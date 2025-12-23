तेल्हारा मेसेज प्रकरणाची वंचित बहुजन आघाडीकडून दखल, पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Maharashtra Local Body Election Update: महाराष्ट्रातील नगरपरिषद निवडणूका नुकत्याच पार पडल्या आहेत, निकालही लागला आहे. पण अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा नगरपरिषदेच्या निकालाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिवसेना उबाठा (UBT), काँग्रेस आणि नगर सेवा समिती आघाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिवानी थाटे यांनी याप्रकरणी तेल्हारा पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा नगरपरिषदेच्या निकालाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून उबाठा गटाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिवानी थाटे यांनी याप्रकरणी तेल्हारा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, 21 डिसेंबर रोजी निकालाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजून 35 मिनिटांनी एका अज्ञात व्यक्तीकडून व्हॉट्सअॅप मेसेज आला होता. भाजपचे चिन्ह आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा फोटो असलेल्या या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावरून शिवानी थाटे यांच्या मोबाईलवर “तुम्ही ९४१ मतांनी पराभूत होणार” असा मेसेज करण्यात आला होता.विशेष बाब म्हणजे हा संदेश आलेला मोबाईल नंबर महाराष्ट्राबाहेरील असल्याची माहिती प्राथमिक तपासातून समोर येत आहे. प्रत्यक्ष निकालात भाजपच्या वैशाली पालीवाल या १२४२ मतांनी विजयी झाल्या, तर संदेशात निकालाआधीच ९४१ मतांनी पराभवाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यामुळे ईव्हीएममध्ये फेरफार झाली असावी, असा गंभीर संशय शिवानी थाटे यांनी व्यक्त केला असून त्यांनी या संदर्भात तक्रार नोंदविली आहे
याबाबत बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, "निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच उमेदवाराच्या मोबाईलवर निकालासदृश संदेश येणे ही बाब अत्यंत संशयास्पद असून त्यामुळेच पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार अशाच स्वरूपाचे संदेश नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढवणाऱ्या इतर उमेदवारांनाही प्राप्त झाले आहेत. या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याची मागणी उबाठा गटाकडून करण्यात आली आहे.तर पोलिसांनी तक्रार दाखल करून पुढील तपास सुरूही केला आहे. मात्र या संदर्भात पोलिसांनीही हा मेसेज कोणी पाठवला तसेच त्या व्यक्तीला या आकड्यांची माहिती कशी मिळाली? याबाबत योग्य तो तपास केला पाहिजे. पोलिसांनी जर या प्रकरणात तपास नाही केला तर आम्ही कोर्टामार्फत तपास करायला लावू.
तसेच उमेदवार शिवानी थाटे यांनी तक्रार नोंदवताना या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेण्याची आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई करून त्यामागे दडलेले राजकीय शडयंत्र जनतेसमोर उघड करण्याची मागणी केली होती. या प्रकारामुळे तेल्हारा नगरपरिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून या प्रकरणाची दखल वंचित बहुजन आघाडीने सुद्धा घेतली आहे. त्यामुळे पोलिस या प्रकरणाचा किती गंभीरतेने तपास करत आहेत किंवा लवकरात लवकरात त्या अज्ञात व्यक्तीचा शोध लावला जाईल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.