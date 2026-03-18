ठाकरेंना शिंदेंच्या शिवसेनेचा दणका! 4 नगरसेवक फोडले; सगळी समीकरणं बदलली

Akola Politics: अकोल्यात निवडणुकांनंतरचे राजकारण पुन्हा एकदा तापल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिका निवडणुकीचे पडसाद अजूनही उमटत असून पक्षांतराच्या हालचालींना वेग आला आहे. विशेषतः शिवसेना उबाठा गटासाठी ही घडामोड मोठा धक्का मानली जात आहे. निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतरही काही नगरसेवकांनी अचानक भूमिका बदलल्याने स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. या बदलांमुळे पुढील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अकोला महापालिका निवडणुकीत उबाठा गटाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या 6 नगरसेवकांपैकी तब्बल 4 जणांनी पक्ष सोडला आहे. ‘मनोज पाटील’, ‘सागर भारुका’, ‘सोनाली सरोदे’ आणि ‘सुरेखा काळे’ यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. या घटनेमुळे उबाठा गटाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
या सर्व नगरसेवकांचा पक्षप्रवेश मुंबईत उपमुख्यमंत्री ‘एकनाथ शिंदे’ यांच्या उपस्थितीत झाला. शिवसेना नेते ‘चंद्रशेखर पांडे गुरुजी’ यांच्या नेतृत्वाखाली हा सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाला राजकीय दृष्ट्या विशेष महत्त्व दिले जात असून यामुळे शिंदे गटाची ताकद वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
या घडामोडीत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उबाठा गटाचे जिल्हाध्यक्ष ‘मंगेश काळे’ यांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे उबाठा गटातील अंतर्गत असंतोष समोर आल्याची चर्चा रंगली आहे. स्थानिक पातळीवर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या पक्षांतरामुळे अकोल्यातील भाजप प्रणित शहर सुधार आघाडीची ताकद वाढली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांसह एकूण सदस्यसंख्या आता 53 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता समीकरण अधिक मजबूत झाल्याचे मानले जात आहे. उबाठा गटात आता केवळ 2 नगरसेवक उरले असल्याने त्यांच्या पुढील रणनीतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा: Chatrapati Sambhajinagar ZP: महायुतीचा जोरदार सत्तासंघर्ष, पक्षीय बलाबल किती अन् कसे आहे राजकीय समीकरण?
दरम्यान, पक्षांतर करणाऱ्या नगरसेवकांनी हा निर्णय शहर आणि प्रभागाच्या विकासासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘मनोज पाटील’ हे प्रहारचे महानगर अध्यक्ष असून त्यांनी प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये उबाठासोबत युतीत निवडणूक लढवली होती. या सर्व घडामोडींमुळे अकोल्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून आगामी काळात आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.