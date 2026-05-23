मुलीचा दाखला काढण्यासाठी गेलेल्या महिलेचा विनयभंग?

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सातत्यानं महिलांवर अत्याचार, विनयभंगाच्या घटना समोर येत आहेत..
ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास अकोला : महाराष्ट्रातल्या महिला सध्या सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झालाय. कारण कुठेही, कुणीही, कसाही महिलांचा विनयभंग करतो, अश्लील कृत्य करतो किंवा अत्याचार करतो.. अकोल्यात तशीच एक धक्कादायक घटना समोर आलीय.. शाळेतल्या एका कर्मचा-यानं विद्यार्थ्यिनीच्या आईकडे शरीरसुखाची मागणी केली आहे.
ज्या शाळेत नीतिमत्तेचे धडे दिले जातात.. जिथे मुलं थोडी चुकली तरी त्यांना समजावलं जातं प्रसंगी कान धरून शिक्षा केली जाते .. त्याच शाळेत एका महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी केली जात असेल तर करायचं काय, असा प्रश्न विचारला जातोय... अकोला जिल्ह्यातल्या बाळापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.. ही महिला आपल्या मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला घ्यायला शाळेत गेली. याआधीही ती गेली पण दाखला देत नसल्यानं ती पुन्हा शाळेत गेली.. यावेळी त्या शालेय कर्मचा-यानं दाखला देतो म्हणून सकारात्मक प्रतिसाद दिला मात्र दाखला देतो त्याबदल्यात शरीरसुखाची मागणी केली, असा आरोप त्या महिलेनं केलाय.
या प्रकारामुळे हादरलेल्या महिलेनं थेट पोलीस ठाणं गाठलं.. आणि शालेय कर्मचा-यानं आपल्याशी गैरवर्तन केलं, अशी तक्रार नोंदवली. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सातत्यानं महिलांवर अत्याचार, विनयभंगाच्या घटना समोर येत आहेत.. गुन्हेगारांना कायद्याच भय राहिलेलं नाही, असं सध्या दिसतंय.. जर शाळेत मुलीच्या आईशी असा प्रकार घडत असेल तर पालकांनी आपल्या मुलांना कुणाच्या भरवश्यावर शाळेत पाठवायचं, हा मोठा गंभीर प्रश्न या निमित्तानं समस्त पालकांना पडला आहे.