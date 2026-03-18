ठाकरेंना शिंदेंच्या शिवसेनेचा दणका! 4 नगरसेवक फोडले; सगळी समीकरणं बदलली

Akola Breaking News: अकोल्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ पहायाला मिळाली आहे. उबाठा गटासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची ठरली असून या राजकीय हालचालीमुळे सत्ता समीकरणे बदलली दिसत आहेत. सविस्तर जाणून घ्या.

प्रिती वेद | Updated: Mar 18, 2026, 01:40 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Akola Politics: अकोल्यात निवडणुकांनंतरचे राजकारण पुन्हा एकदा तापल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिका निवडणुकीचे पडसाद अजूनही उमटत असून पक्षांतराच्या हालचालींना वेग आला आहे. विशेषतः शिवसेना उबाठा गटासाठी ही घडामोड मोठा धक्का मानली जात आहे. निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतरही काही नगरसेवकांनी अचानक भूमिका बदलल्याने स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. या बदलांमुळे पुढील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अकोल्यात उबाठा गटात मोठी फूट

अकोला महापालिका निवडणुकीत उबाठा गटाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या 6 नगरसेवकांपैकी तब्बल 4 जणांनी पक्ष सोडला आहे. ‘मनोज पाटील’, ‘सागर भारुका’, ‘सोनाली सरोदे’ आणि ‘सुरेखा काळे’ यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. या घटनेमुळे उबाठा गटाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

मुंबईत पार पडला पक्षप्रवेश सोहळा

या सर्व नगरसेवकांचा पक्षप्रवेश मुंबईत उपमुख्यमंत्री ‘एकनाथ शिंदे’ यांच्या उपस्थितीत झाला. शिवसेना नेते ‘चंद्रशेखर पांडे गुरुजी’ यांच्या नेतृत्वाखाली हा सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाला राजकीय दृष्ट्या विशेष महत्त्व दिले जात असून यामुळे शिंदे गटाची ताकद वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.

जिल्हाध्यक्षांचाही शिंदे गटात प्रवेश

या घडामोडीत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उबाठा गटाचे जिल्हाध्यक्ष ‘मंगेश काळे’ यांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे उबाठा गटातील अंतर्गत असंतोष समोर आल्याची चर्चा रंगली आहे. स्थानिक पातळीवर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शहरातील राजकीय समीकरणे बदलली

या पक्षांतरामुळे अकोल्यातील भाजप प्रणित शहर सुधार आघाडीची ताकद वाढली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांसह एकूण सदस्यसंख्या आता 53 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता समीकरण अधिक मजबूत झाल्याचे मानले जात आहे. उबाठा गटात आता केवळ 2 नगरसेवक उरले असल्याने त्यांच्या पुढील रणनीतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विकासाच्या मुद्द्यावर निर्णय

दरम्यान, पक्षांतर करणाऱ्या नगरसेवकांनी हा निर्णय शहर आणि प्रभागाच्या विकासासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘मनोज पाटील’ हे प्रहारचे महानगर अध्यक्ष असून त्यांनी प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये उबाठासोबत युतीत निवडणूक लढवली होती. या सर्व घडामोडींमुळे अकोल्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून आगामी काळात आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

