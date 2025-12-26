English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Akola: विधानसभा निवडणुकीतील बंडखोरीचे पडसाद मनपा निवडणुकीतही उमटणार ?

BMC Election 2026 Akola: येत्या महापालिका निवडणुकांमध्ये अकोल्यात वंचित बहुजन आघाडी, भाजप आणि काँग्रेसच्या प्रितिष्ठेची लढाई आहे. 

Akola: विधानसभा निवडणुकीतील बंडखोरीचे पडसाद मनपा निवडणुकीतही उमटणार ?

जयेश, जगड झी मीडिया, अकोला: अकोला महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. अकोला महापालिकेची निवडणूक यावेळी अधिकच रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. मावळत्या महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. पण मधल्या काळात घडलेल्या वेगवेगळ्या राजकीय घडामोडींमुळे भाजपचा भुतकाळ भाजपच्या भविष्यासाठी मारक ठरण्याची शक्यता आहे. एकेकाळी अकोला महापालिकेत सत्तेत असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीने पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे. तर काँग्रेस मविआच्या घटकपक्षांना सोबत घेऊन चमत्कार करु शकते.

विधानसभा निवडणुकीतील बंडखोरीचे पडसाद मनपा निवडणुकीतही उमटणार ?

अकोल्यात विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली होती. या बंडखोरीचे पडसाद महापालिका निवडणुकीतही उमटण्याची शक्यता आहे. भाजपचे नेते विधानसभा निवडणुकीत हरिश अलिमचंदानी यांनी वंचितकडून निवडणूक लढवली होती. तर भाजपचे माजी शहराध्यक्ष डॉ. अशोक ओळंबे यांनीही बंडखोरी करत निवडणूक लढवली होती. निवडणुकीत त्यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केलेल्या माजी नगरसेवकांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले होते. आता हेच नगरसेवक भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात निवडणुकीत शड्डू ठोकून मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. या माजी नगरसेवकांनी नागरिक संवाद मंचाची स्थापना केली आहे. हा मंच सत्ताधारी भाजपला घाम फोडण्याची शक्यता आहे.

 

यावेळीही भाजपलाच विजय मिळेल असा नेत्यांचा विश्वास

भाजपला बंडखोराचे आणि भाजपच्या माजी पदाधिका-यांचे कोणतेही आव्हान वाटत नाही. भाजपवर मतदारांनी कायम विश्वास दाखवला आहे. यावेळीही भाजपलाच विजय मिळेल असा विश्वास भाजप नेते व्यक्त करत आहेत.

 

मनपा निवडणुकीच वंचित बहुजन आघाडीचा करिष्मा?

अकोला महानगरपालिका निवडणूक भाजप, वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची झाली आहे. वंचितचा करिष्मा किती चालणार यावरही निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असणार आहे. काँग्रेसलाही बंडखोरांच्या साथीने भाजपला खिंडीत गाठण्याची संधी आहे. ही सगळी राजकीय गणिते असली तरी सामान्य अकोलावासियांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. अकोला शहरात रस्त्यांची दुरवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव, अनियमित पाणीपुरवठा, मनपा शाळांची दुरवस्था, अतिक्रमणांचा विळखा, अवैध बांधकामं अशा एक ना अनेक समस्या आहेत. अकोला शहराचा विकास केला असल्याचा दावा भाजपने केला असला तरी, फक्त भाजपचाच विकास झाला असून अकोला शहराचा विकासच झाला नाही असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.

 

अकोल्याचा केलेला विकास आणि भविष्यातली विकासकामे

2017पासून अकोल्याचा केलेला विकास आणि भविष्यातली विकासकामे हे मुद्दे घेऊन भाजप रिंगणात उतरली आहे. विरोधकांच्या कॅम्पमध्ये मूळचे भाजप बंडखोर सामील झाल्यास अकोल्याचा निकाल वेगळा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

