसेना (शिंदे) – प्रभाग 18
सपना नवले – शिवसेना (शिंदे) – प्रभाग 18

5) मंगेश काळे – उबाठा – प्रभाग 14
सुरेखा काळे – प्रभाग 20

6) अफसर कुरेशी – काँग्रेस – प्रभाग 8
निखत शाहीन कुरेशी – काँग्रेस – प्रभाग 9

अकोल्यात यंदा निवडणूक म्हणजे केवळ राजकीय लढाई नाही, तर ती घरगुती जुगलबंदी ठरतेय.पती-पत्नी दोघेही नगरसेवक बनण्याचं स्वप्न अकोलेकर कितपत पूर्ण करतात, हे मात्र 16 तारखेला मतमोजणीतच स्पष्ट होणार आहे.

