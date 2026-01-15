मतदानासाठी घरातून निघाला आणि परतलाच नाही! एकमेव कर्ता पुरुष गेला; घरी दिव्यांग मुलगा अन्...

Maharashtra Akola Municipal Corporation Election 2026: अकोला महापालिकेच्या मतदानाच्या दिवशी एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे.मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी घरातून बाहेर पडलेल्या एका मतदाराला जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेमुळे सगळीकडे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
प्रभाग क्रमांक 18 मधील शहा बाबू हायस्कूल येथील मतदान केंद्रावर सकाळी साडेआठच्या सुमारास मतदानासाठी घरातून निघालेल्या गौतम भगवान गरड (वय 62) यांना रस्त्यातच अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि ते कोसळले. उपस्थित नागरिकांनी तातडीने त्यांना उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी उपचारादरम्यान त्यांना मृत घोषित केले.
गौतम गरड हे पानपट्टीचा छोटा व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी अनुसया गरड आणि दिव्यांग मुलगा कुणाल आहे. घरातील कर्त्या पुरुषाच्या अचानक निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेनंतर मतदान केंद्र परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून, गरड कुटुंबाला शासनाने तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी नातेवाईकांकडून करण्यात येत आहे.
प्रत्येक केंद्रावर पिण्याचे पाणी, प्रतीक्षा शेड, स्वच्छता गृह, प्रकाश, दिव्यांगांसाठी रॅम्प आणि व्हीलचेअर, दिशादर्शक फलक उपलब्ध आहेत. दिव्यांग, गर्भवती आणि ज्येष्ठांना प्राधान्य देण्यात येते. प्रत्येक प्रभागात एक गुलाबी/सखी केंद्र महिलांकडून चालवले जात आहे. ज्यात सर्व कर्मचारी महिला असतील. तसेच एक आदर्श केंद्र गुलाबी रंगसंगतीत सजवण्यात आले आहे.
अकोला महानगरपालिकेसाठी 17.25 टक्के मतदान झालं आहे.