अकोल्यातील 'या' प्रभागावर दोन्ही राष्ट्रवादीचे झेंडे! अजित पवारांची युती नेमकी कोणा कोणाशी?

Akola Mahapalika Election 2026: अकोला महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकारण तापलेले असताना, प्रभाग 19 मध्ये घडलेल्या एका वेगळ्याच घडामोडीने चर्चेला उधाण आणले आहे. राज्यभरात युती आणि आघाड्यांमध्ये फूट दिसत असताना, अकोल्यातील या प्रभागात मात्र राजकीय चित्र गोंधळात टाकणारे ठरत आहे. कारण येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट म्हणजे शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांचे झेंडे एकाच प्रचार कार्यालयावर दिसून आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, दोन्ही राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र आल्या की हा केवळ राजकीय डावपेच आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रभाग 19 मध्ये सध्या थेट युती विरुद्ध आघाडी अशी लढत पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची आघाडी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट युतीच्या माध्यमातून मैदानात उतरले आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मात्र एकाच ठिकाणी उभारलेल्या प्रचार कार्यालयावर दोन्ही राष्ट्रवादींचे झेंडे झळकत असल्याने राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. कार्यकर्त्यांची वर्दळ, प्रचाराची लगबग आणि झेंड्यांचे दर्शन यामुळे मतदार अधिकच संभ्रमात सापडले आहेत.
या सगळ्या घडामोडींमुळे “ही छुपी युती तर नाही ना?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काही नागरिकांचा असा अंदाज आहे की निवडणुकीच्या निकालानंतर वेगळीच राजकीय समीकरणे समोर येऊ शकतात. तर काही जण याला निव्वळ प्रचारातील गोंधळ किंवा रणनीतीचा भाग मानत आहेत. मात्र स्पष्ट उत्तर न मिळाल्याने चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रवक्ते फैजान मिर्झा यांनी खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, भाजपच्या राजकारणाला रोखण्यासाठी आणि जनतेच्या हितासाठी हा पवित्रा घेतला जात आहे. यात कोणतीही गुप्त युती नाही, असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. मात्र त्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही नागरिकांचे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत.
एकाच प्रचार कार्यालयावर दोन वेगवेगळ्या राष्ट्रवादी गटांचे झेंडे हे केवळ योगायोग आहे की भविष्यातील राजकीय घडामोडींचा संकेत, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे. सध्या तरी प्रभाग 19 हा संपूर्ण अकोल्याच्या राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला असून, निवडणुकीच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.